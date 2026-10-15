Правителството одобри 13 млн. евро за фонд „Земеделие“

Правителството одобри 13 млн. евро по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“. Средствата са осигурени с правителствено постановление и са предназначени за финансиране на разходи за данък добавена стойност по вече одобрени общински проекти.

Проектите са включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г., както и в Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021–2027 г.

Средствата са за общински проекти

Одобреният ресурс ще покрие данъчните разходи, свързани с изпълнението на проектите по двете програми. Решението увеличава бюджета на фонд „Земеделие“ с необходимото финансиране за ДДС, като обхваща както проекти в селските райони, така и инициативи по програмата за морско дело, рибарство и аквакултури.

В съобщението не са посочени конкретните общини, броят на проектите или сроковете за разплащане на средствата.

Източници: bnrnews.bg