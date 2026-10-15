Новини
Бизнес »
Правителството одобри 13 млн. евро за фонд „Земеделие“

Правителството одобри 13 млн. евро за фонд „Земеделие“

15 Октомври, 2026 04:29 212 0

  • държавен фонд земеделие-
  • общински проекти-
  • ддс-
  • земеделие-
  • европейски програми

Средствата ще покрият разходи за ДДС по одобрени общински проекти по два европейски програмни периода

Правителството одобри 13 млн. евро за фонд „Земеделие“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правителството одобри 13 млн. евро по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“. Средствата са осигурени с правителствено постановление и са предназначени за финансиране на разходи за данък добавена стойност по вече одобрени общински проекти.

Проектите са включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г., както и в Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021–2027 г.

Средствата са за общински проекти

Одобреният ресурс ще покрие данъчните разходи, свързани с изпълнението на проектите по двете програми. Решението увеличава бюджета на фонд „Земеделие“ с необходимото финансиране за ДДС, като обхваща както проекти в селските райони, така и инициативи по програмата за морско дело, рибарство и аквакултури.

В съобщението не са посочени конкретните общини, броят на проектите или сроковете за разплащане на средствата.

Източници: bnrnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ