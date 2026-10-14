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САЩ глобиха Bank of America с над 1,21 милиарда долара

САЩ глобиха Bank of America с над 1,21 милиарда долара

14 Октомври, 2026 10:43 664 2

  • bank of america-
  • глоба-
  • пране на пари-
  • санкции-
  • финансов мониторинг

Банката не е докладвала своевременно подозрителни операции за над 5 млрд. долара и е обработвала плащания в нарушение на санкционни режими

САЩ глобиха Bank of America с над 1,21 милиарда долара - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

САЩ наложиха санкции за над 1,21 млрд. USD на Bank of America за нарушения на правилата срещу изпирането на пари и на санкционния режим. Мерките са обявени от Министерството на финансите на САЩ и включват най-голямата досега гражданска санкция на Службата на контролера на паричната единица.

Мрежата за борба с финансовите престъпления FinCEN наложи глоба от 1,2 млрд. USD, като установи, че банката не е докладвала своевременно подозрителни транзакции за над 5 млрд. USD. Повече от 1 млрд. USD от тези операции са били свързани с рискове за националната сигурност и други приоритетни незаконни финансови дейности.

Сред посочените рискове са китайски мрежи за пране на пари, измами и потенциално пране на пари чрез търговски операции по югозападната граница на САЩ. Според американските власти банката е разчитала прекомерно на сигнали от правоохранителни органи и други финансови институции, вместо да открива съмнителните операции чрез собствените си системи.

Към санкцията на FinCEN е включена и отделна гражданска глоба от 750 млн. USD, наложена от OCC. Тази сума се приспада от глобата от 1,2 млрд. USD и не се начислява повторно. OCC определи програмата за финансов мониторинг на Bank of America като „недостатъчна и неефективна“ и заяви, че санкцията е най-голямата в историята на регулатора.

475 предполагаеми нарушения на санкции

Службата за контрол на чуждестранните активи OFAC постигна отделно споразумение с банката за 11,6 млн. USD заради 475 предполагаеми нарушения на различни санкционни програми. Те включват ограниченията срещу Русия, Беларус, Иран, Мианмар, Сомалия, наркотрафика и глобалния тероризъм.

Американските власти посочват, че Bank of America е обработвала плащания през блокирани банки, позволявала е на санкционирани лица да извършват операции и не е актуализирала своевременно списъците за санкционен контрол. По данни на OFAC са били обработени плащания за милиони долари в нарушение на санкционните ограничения.

В рамките на споразумението с FinCEN Bank of America признава умишлени нарушения на Закона за банковата тайна. Банката ще трябва да наеме независима трета страна, която да прегледа минали транзакции, да установи неотчетената подозрителна дейност и да я докладва на FinCEN.

Банката призна нарушенията и обеща корекции

„Когато банка с такъв размер не изпълнява задълженията си за борба с изпирането на пари и спазване на санкциите, последиците надхвърлят собствените ѝ операции и създават значителни рискове за цялата финансова система на САЩ“, заяви министърът на финансите Скот Бесънт.

От Bank of America заявиха, че финансовото съответствие е сериозна отговорност и че банката е инвестирала милиарди долари в технологии и е ангажирала хиляди служители за борба с финансовите престъпления. Санкцията ще бъде отчетена като разход, който ще намали нетната печалба за третото тримесечие с приблизително 17 цента на акция.


САЩ
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