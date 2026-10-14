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Откриха петролно находище в Северно море

Откриха петролно находище в Северно море

14 Октомври, 2026 15:37 394 3

  • equinor-
  • северно море-
  • петрол-
  • сноре-
  • норвегия

Предварителните оценки сочат между 25 и 89 милиона барела възстановими ресурси. Компанията планира бързо свързване с инфраструктурата на находището Сноре

Откриха петролно находище в Северно море - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Компанията Equinor и партньорите ѝ са открили петрол в Северно море край находището Сноре. Откритието е в перспективата „Омега Сюр Алфа“, на около 200 километра северозападно от Берген. Предварителните оценки сочат между 25 и 89 милиона барела възстановими ресурси, съобщи Норвежката офшорна дирекция.

Това съответства на обем между 4 и 14,2 милиона стандартни кубични метра нефтен еквивалент. Находището е в производствения лиценз 057, предоставен през 1979 г., а сондажът 34/4-19 S е 14-ият, пробит в неговите граници.

Петролът е открит в пластове от групата Брент

Сондажът е достигнал до петролните залежи в пясъчникови пластове от средноюрската група Брент. Общата дебелина на засегнатите нефтеносни пластове е 224,5 метра, като 127 метра са с умерени до добри резервоарни свойства.

Проучвателният сондаж е извършен с платформата Deepsea Atlantic при водна дълбочина от 381 метра. След приключването му той ще бъде временно запечатан и изведен от експлоатация. В сондажа не е извършен изпитателен добив, но са събрани значителен обем данни и проби.

Планират връзка със Сноре A

Equinor е оператор на лиценза, а останалите участници са Petoro, Harbour Energy, INPEX Idemitsu и Vår Energi. Компаниите ще проучат възможността находището да бъде свързано с вече съществуваща инфраструктура в района Тампен.

„Новото откритие ще бъде бързо свързано със съществуващите подводни съоръжения и ще се добива през платформата Сноре A“, заявява старшият вицепрезидент на Equinor Ерик Густав Киркемо.

По думите му фактът, че голяма част от инфраструктурата вече е изградена и изплатена, прави бъдещите количества конкурентоспособни. Следващата стъпка е партньорите по лиценза да оценят техническия и икономическия вариант за разработване и свързване на находището.

Източници: reuters.com, bairdmaritime.com


Норвегия
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  • 2 Кака Наска Байконурова

    0 0 Отговор
    "Предварителните оценки сочат между 25 и 89 милиона барела възстановими ресурси"

    Нали ни учиха в школото, че петролът е НЕВЪЗСТАНОВИМ природен ресурс, щото идвал от въображаемите динозаври. Ама то и глобусът с фалшивата кръгла Земя ни посрещаше още от вратата на класната стая.

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  • 3 Този петрол нали ще стане

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