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Енергийният министър: Токът и парното няма да поскъпват за домакинствата
  Тема: Енергийна трансформация

Енергийният министър: Токът и парното няма да поскъпват за домакинствата

4 Ноември, 2026 17:07 511 11

  • цени на тока-
  • цени на парното-
  • природен газ-
  • ива петрова-
  • булгаргаз

Ива Петрова увери, че цените ще бъдат запазени в рамките на регулаторния период. По-високата цена на газа ще бъде компенсирана чрез законови механизми

Енергийният министър: Токът и парното няма да поскъпват за домакинствата - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Цените на електроенергията и топлинната енергия за домакинствата няма да се променят, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя заяви пред ресорната парламентарна комисия, че държавата ще направи всичко възможно цените да бъдат запазени в рамките на настоящия регулаторен период.

Петрова беше изслушана заедно с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски и изпълнителния директор на „Булгаргаз“ Георги Тарарски заради високите цени на електроенергията и природния газ.

Компенсации за домакинствата и бизнеса

Енергийният министър посочи, че защитата на битовите потребители е заложена в Закона за енергетиката. Цената и количествата за домакинствата се осигуряват и хеджират за година напред чрез специалния сегмент на Българската електроенергийна борса.

„Мога да ви уверя, че дружествата в системата на енергетиката са подготвени за предстоящия сезон – производителите изпълняват задълженията си, ЕРП-тата и преносният оператор също са подсигурили поддържането на мрежата“, заяви Ива Петрова.

По думите ѝ цената на природния газ се е увеличила с над 30 процента, но ефектът върху топлофикациите ще бъде компенсиран чрез законови и регулаторни механизми през Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Петрова заяви, че приходите във фонда са гарантирани и обезпечени от правителството, така че поскъпването няма да бъде прехвърлено върху битовите потребители през настоящия регулаторен период.

За небитовите потребители действат компенсационни програми. Министърът посочи, че програмата за енергоинтензивната индустрия е въведена от 1 юли 2025 г., а компенсациите вече се изплащат.

Подкрепата за енергоинтензивната индустрия

Допълнителен механизъм, въведен заради кризата в Близкия изток, позволява подкрепа до 70 процента спрямо пазарната цена. Рамката е предвидена за периода от юли до декември 2026 г.

„При участието ми на съвет „Енергетика“ подкрепих удължаването на тази мярка предвид ситуацията на световните пазари“, каза Петрова. Тя допълни, че Министерството на енергетиката е в диалог с Европейската комисия, като има индикации за възможно удължаване на механизма до средата на 2027 г.

Защо природният газ поскъпна

Георги Тарарски заяви, че ако „Булгаргаз“ не беше участвал в търг и не беше осигурил допълнителни количества от газохранилището „Чирен“, увеличението на цената през ноември е можело да достигне 40 процента.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски обясни, че България не разполага със собствен добив на природен газ и не е изолиран пазар. По думите му дългосрочният договор с азерския доставчик е ограничавал ефекта от поскъпването, но делът му е намалял заради необходимостта от допълнителни количества, закупени на краткосрочните пазари.

„В резултат от геополитическата обстановка и различни политически решения в Европа, цената на газа се взриви в последния месец, достигна до над 100 евро на мегаватчас и трябваше да отчетем тези тенденции“, заяви Младеновски.

Той посочи, че в „Чирен“ има количества, закупени за 95 евро на мегаватчас, които ще бъдат използвани при подходящи пазарни условия. Младеновски допълни, че КЕВР е обявила решението за цената на газа на 2 ноември, тъй като това е бил първият работен ден след изборите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогресивни съветски шарлатани !

    13 0 Отговор
    Тия съвсем за идиоти ни вземат .
    Как няма да поскъпнат като газът е основна част в ценообразуването ?!
    Защо пак лъжете ?!

    17:09 04.11.2026

  • 2 Кандидат депутат

    9 0 Отговор
    Токът и парното за нас няма да поскъпват, но за вас по скъпото предстои.

    17:11 04.11.2026

  • 3 М да

    4 0 Отговор
    Ама не е сигурно

    17:12 04.11.2026

  • 4 Защо природният газ поскъпна

    7 5 Отговор
    Заради гениалните Урсули.

    Коментиран от #7, #8

    17:13 04.11.2026

  • 5 Питанка

    7 1 Отговор
    Когато комунистът говори, той лъже; когато мълчи, той крие; когато има власт, той краде; когато губи власт, той разрушава. Ето как са изградили своята история.

    Как се наричат индивиди, които явно обичат да ги лъжат, колкото повече ги лъжат, толкова им е по силна привързаността. Не вярвам всички да са пациенти на д-р Гълъбова, ама знае ли човек.

    17:14 04.11.2026

  • 6 честен ционист

    4 1 Отговор
    Само ако имате нулево потребление.

    «Пройдет весна, наступит лето — спасибо партии за это»

    17:14 04.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами Мунчовците обещаха

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Защо природният газ поскъпна":

    Всичко да поевтинее.Мдам
    Сега ли застъпи на смяна?

    17:16 04.11.2026

  • 9 Те май

    3 1 Отговор
    говорят за топлофикациите. Но над 100 хиляди български семейства се отопляват на газ директно. Тези семейства не са защитени от шоковото поскъпване в началото на отоплителния сезон.
    Българското правителство трябва да задължи Булгаргаз да възстанови доставките на руски тръбен газ с дългосрочен договор по старата формула за да осигури сигурни, евтини и предвидими доставки за годините напред, вместо да се съобразява с нарежданията на Брюксел. Иначе остава усещането за колониална администрация, а не национално отговорно правителство.

    17:23 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А,на тетко

    1 0 Отговор
    КЕВР защо не обяви цените в последния работен ден преди изборите.Селски тарикати сте в м у н ч о в и т о правителство.

    18:00 04.11.2026