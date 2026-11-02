Бюджетният дефицит достигна 2,8% към края на септември

Бюджетният дефицит достигна 2,8% от брутния вътрешен продукт към края на септември. Отрицателното салдо е 3,7 млрд. евро, съобщи Министерството на финансите. Изпълнението на приходите и разходите изостава спрямо първоначално заложените годишни разчети.
Приходите възлизат на 33,8 млрд. евро, или 68,3% от планираните за годината средства. Те са с 10,9% повече спрямо същия период на предходната година. Разходите са 37,6 млрд. евро, което представлява 66,1% от годишните разчети.
Пенсии, заплати и инвестиционни разходи
Според финансовото министерство основните фактори за ръста на разходите са увеличението на пенсиите след индексациите по швейцарското правило от 1 юли 2025 г. и 1 юли 2026 г., както и повишаването на минималната работна заплата от януари 2026 г.
Сред причините е посочено и увеличението на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., която е 5%. Мярката се прилага от януари 2026 г.
Капиталовите разходи също бележат значителен ръст. Той е свързан с изпълнението на инвестиции и проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, както и по Общинската инвестиционна програма.
Очакват се данни за октомври
Следващите данни за изпълнението на бюджета ще бъдат свързани с октомври. Министерството на финансите се очаква да публикува прогнозата си за изпълнението на бюджета към края на месеца на 3 ноември.
Източници: bntnews.bg
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