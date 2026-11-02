Всеки пети българин живее в бедност, въпреки отчетеното подобрение на част от социалните показатели през последните години. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при представянето на доклад на Световната банка, посветен на бедността, неравенствата и предизвикателствата пред България в условията на зеления преход.

Според данните на Националния статистически институт през 2025 г. под прага на бедността са живели 1,369 млн. души, или 21,2% от населението. Година по-рано делът им е бил 21,7%, което показва известно подобрение, но не и съществено преодоляване на проблема.

България остава сред държавите с най-високи равнища на бедност в Европейския съюз. По данни на Евростат през 2025 г. 29% от населението е било изложено на риск от бедност или социално изключване при средно 20,9% за ЕС. Страната заема първо място в Общността по този показател.

Особено уязвими са децата и възрастните хора. През 2025 г. 27% от децата до 17-годишна възраст са били в риск от бедност, а при хората над 65 години делът достига 24,6%. Сериозен проблем остава и енергийната бедност, като 19% от българите изпитват затруднения с отоплението на жилищата си.

Социалният министър подчерта, че финансовите помощи сами по себе си не са достатъчни за трайно преодоляване на бедността. Необходими са мерки за повишаване на доходите, подобряване на достъпа до образование и здравеопазване и създаване на устойчиви възможности за заетост.

В рамките на Социалния план за климата се подготвят мерки на стойност около 700 млн. евро, насочени към подкрепа на уязвимите домакинства, включително засегнатите от енергийна и транспортна бедност.

България си е поставила за цел до 2030 г. да намали броя на хората в риск от бедност или социално изключване със 787 000 спрямо 2019 г. Според представените от министъра данни до момента е постигнато намаление с 455 000 души.

Въпреки положителната тенденция страната продължава да е сред държавите с най-сериозни социални неравенства в ЕС, а преодоляването на бедността остава основно предизвикателство пред социалната и икономическата политика.