България и Турция подготвят нов граничен пункт

България и Турция подготвят изграждането на нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт северно от съществуващия преход „Капитан Андреево – Капъкуле“. Проектът е насочен към увеличаване на пропускателната способност на една от основните транспортни връзки между Европейския съюз и Турция и облекчаване на интензивния автомобилен и товарен трафик.

Министерският съвет одобри проект на междуправителствена спогодба за откриването на новия преход „Капитан Андреево – Капъкуле – Север“ като основа за преговори между двете държави.

Предвижда се съоръжението да бъде разположено северно от действащия граничен пункт, в района на община Свиленград от българска страна и област Одрин от турска.

Споразумението предвижда създаването на смесена комисия, която ще уточни местоположението на пътните трасета, техническите параметри на съоръженията, броя на лентите, режима на работа и категориите превозни средства и товари, които ще преминават през новия пункт.

Турция потвърди готовността си за проекта

Още през март 2026 г. турският министър на търговията Йомер Болат обяви, че Анкара е готова да открие допълнителен граничен пункт северно от Капъкуле. Изявлението беше направено по време на среща с представители на международния транспортен сектор.

Тогава турската страна потвърди, че е получила проекта на споразумение от България и подкрепя инициативата за разширяване на граничната инфраструктура.

През септември подготовката премина към по-конкретни технически разговори. На 4 септември представители на двете държави проведоха среща на Капъкуле, посветена на проекта на споразумение.

На 15 септември последва среща на високо равнище с участието на представители на българското Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, областната администрация в Хасково и турските власти. Обсъдени бяха необходимите дейности за откриването на пункта и планираните митнически зони, съобщи турското Министерство на търговията.

Колко ще струва новият граничен пункт?

Към 14 октомври 2026 г. няма публично потвърдена обща стойност на инвестицията за новия граничен преход. Не е обявено и окончателно разпределение на разходите между България и Турция.

Финансовите параметри ще зависят от техническите решения, включително броя на трасетата, площта на митническите зони, необходимите пътни връзки и оборудването за граничен контрол.

Не е определена и официална дата за започване на строителството или въвеждане на съоръжението в експлоатация.

В информацията на турското Министерство на външните работи се посочва, че вече са започнали дейности по подготовката на новия преход, чието реализиране се очаква през следващите години. Конкретен график обаче не е представен.

Какво ще се промени за товарните превози?

Новият пункт трябва да осигури допълнителен капацитет по един от най-натоварените сухопътни маршрути между Европа и Турция.

В момента основният поток преминава през „Капитан Андреево – Капъкуле“, а алтернативни маршрути са „Лесово – Хамзабейли“ и „Малко Търново – Дерекьой“.

Според турското Министерство на външните работи през летните месеци и периодите на засилени пътувания времето за изчакване на „Капитан Андреево“ може значително да се увеличи. Затова паралелно с подготовката на новия пункт се изпълняват и дейности за увеличаване на капацитета на съществуващата инфраструктура.

Допълнителният граничен преход би могъл да намали натоварването на действащите трасета и да подобри предвидимостта на международните автомобилни превози. Реалният ефект обаче ще зависи от капацитета и организацията на работа на новото съоръжение.

Предстои уточняване на техническите параметри

Следващият етап от реализацията на проекта е свързан с окончателното договаряне на техническите характеристики и организацията на граничния контрол.

Смесената комисия ще трябва да определи не само местоположението и броя на трасетата, но и видовете трафик, режима на функциониране и необходимата инфраструктура от двете страни на границата.