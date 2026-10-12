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VW отчете спад от 14,3% на доставките

VW отчете спад от 14,3% на доставките

12 Октомври, 2026 12:11 513 8

  • volkswagen-
  • автомобилна индустрия-
  • китайски пазар-
  • електромобили

Данните са за третото тримесечие на текущата година

VW отчете спад от 14,3% на доставките - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Volkswagen Group отчете спад от 14,3% на глобалните доставки през третото тримесечие на 2026 г. Основният натиск идва от Китай, където доставките на германския автомобилен концерн са намалели с 38,5% на годишна база.

Спад има и в другите ключови пазари. Доставките в Северна Америка са се свили с 5,8% до 232 000 автомобила, а в Западна Европа са намалели с 2,8% до 780 000 автомобила. Данните са публикувани от Volkswagen Group и цитирани от Ройтерс.

Китай продължава да тежи на резултатите

Китай е най-големият пазар за Volkswagen Group, но германската компания е изправена пред силна конкуренция от местни производители, особено при електромобилите. Спадът през третото тримесечие следва понижението от 36,6% през второто тримесечие.

„Ситуацията в Китай остава трудна, тъй като не успяхме да избегнем значителния спад на общия пазар от около 20 процента“, заяви през юли Марко Шуберт, член на разширения изпълнителен комитет по продажбите на Volkswagen.

Компанията се опитва да възстанови позициите си с нови модели, разработени специално за китайския пазар. Стратегията „В Китай, за Китай“ предвижда разширяване на местната продуктова гама, включително с електрически автомобили.

Спадът се задълбочава през годината

Доставките на Volkswagen Group намаляха с 4% през първото тримесечие до 2,049 милиона автомобила. През второто тримесечие спадът се ускори до 8,6%, а доставките достигнаха 2,077 милиона автомобила.

След първите шест месеца концернът е доставил 4,126 милиона автомобила, което е с 6,3% по-малко спрямо същия период на 2025 г. Така третото тримесечие показва допълнително влошаване на тенденцията.

Пълната картина за финансовото представяне на Volkswagen Group през деветмесечието се очаква на 29 октомври, когато компанията трябва да публикува междинния си отчет за периода януари-септември 2026 г.

Източници: reuters.com, au.marketscreener.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    МАЙ РУСИЯ ЩЕ ГРАНИЧИ НА
    ДВА КОНТИНЕНТА С КИТАЙ :)
    .....
    ДА СЕ ПРОДАВАТ НА КИТАЙЦИТЕ
    И ДА ИМ СВЪРШВАТ МЪКИТЕ :)

    Коментиран от #7

    12:15 12.10.2026

  • 2 Иван

    4 0 Отговор
    Да не се притесняват още малко санкции и Китайците ще ги купят за без пари .....да живее политиката на ЕС

    12:16 12.10.2026

  • 3 Урсула

    1 0 Отговор
    Нема се плашите, вервайте ми 🤭

    12:37 12.10.2026

  • 4 Софиянец

    1 0 Отговор
    Който си цени парите и има акъл си купува китайско! Евро капиталистите да слагат катинара на заводите си или да ги продяат на Китай, докато урсула не ги е фалирала напълно!

    Коментиран от #6

    12:39 12.10.2026

  • 5 Редник

    0 0 Отговор
    След като пишете Фолсваген на немски, защо не пишете Китай на китайски? Абе вие българи ли сте или не?

    12:53 12.10.2026

  • 6 пенчо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Софиянец":

    Чакам коледните промоции и действам

    12:53 12.10.2026

  • 7 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    То основният проблем е в Китай, където продажбите на автомобили са спаднали с 30%!

    12:59 12.10.2026

  • 8 Ха ха

    0 0 Отговор
    Германия налага санкции на Русия а Китай налага на Германия....но да не се окаже спад и в другите пазари

    13:11 12.10.2026