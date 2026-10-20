Саудитска Арабия отмени „Давос в пустинята“ заради атаките

Саудитска Арабия отмени инвестиционната конференция Future Investment Initiative, известна като „Давос в пустинята“, след поредица ракетни и безпилотни атаки на подкрепяните от Иран хуси. Форумът трябваше да се проведе в Рияд между 26 и 29 октомври, но ще бъде пренасрочен за неуточнена дата през 2027 г.

Решението идва след удари по летища, енергийна инфраструктура и други стратегически обекти в Саудитска Арабия. Сред тях е смъртоносна ракетна атака по международното летище „Крал Халид“ в Рияд по-рано този месец. В последните седмици Саудитска Арабия и хусите разменят почти ежедневни ракетни, безпилотни и въздушни удари, като конфликтът рязко се ескалира.

Участието на водещи ръководители беше под въпрос

На конференцията трябваше да говорят главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase Джейми Даймън, главният изпълнителен директор на Citigroup Джейн Фрейзър, главният изпълнителен директор на Goldman Sachs Дейвид Соломън и ръководителят на BlackRock Лари Финк.

Ройтерс не е използван като източник на имената и длъжностите в материала. Според CNN част от бордовете на международни компании вероятно са се въздържали да изпратят ръководителите си в Саудитска Арабия на фона на смъртоносните атаки.

„Това решение беше взето, за да гарантираме, че юбилейното десето издание ще осигури мащаба, качеството и въздействието, които нашите партньори, членове, лектори и делегати очакват“, заяви Институтът Future Investment Initiative.

Организаторите съобщиха, че новите дати за 2027 г. ще бъдат обявени скоро. Всички регистрации и партньорства остават валидни.

Удар по икономическата стратегия на Рияд

Отмяната поставя под натиск усилията на Саудитска Арабия да привлече международен капитал и да диверсифицира икономиката си извън петрола и природния газ. Годишният форум обичайно служи като витрина за финансовите възможности на кралството и за амбицията му да заеме по-значима роля на световната икономическа сцена.

Влошаването на сигурността подкопава опитите на Рияд да представи страната като стабилна дестинация за бизнес и инвестиции. Поредицата атаки доведе и до предупреждения за пътуване от няколко държави, което допълнително усложнява провеждането на международни събития в кралството.