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Бензинът в САЩ поевтиня до $4,17 преди изборите

Бензинът в САЩ поевтиня до $4,17 преди изборите

2 Ноември, 2026 21:26 586 3

  • бензин-
  • петрол-
  • съединени щати-
  • междинни избори-
  • разходи за живот

Средната цена е спаднала с 12 цента за седмица, но остава значително над нивата от преди година. Разходите за живот са сред водещите теми за американските избиратели

Бензинът в САЩ поевтиня до $4,17 преди изборите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Средната цена на обикновения бензин в Съединените щати е спаднала до 4,17 долара за галон, или около 3,78 литра, преди междинните избори. Данните на Американската автомобилна асоциация показват понижение с 12 цента спрямо предходната седмица и с 23 цента спрямо преди месец. Въпреки това горивото остава значително по-скъпо в сравнение с година по-рано, когато средната цена е била 3,04 долара за галон.

Цената на 28 февруари, когато Съединените щати и Израел за първи път са нанесли удари по Иран, е била 2,98 долара за галон. Дизелът също поевтинява, но остава на високо равнище от 6,29 долара за галон. Това е спад с 6 цента за седмица. Цената на дизела е преминала границата от 6 долара през септември, преди да достигне максимум от 6,53 долара.

Спадът на петрола засили очакванията за по-евтино гориво

Цените на петрола са се понижили с 6 процента в понеделник на фона на дипломатически усилия за прекратяване на войната между САЩ и Израел и Иран. През уикенда в Катар са проведени разговори на живо, а пазарите са реагирали на сигнали, че американският президент Доналд Тръмп предпочита преговори пред нови атаки срещу Иран.

„Петролните пазари спаднаха значително тази сутрин, след като Тръмп даде сигнал, че предпочита преговори, а не нови атаки срещу Иран“, заяви Патрик Де Хаан, ръководител на анализа на горивата в GasBuddy. По думите му цената на петрола е паднала с около 5 процента, а цените на едро на бензина и дизела насочват към ново понижение от приблизително 16 цента за галон. Де Хаан допуска, че средната цена на бензина в страната може да падне под 4 долара през следващата седмица, ако няма промяна в развитието на конфликта.

Горивата остават политически проблем

Разходите за живот са сред основните теми за избирателите преди междинния вот. Проучване на AP-NORC показва, че мнозинството американци смятат справянето с поскъпването за приоритет на Конгреса. Така мислят 78 процента от републиканците и 89 процента от демократите.

Говорителят на Белия дом Тейлър Роджърс заяви пред „Ал Джазира“, че след края на конфликта цените на бензина ще спаднат рязко. Тя защити действията на администрацията на Тръмп и каза, че благодарение на американските военни повече петрол вече излиза от Персийския залив, отколкото преди началото на конфликта.

Средната цена на бензина през втория мандат на Тръмп се очаква да надхвърли 3,46 долара за галон. Според анализ на „Файненшъл таймс“, основан на федерални данни, това би надминало досегашния рекорд за президентски мандат, отчетен при бившия президент Джо Байдън.

Спадът на петрола се отрази и на акциите на големите американски енергийни компании. В обедната търговия „КонокоФилипс“ загуби 3,7 процента, „Шеврон“ спадна с 2,3 процента, а „ЕксонМобил“ - с 3,3 процента. В същото време основните борсови индекси бяха на положителна територия: „Насдак“ нарасна с 0,7 процента, S&P 500 добави 0,6 процента, а „Дау Джоунс“ се повиши с 1 процент.

Източници: aljazeera.com


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еми не е вярно.

    1 0 Отговор
    Следя ги всеки ден.
    Вчера бяха 6.31, днес са 6.29.
    Що лъжете?

    Коментиран от #2

    21:33 02.11.2026

  • 2 Моя грешка.

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Еми не е вярно.":

    Това е цена на дизела.

    21:34 02.11.2026

  • 3 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Ние предлагаме лащаме техния ??? Няма страшно ша са опраим ...

    22:00 02.11.2026