VW отчете спад от 14,3% на доставките

Volkswagen Group отчете спад от 14,3% на глобалните доставки през третото тримесечие на 2026 г. Основният натиск идва от Китай, където доставките на германския автомобилен концерн са намалели с 38,5% на годишна база.

Спад има и в другите ключови пазари. Доставките в Северна Америка са се свили с 5,8% до 232 000 автомобила, а в Западна Европа са намалели с 2,8% до 780 000 автомобила. Данните са публикувани от Volkswagen Group и цитирани от Ройтерс.

Китай продължава да тежи на резултатите

Китай е най-големият пазар за Volkswagen Group, но германската компания е изправена пред силна конкуренция от местни производители, особено при електромобилите. Спадът през третото тримесечие следва понижението от 36,6% през второто тримесечие.

„Ситуацията в Китай остава трудна, тъй като не успяхме да избегнем значителния спад на общия пазар от около 20 процента“, заяви през юли Марко Шуберт, член на разширения изпълнителен комитет по продажбите на Volkswagen.

Компанията се опитва да възстанови позициите си с нови модели, разработени специално за китайския пазар. Стратегията „В Китай, за Китай“ предвижда разширяване на местната продуктова гама, включително с електрически автомобили.

Спадът се задълбочава през годината

Доставките на Volkswagen Group намаляха с 4% през първото тримесечие до 2,049 милиона автомобила. През второто тримесечие спадът се ускори до 8,6%, а доставките достигнаха 2,077 милиона автомобила.

След първите шест месеца концернът е доставил 4,126 милиона автомобила, което е с 6,3% по-малко спрямо същия период на 2025 г. Така третото тримесечие показва допълнително влошаване на тенденцията.

Пълната картина за финансовото представяне на Volkswagen Group през деветмесечието се очаква на 29 октомври, когато компанията трябва да публикува междинния си отчет за периода януари-септември 2026 г.

Източници: reuters.com, au.marketscreener.com