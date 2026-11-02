Бюджетният дефицит достигна 2,8% към края на септември

Бюджетният дефицит достигна 2,8% от брутния вътрешен продукт към края на септември. Отрицателното салдо е 3,7 млрд. евро, съобщи Министерството на финансите. Изпълнението на приходите и разходите изостава спрямо първоначално заложените годишни разчети.

Приходите възлизат на 33,8 млрд. евро, или 68,3% от планираните за годината средства. Те са с 10,9% повече спрямо същия период на предходната година. Разходите са 37,6 млрд. евро, което представлява 66,1% от годишните разчети.

Пенсии, заплати и инвестиционни разходи

Според финансовото министерство основните фактори за ръста на разходите са увеличението на пенсиите след индексациите по швейцарското правило от 1 юли 2025 г. и 1 юли 2026 г., както и повишаването на минималната работна заплата от януари 2026 г.

„Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са: увеличение на разходите за пенсии след тяхната индексация по швейцарското правило от 01.07.2025 г. и 01.07.2026 г., увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и увеличението на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г. (5 на сто), считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по ПВУ и по Общинската инвестиционна програма, и други“, обясняват от Министерството на финансите.

Сред причините е посочено и увеличението на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., която е 5%. Мярката се прилага от януари 2026 г.

Капиталовите разходи също бележат значителен ръст. Той е свързан с изпълнението на инвестиции и проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, както и по Общинската инвестиционна програма.

Очакват се данни за октомври

Следващите данни за изпълнението на бюджета ще бъдат свързани с октомври. Министерството на финансите се очаква да публикува прогнозата си за изпълнението на бюджета към края на месеца на 3 ноември.

Източници: bntnews.bg