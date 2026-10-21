Маргаритов: „Надценка“ няма законова дефиниция

Понятието „надценка“ се използва масово, но няма законова дефиниция. Това заяви бившият председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов в предаването „Денят започва“ по БНТ. По думите му именно липсата на ясно определение може да усложни доказването на нарушенията при повишаването на цените.

„Надценка е нещо като спекула“, каза Маргаритов, като посочи, че действащата мярка срещу необоснованото поскъпване е свързана със закона, приет през 2025 г. във връзка с въвеждането на еврото. Той припомни, че търговците не могат да увеличават цените на стоки от първа необходимост, ако не разполагат с обективни фактори, които да обосноват промяната.

11 производства за цените на храните

Комисията за защита на потребителите вече е започнала 11 производства за необосновано повишаване на цените на основни хранителни продукти. Паралелно с това КЗП, Българската агенция по безопасност на храните и Националната агенция за приходите започват съвместни проверки в складове на големите търговски вериги.

Повод за проверките са данни за значителни разлики между цените по веригата и тези на рафта. При маслото е отчетена надценка от 135 процента, при прясното мляко – 99 процента, а при сиренето – 95 процента. Ако търговците не посочат обективни причини за увеличението, предвидените санкции са между 10 000 и 100 000 евро за всеки продукт.

Маргаритов очаква съдебни спорове

Маргаритов допуска, че голяма част от започналите производства ще бъдат обжалвани. Според него съдът може да се произнесе по част от тях след една-две години, включително с решения срещу актове на КЗП.

„Допускам, че сега ще бъдат извадени от девет кладенци вода, за да може да се докаже на какво се дължи повишаването от себестойността на стоката до цената на рафта“, заяви той.

По думите му съществува риск резултатът да остане ограничен до шумно обявени производства, част от които да приключат без окончателно потвърдени санкции. Затова той призова за по-бързо приемане на допълнителни мерки срещу необоснованото поскъпване.

Маргаритов подкрепи и идеята за въвеждане на справедлива стойност. Според него тя би дала повече възможности както на контролните органи, така и на потребителите. „Къде е справедливата стойност?“, попита бившият председател на КЗП.