Новини
Бизнес »
Бюджетният дефицит достигна 2,8% към края на септември

Бюджетният дефицит достигна 2,8% към края на септември

2 Ноември, 2026 20:17 478 13

  • бюджетен дефицит-
  • министерство на финансите-
  • бюджет-
  • приходи-
  • разходи

Отрицателното салдо е 3,7 млрд. евро. Приходите са 33,8 млрд. евро, а разходите – 37,6 млрд. евро

Бюджетният дефицит достигна 2,8% към края на септември - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бюджетният дефицит достигна 2,8% от брутния вътрешен продукт към края на септември. Отрицателното салдо е 3,7 млрд. евро, съобщи Министерството на финансите. Изпълнението на приходите и разходите изостава спрямо първоначално заложените годишни разчети.

Приходите възлизат на 33,8 млрд. евро, или 68,3% от планираните за годината средства. Те са с 10,9% повече спрямо същия период на предходната година. Разходите са 37,6 млрд. евро, което представлява 66,1% от годишните разчети.

Пенсии, заплати и инвестиционни разходи

Според финансовото министерство основните фактори за ръста на разходите са увеличението на пенсиите след индексациите по швейцарското правило от 1 юли 2025 г. и 1 юли 2026 г., както и повишаването на минималната работна заплата от януари 2026 г.

„Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са: увеличение на разходите за пенсии след тяхната индексация по швейцарското правило от 01.07.2025 г. и 01.07.2026 г., увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и увеличението на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г. (5 на сто), считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по ПВУ и по Общинската инвестиционна програма, и други“, обясняват от Министерството на финансите.

Сред причините е посочено и увеличението на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., която е 5%. Мярката се прилага от януари 2026 г.

Капиталовите разходи също бележат значителен ръст. Той е свързан с изпълнението на инвестиции и проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, както и по Общинската инвестиционна програма.

Очакват се данни за октомври

Следващите данни за изпълнението на бюджета ще бъдат свързани с октомври. Министерството на финансите се очаква да публикува прогнозата си за изпълнението на бюджета към края на месеца на 3 ноември.

Източници: bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    3 1 Отговор
    За Украйна и украинците у нас колко милиарда отиват?

    20:26 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    4 0 Отговор
    На милиционерите нали вдигнахте заплатите

    20:36 02.11.2026

  • 8 Тити

    1 2 Отговор
    Ако не бяха заемите на ,Радев дефицита щеше да е над 10%

    20:41 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ами те коментарите

    1 0 Отговор
    Изтрити бе.

    20:58 02.11.2026

  • 13 Някой

    0 0 Отговор
    А такъв апокалипсис вещаеха някои.

    20:59 02.11.2026