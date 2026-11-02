Всеки пети българин живее в бедност, въпреки отчетеното подобрение на част от социалните показатели през последните години. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при представянето на доклад на Световната банка, посветен на бедността, неравенствата и предизвикателствата пред България в условията на зеления преход.
Според данните на Националния статистически институт през 2025 г. под прага на бедността са живели 1,369 млн. души, или 21,2% от населението. Година по-рано делът им е бил 21,7%, което показва известно подобрение, но не и съществено преодоляване на проблема.
България остава сред държавите с най-високи равнища на бедност в Европейския съюз. По данни на Евростат през 2025 г. 29% от населението е било изложено на риск от бедност или социално изключване при средно 20,9% за ЕС. Страната заема първо място в Общността по този показател.
Особено уязвими са децата и възрастните хора. През 2025 г. 27% от децата до 17-годишна възраст са били в риск от бедност, а при хората над 65 години делът достига 24,6%. Сериозен проблем остава и енергийната бедност, като 19% от българите изпитват затруднения с отоплението на жилищата си.
Социалният министър подчерта, че финансовите помощи сами по себе си не са достатъчни за трайно преодоляване на бедността. Необходими са мерки за повишаване на доходите, подобряване на достъпа до образование и здравеопазване и създаване на устойчиви възможности за заетост.
В рамките на Социалния план за климата се подготвят мерки на стойност около 700 млн. евро, насочени към подкрепа на уязвимите домакинства, включително засегнатите от енергийна и транспортна бедност.
България си е поставила за цел до 2030 г. да намали броя на хората в риск от бедност или социално изключване със 787 000 спрямо 2019 г. Според представените от министъра данни до момента е постигнато намаление с 455 000 души.
Въпреки положителната тенденция страната продължава да е сред държавите с най-сериозни социални неравенства в ЕС, а преодоляването на бедността остава основно предизвикателство пред социалната и икономическата политика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
14:37 02.11.2026
2 честен ционист
Коментиран от #5, #7, #22
14:37 02.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
14:39 02.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Комунист от ДС на БКП
14:40 02.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 404
14:41 02.11.2026
9 ШЕФА
14:44 02.11.2026
10 тиквата съм
и радев ме прекатури и кво стана сега при тях
Всеки пети българин живее в бедност
14:44 02.11.2026
11 Роза
Коментиран от #12
14:44 02.11.2026
12 да оправят себе си,докато
До коментар #11 от "Роза":има заблудени да ги преизбират
не е луд който яде баницата (краде) а наивния който му я дава
и затва в ес най бедни тез избирачи на тикви
14:47 02.11.2026
13 1488
14:49 02.11.2026
14 ДрайвингПлежър
Господин Методиев, какво показаха изборите за президент на България?
Кризата в българското общество. Показаха апатията - 70% от гласоподавателите са пас. Самозабравянето на управляващите прогресисти. Впрегнаха цялата държавна машина, олигархия, престъпен контингент. Липсата на широко припознато лидерство за алтернатива.
Кой и как ще бъде коректив на властта в момента?
Скоро ще бъде улицата. И тези, които не се продават, предават, подчиняват и договарят с тях.
За какво новоизбраният президент Илияна Йотова благодари на лидера на ВМРО Красимир Каракачанов?
За подкрепата. От Инициативния й комитет той най-много обикаляше да я хвали. Явно са си отдавна близки.
Това са първите избори, проведени без ДПС. Къде отива ДПС сега?
Задайте въпроса на Пеевски. Никога не се знае къде отиват, с кого и за колко време. Това е сигурно.
На брифинга след балотажа премиерът Румен Радев беше без вратовръзка. Може ли да търсим знак в този дрескод и какъв е той?
Прави се на модерен и достъпен. Вотът му е пенсионерски. Свърши с тези номера към младите и средната възраст.
Може ли Андрей Гюров да формира нов политически проект?
Не. Не е биткаджи
14:49 02.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 1337
2 Ноември, 2026 14:10"
Коментиран от #28, #39
14:51 02.11.2026
17 ДрайвингПлежър
14:51 02.11.2026
18 666
Коментиран от #25
14:51 02.11.2026
19 !!!?
Коментиран от #33
14:53 02.11.2026
20 Споко
14:53 02.11.2026
21 Кочо
14:56 02.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Така де
14:58 02.11.2026
24 А Работодателя ?
14:58 02.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Бан дит
15:05 02.11.2026
27 Българите са бедни,
15:10 02.11.2026
28 Оптимист
До коментар #16 от "1337":Горе-долу толкова са и умрелите. Можем даже да кажем, че физически сме намалили бедността.
След въвеждането на еврото и бюджет 26, единственото гарантирано и сигурно производство е прогресивното масово производство на бедност.
15:21 02.11.2026
29 Тошо
Коментиран от #41
15:22 02.11.2026
30 Ъъъ
А останалите четирима са на ръба на оцеляването.... 🤣
15:26 02.11.2026
31 Боко
Е нали до преди година ни убеждавахте, че в “еврозоната” ще цъфнем и вържем⁉️
А всъщност заплатата на половина , а на цените сменихте само знака с €
Да живей еС 💩🤮
15:30 02.11.2026
32 тез пък
Коментиран от #40
15:31 02.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Софийски селянин,Пенсионер
Аз преди години като се прибирах с колата от Берлин влязох в Лидл в Пасау ама накрая на града.
Не като в България..
Беше след обяд към 15 часа,ами почти празен,тук там възрастни личи си пенсионери.
И защо е така,ами защото по това време останалите са на работа..
15:39 02.11.2026
35 Назад във времето
15:48 02.11.2026
36 Изчакайте
15:50 02.11.2026
37 ще си рупаме банани
15:50 02.11.2026
38 ААААА
15:55 02.11.2026
39 Яяяяяяя
До коментар #16 от "1337":Бог да ги прости
16:01 02.11.2026
40 Яяяяяяя
До коментар #32 от "тез пък":Жилищата са от другото време, от лошото. Добре че се сви населението, да не се чувства липса на жилище
16:04 02.11.2026
41 Капейчо
До коментар #29 от "Тошо":Не! Благодари на "Мъдрия български народ", който 35+ години прави грешни избори, вчера отново. А сега ще станете още по-бедни. Новият бюджет чука на вратата. И бъде обвинен Асен Василев, НАТО, ЕС, Иван Костов и т.н. Но няма да бъде обвинена некадърността, която не само не привлече нови инвестиции, но изгони съществуващите, включително Райнметал. И вместо да се направят батерии с пари от Европа се направиха батерии с откраднати пари, но частни. И не само това - Банковата криза 1996 – 1997 г., Турски поток, КТБ, магистрали, Боташ. и т.н.
16:10 02.11.2026