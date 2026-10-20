Volkswagen не успява да съживи бизнеса си в Китай с Xpeng

Партньорството между Volkswagen и китайския производител на електромобили Xpeng не успява да постигне целта си да върне германската компания сред лидерите на китайския автомобилен пазар. Първият съвместен модел – електрическият SUV ID. UNYX 08 – е продавал средно по 267 автомобила месечно между април и август, при първоначална цел от 3622 продажби месечно през 2026 г.

За периода са реализирани около 1300 автомобила. За сравнение, Xiaomi е продала почти 57 000 броя от модела YU7, а Zeekr – над 21 000 броя от 7X. Данните са на автомобилната консултантска компания ThinkerCar и са цитирани от аг. Reuters.

Технологиите и цената не убеждават купувачите

ID. UNYX 08 е пуснат на пазара на цена от около 34 260 долара. На сходни цени китайските конкуренти предлагат повече технологични функции – Xiaomi YU7 разполага с по-развита система от сензори, а Zeekr 7X поддържа бързо зареждане.

Китайските потребители се питат защо да купуват скъп германски автомобил, ако могат да получат по-добри технологии на много по-ниска цена

Това казва Педро Пачеко, вицепрезидент по изследванията в Gartner. Според автомобилния анализатор от Bernstein Стивън Райтман проблемът е и във времето, необходимо на Volkswagen да представи новите модели. Когато компанията е показала визуализации на свързаните с Xpeng автомобили през април 2024 г., подобен дизайн вече е бил широко разпространен на китайския пазар.

Ограничена дилърска мрежа

Продажбите на ID. UNYX 08 са организирани основно чрез нова мрежа на Volkswagen Anhui – дружество, насочено към електромобилите. Тя е разполагала със 166 обекта, докато Volkswagen има над 3000 дилърски обекта чрез съвместните си предприятия с FAW и SAIC.

Volkswagen заявява, че продажбите на моделите на Anhui, включително по-ранните UNYX 06 и UNYX 07, се увеличават. Компанията посочва, че работи с FAW-Volkswagen в избрани представителства, за да достигне до повече клиенти. Германският производител допълва, че партньорството с Xpeng е довело до нова електрическа архитектура, разработена за 18 месеца, както и до по-бързо създаване на модели за китайския пазар. Xpeng е отказала коментар.

Прогнозите са намалени, но целите остават високи

Volkswagen първоначално е очаквал да продаде 32 600 броя от ID. UNYX 08 до края на 2026 г. В началото на годината прогнозата е намалена с над 60% до 12 300 автомобила. В последните седмици моделът е рекламиран с 17% отстъпка спрямо стартовата му цена.

Следващият съвместен модел с Xpeng – седанът ID. UNYX 09 – трябва да достигне шоурумите през октомври. Вътрешни планови документи предвиждат средни месечни продажби от близо 4900 автомобила и годишен обем над 90 000 коли до 2034 г.

Въпросът е дали Volkswagen ще успее да превърне достъпа до китайски технологии в реално търсене. Китай е допринасял с близо 50% от печалбата на групата, но делът му вече е около 10%. През първите осем месеца на 2026 г. пазарният дял на Volkswagen Group в Китай е спаднал до 10% при един от всеки пет продадени автомобила през 2019 г.

Стефан Братцел от Центъра за автомобилен мениджмънт определя Volkswagen като „твърде бавен в изграждането на компетенциите, от които се нуждае днес“. Според Бил Русо от Automobility компанията все още има възможност за възстановяване, но рискът е пазарът да се развие по-бързо, отколкото Volkswagen успява да се преобрази.