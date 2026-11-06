Арабските авиокомпании очакват загуба от 3,82 милиарда евро

Арабските авиокомпании, обединени в Организацията на арабските въздушни превозвачи (AACO), се очаква да отчетат обща нетна загуба от 4,3 млрд. долара, или приблизително 3,82 млрд. евро, през 2026 г. Прогнозата е включена в годишния доклад на организацията и беше представена по време на общото събрание в Доха.

AACO обединява 39 авиокомпании от Близкия изток и Северна Африка, сред които Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways и Gulf Air. В доклада се посочва, че геополитическата несигурност, конфликтите в региона, по-високите енергийни разходи и продължаващите оперативни нарушения са оказали натиск върху финансовите резултати.

Разходите за гориво нарастват

Очаква се въздушният товарен превоз на членовете на AACO да намалее с 5,2% през 2026 г. За сравнение, през 2025 г. организациите от групата са отчели около 11 млрд. долара нетна печалба и нетен марж от 10,8%, според данните, представени на срещата.

Горивото се очаква да формира 37,3% от оперативните разходи на арабските авиокомпании през 2026 г. През предходната година делът е бил 27,9%. За световната авиационна индустрия прогнозираният дял е 31,4%.

На глобално ниво нетната печалба на авиокомпаниите се очаква да се свие до около 23 млрд. долара. Това би било най-ниското равнище за последните 12 години, ако не се броят периодът на пандемията от COVID-19 и последиците от него. Въпреки спада AACO очаква световният сектор да остане печеливш, но при по-малки маржове.

Спор с ЕС за въглеродните правила

По време на тридневното събрание в Доха бяха обсъдени и плановете за разширяване на европейската система за търговия с емисии (ETS). AACO прие резолюция срещу включването на полети, излитащи от Европейското икономическо пространство и кацащи в трети държави в радиус до 5000 километра от летище Франкфурт, което се предвижда да стане до 2029 г.

Генералният секретар на AACO Абдул Уахаб Тефаха заяви пред Euronews Travel, че мярката поставя въпроса за суверенитета на държавите, през чието въздушно пространство преминават полетите.

„Това е екстериториалност, посегателство върху суверенитета на други държави“, каза Тефаха.

Той предупреди и за възможността арабските превозвачи да бъдат натоварени с двойни разходи за намаляване на емисиите. Причината е, че действащата международна схема CORSIA вече изисква компенсиране на част от емисиите от международните полети. Според AACO допълнителни такси по ETS могат да доведат до двойно плащане, ако двете системи не признават взаимно налозите си.

Авиокомпаниите запазват плановете си за растеж

В общото събрание в Доха участваха над 200 ръководители и представители на авиационния сектор. Председателят на заседанието и главен изпълнителен директор на Qatar Airways Group Хамад Ал Хатер заяви, че геополитическите развития продължават да нарушават глобалната свързаност.

„В момент, когато секторът преминава през изключително труден период, регионалното сътрудничество се превърна в нашата най-голяма сила“, каза Ал Хатер.

Въпреки финансовия натиск Европа остава ключов пазар за арабските превозвачи. Qatar Airways планира да увеличи полетите до европейски градове, включително Лондон и Франкфурт, а Emirates продължава инвестициите в обновяване на флота. Следващото годишно събрание на AACO ще се проведе в Кайро през ноември 2027 г.