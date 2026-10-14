Lufthansa купува част от португалската TAP

Lufthansa е на път да спечели процедурата за придобиване на 44,9% от португалската авиокомпания TAP, съобщи португалската телевизия SIC, позовавайки се на източници, запознати с преговорите. Германската група се конкурира с Air France-KLM, но към момента решението все още не е официално обявено.

Според информацията, цитирана от Ройтерс, Lufthansa предлага покупната цена да бъде платена изцяло в брой. Офертата на Air France-KLM включва комбинация от парично плащане и акции на френско-нидерландската група. SIC посочва още, че по-силното финансово положение на германския кандидат е било сред факторите, наклонили везните в негова полза.

Португалското министерство на инфраструктурата е отказало да коментира информацията. Правителството трябва да определи победителя на извънредно заседание на Министерския съвет, насрочено за 14 октомври.

Air France-KLM и Lufthansa подадоха окончателните си подобрени оферти през септември, след като португалските власти поискаха от двамата кандидати да преработят предложенията си. Държавната компания Parpública, която управлява публичните участия, получи двете обвързващи предложения и изготви оценка за правителството.

Процедурата е част от частичната приватизация на TAP, започната отново през 2025 г. Планът предвижда продажба на 44,9% от капитала на стратегически инвеститор, а до 5% от акциите да бъдат запазени с предимство за служителите.

Дори Lufthansa да бъде избрана, продажбата няма да приключи незабавно. След решението ще трябва да бъдат одобрени договорите между държавата и избрания инвеститор, а сделката ще подлежи и на регулаторни проверки, включително от Европейската комисия.

Според информацията на ECO окончателното прехвърляне на акциите и плащането към португалската държава се очакват през 2027 г., след като бъдат получени необходимите разрешения. До официалното решение на Министерския съвет предимството на Lufthansa остава информация, основана на източници, а не потвърден факт от португалското правителство.