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Всеки пети българин живее в бедност

Всеки пети българин живее в бедност

2 Ноември, 2026 14:35 749 41

  • бедност-
  • българия-
  • българин

Страната ни е сред най-бедните в ЕС

Всеки пети българин живее в бедност - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Всеки пети българин живее в бедност, въпреки отчетеното подобрение на част от социалните показатели през последните години. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при представянето на доклад на Световната банка, посветен на бедността, неравенствата и предизвикателствата пред България в условията на зеления преход.

Според данните на Националния статистически институт през 2025 г. под прага на бедността са живели 1,369 млн. души, или 21,2% от населението. Година по-рано делът им е бил 21,7%, което показва известно подобрение, но не и съществено преодоляване на проблема.

България остава сред държавите с най-високи равнища на бедност в Европейския съюз. По данни на Евростат през 2025 г. 29% от населението е било изложено на риск от бедност или социално изключване при средно 20,9% за ЕС. Страната заема първо място в Общността по този показател.

Особено уязвими са децата и възрастните хора. През 2025 г. 27% от децата до 17-годишна възраст са били в риск от бедност, а при хората над 65 години делът достига 24,6%. Сериозен проблем остава и енергийната бедност, като 19% от българите изпитват затруднения с отоплението на жилищата си.

Социалният министър подчерта, че финансовите помощи сами по себе си не са достатъчни за трайно преодоляване на бедността. Необходими са мерки за повишаване на доходите, подобряване на достъпа до образование и здравеопазване и създаване на устойчиви възможности за заетост.

В рамките на Социалния план за климата се подготвят мерки на стойност около 700 млн. евро, насочени към подкрепа на уязвимите домакинства, включително засегнатите от енергийна и транспортна бедност.

България си е поставила за цел до 2030 г. да намали броя на хората в риск от бедност или социално изключване със 787 000 спрямо 2019 г. Според представените от министъра данни до момента е постигнато намаление с 455 000 души.

Въпреки положителната тенденция страната продължава да е сред държавите с най-сериозни социални неравенства в ЕС, а преодоляването на бедността остава основно предизвикателство пред социалната и икономическата политика.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    11 5 Отговор
    Deutsche Welle ФЕЙК Лъжа питайте грандо ядите

    14:37 02.11.2026

  • 2 честен ционист

    6 13 Отговор
    «Кому жилетка, а кому — рукава от жилетки»

    Коментиран от #5, #7, #22

    14:37 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    13 4 Отговор
    В Клуба на Богатите няма бедни.Пълни лъжи!

    14:39 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Комунист от ДС на БКП

    6 4 Отговор
    - Еий, малко бе!!! Всеки втори трябва да започне да живее в бедност!!!

    14:40 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 404

    10 3 Отговор
    Бойко :В БарЦилона съм

    14:41 02.11.2026

  • 9 ШЕФА

    14 4 Отговор
    За това българите могат да благодарят на най големият престъпник в новата история на България Тулупа и неговото ОПГ ГРОБ които обещаваше че ще протекат реки от пари и инвестиции след приемането на фалиращото Евро,и на неговите съдружници в сглобката ПП-ДБ,ДПС,БСП,ИТН .

    14:44 02.11.2026

  • 10 тиквата съм

    6 4 Отговор
    при мен бяхте по богати или се мислехте за такива
    и радев ме прекатури и кво стана сега при тях
    Всеки пети българин живее в бедност

    14:44 02.11.2026

  • 11 Роза

    10 0 Отговор
    Затова политиците в бедните държави се боричкат да бъдат в политиката,за да бъдат по-добре материално от "простосмъртните"!Те знаят ,че проблемите в държавата не могат да се оправят,но поне да оправят себе си,докато са на власт!

    Коментиран от #12

    14:44 02.11.2026

  • 12 да оправят себе си,докато

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Роза":

    има заблудени да ги преизбират

    не е луд който яде баницата (краде) а наивния който му я дава
    и затва в ес най бедни тез избирачи на тикви

    14:47 02.11.2026

  • 13 1488

    4 3 Отговор
    на самом деле при фатмака ще е така

    14:49 02.11.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    Политологът Калоян Методиев, който е и бивш началник на кабинета на доскорошния президент и настоящ премиер Румен Радев. Той направи блицинтервю пред Таралеж часове след балотажа на президентските избори - на 1 ноември 2026 г., когато беше избрана Илияна Йотова - първата жена за държавен глава на България .

    Господин Методиев, какво показаха изборите за президент на България?

    Кризата в българското общество. Показаха апатията - 70% от гласоподавателите са пас. Самозабравянето на управляващите прогресисти. Впрегнаха цялата държавна машина, олигархия, престъпен контингент. Липсата на широко припознато лидерство за алтернатива.

    Кой и как ще бъде коректив на властта в момента?

    Скоро ще бъде улицата. И тези, които не се продават, предават, подчиняват и договарят с тях.

    За какво новоизбраният президент Илияна Йотова благодари на лидера на ВМРО Красимир Каракачанов?

    За подкрепата. От Инициативния й комитет той най-много обикаляше да я хвали. Явно са си отдавна близки.

    Това са първите избори, проведени без ДПС. Къде отива ДПС сега?

    Задайте въпроса на Пеевски. Никога не се знае къде отиват, с кого и за колко време. Това е сигурно.

    На брифинга след балотажа премиерът Румен Радев беше без вратовръзка. Може ли да търсим знак в този дрескод и какъв е той?

    Прави се на модерен и достъпен. Вотът му е пенсионерски. Свърши с тези номера към младите и средната възраст.

    Може ли Андрей Гюров да формира нов политически проект?

    Не. Не е биткаджи

    14:49 02.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 1337

    3 2 Отговор
    "За пет години хората в бедност в България са намалели с 455 000
    2 Ноември, 2026 14:10"

    Коментиран от #28, #39

    14:51 02.11.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    3 4 Отговор
    Не. Не е биткаджия. И Инициативния му комитет и кампанията бяха нишови. Трябваше да "разкъса" Йотова в кампанията за наркопомилвания, бюджета, злоупотреби с власт и НСО, лъжи....

    14:51 02.11.2026

  • 18 666

    12 2 Отговор
    Къде изчезнаха умниците които ни хвалиха еврото по медиите и казваха че цените ще са както преди въвеждането му.А то стана 1 лев цена 1 евро но заплатите и пенсиите на половина

    Коментиран от #25

    14:51 02.11.2026

  • 19 !!!?

    7 3 Отговор
    ...в прогресираща бедност !!!?

    Коментиран от #33

    14:53 02.11.2026

  • 20 Споко

    6 2 Отговор
    Сега всеки 8ми ще е беден

    14:53 02.11.2026

  • 21 Кочо

    5 1 Отговор
    Закономерност! След 37години демократизация и психопатизация. Преди не беше така! И преди не е 1939г, когато сме били Швейцария на Балканите, разбираш ли. :)

    14:56 02.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Така де

    4 3 Отговор
    Е, да ама четирима живеят в богатство

    14:58 02.11.2026

  • 24 А Работодателя ?

    13 1 Отговор
    В България икономиката се върти в сферата на услугите и търговията, защо Работодателите предлагат храни и услуги на европейски цени, а плащат най-ниските заплати в Европа. Сърбия и Македония имат по-високи минимални заплати. Имаме по-ниски данъци от Македония, по-ниски цени на бензин и промишлен ток, а работодателя укрива данъци и не плаща заплати..

    14:58 02.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бан дит

    6 0 Отговор
    А бе трети свят

    15:05 02.11.2026

  • 27 Българите са бедни,

    6 1 Отговор
    защото все си избират да ги управляват крадци!

    15:10 02.11.2026

  • 28 Оптимист

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "1337":

    Горе-долу толкова са и умрелите. Можем даже да кажем, че физически сме намалили бедността.
    След въвеждането на еврото и бюджет 26, единственото гарантирано и сигурно производство е прогресивното масово производство на бедност.

    15:21 02.11.2026

  • 29 Тошо

    4 0 Отговор
    Това не е възможно, българите сме у клуба на богаташите, затова "благодарим" на Бойко и Теменужка.

    Коментиран от #41

    15:22 02.11.2026

  • 30 Ъъъ

    5 0 Отговор
    "Всеки пети българин живее в бедност"

    А останалите четирима са на ръба на оцеляването.... 🤣

    15:26 02.11.2026

  • 31 Боко

    4 1 Отговор
    “Страната ни е сред най-бедните в ЕС”

    Е нали до преди година ни убеждавахте, че в “еврозоната” ще цъфнем и вържем⁉️
    А всъщност заплатата на половина , а на цените сменихте само знака с €
    Да живей еС 💩🤮

    15:30 02.11.2026

  • 32 тез пък

    1 3 Отговор
    Кое ни е бедното? Повечето живеем в собствени жилища, че някои и в 2-3. Не слизаме от колите, че някои са с по 2-3. Всички работят щом липсват 150-200000 работници и служители. Не ми се вярва тази статистика да е истина!

    Коментиран от #40

    15:31 02.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Софийски селянин,Пенсионер

    3 3 Отговор
    Не е вярно,защо тогава търговските вериги и моловете са бъкани постоянно през работно време...
    Аз преди години като се прибирах с колата от Берлин влязох в Лидл в Пасау ама накрая на града.
    Не като в България..
    Беше след обяд към 15 часа,ами почти празен,тук там възрастни личи си пенсионери.
    И защо е така,ами защото по това време останалите са на работа..

    15:39 02.11.2026

  • 35 Назад във времето

    3 0 Отговор
    Има и добре живеещи , като във всяка държава! Има нужда от роби за да дебелеят робовладелците!

    15:48 02.11.2026

  • 36 Изчакайте

    1 0 Отговор
    Скоро ще е всеки втори, но си го заслужаваме..

    15:50 02.11.2026

  • 37 ще си рупаме банани

    2 0 Отговор
    И ще подскачаме

    15:50 02.11.2026

  • 38 ААААА

    0 0 Отговор
    Госпожо, преди най-бедната трябва да пишете най-корумпираната.

    15:55 02.11.2026

  • 39 Яяяяяяя

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "1337":

    Бог да ги прости

    16:01 02.11.2026

  • 40 Яяяяяяя

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "тез пък":

    Жилищата са от другото време, от лошото. Добре че се сви населението, да не се чувства липса на жилище

    16:04 02.11.2026

  • 41 Капейчо

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Тошо":

    Не! Благодари на "Мъдрия български народ", който 35+ години прави грешни избори, вчера отново. А сега ще станете още по-бедни. Новият бюджет чука на вратата. И бъде обвинен Асен Василев, НАТО, ЕС, Иван Костов и т.н. Но няма да бъде обвинена некадърността, която не само не привлече нови инвестиции, но изгони съществуващите, включително Райнметал. И вместо да се направят батерии с пари от Европа се направиха батерии с откраднати пари, но частни. И не само това - Банковата криза 1996 – 1997 г., Турски поток, КТБ, магистрали, Боташ. и т.н.

    16:10 02.11.2026