Енергийният министър: Токът и парното няма да поскъпват за домакинствата

Цените на електроенергията и топлинната енергия за домакинствата няма да се променят, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя заяви пред ресорната парламентарна комисия, че държавата ще направи всичко възможно цените да бъдат запазени в рамките на настоящия регулаторен период.

Петрова беше изслушана заедно с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски и изпълнителния директор на „Булгаргаз“ Георги Тарарски заради високите цени на електроенергията и природния газ.

Компенсации за домакинствата и бизнеса

Енергийният министър посочи, че защитата на битовите потребители е заложена в Закона за енергетиката. Цената и количествата за домакинствата се осигуряват и хеджират за година напред чрез специалния сегмент на Българската електроенергийна борса.

„Мога да ви уверя, че дружествата в системата на енергетиката са подготвени за предстоящия сезон – производителите изпълняват задълженията си, ЕРП-тата и преносният оператор също са подсигурили поддържането на мрежата“, заяви Ива Петрова.

По думите ѝ цената на природния газ се е увеличила с над 30 процента, но ефектът върху топлофикациите ще бъде компенсиран чрез законови и регулаторни механизми през Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Петрова заяви, че приходите във фонда са гарантирани и обезпечени от правителството, така че поскъпването няма да бъде прехвърлено върху битовите потребители през настоящия регулаторен период.

За небитовите потребители действат компенсационни програми. Министърът посочи, че програмата за енергоинтензивната индустрия е въведена от 1 юли 2025 г., а компенсациите вече се изплащат.

Подкрепата за енергоинтензивната индустрия

Допълнителен механизъм, въведен заради кризата в Близкия изток, позволява подкрепа до 70 процента спрямо пазарната цена. Рамката е предвидена за периода от юли до декември 2026 г.

„При участието ми на съвет „Енергетика“ подкрепих удължаването на тази мярка предвид ситуацията на световните пазари“, каза Петрова. Тя допълни, че Министерството на енергетиката е в диалог с Европейската комисия, като има индикации за възможно удължаване на механизма до средата на 2027 г.

Защо природният газ поскъпна

Георги Тарарски заяви, че ако „Булгаргаз“ не беше участвал в търг и не беше осигурил допълнителни количества от газохранилището „Чирен“, увеличението на цената през ноември е можело да достигне 40 процента.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски обясни, че България не разполага със собствен добив на природен газ и не е изолиран пазар. По думите му дългосрочният договор с азерския доставчик е ограничавал ефекта от поскъпването, но делът му е намалял заради необходимостта от допълнителни количества, закупени на краткосрочните пазари.

„В резултат от геополитическата обстановка и различни политически решения в Европа, цената на газа се взриви в последния месец, достигна до над 100 евро на мегаватчас и трябваше да отчетем тези тенденции“, заяви Младеновски.

Той посочи, че в „Чирен“ има количества, закупени за 95 евро на мегаватчас, които ще бъдат използвани при подходящи пазарни условия. Младеновски допълни, че КЕВР е обявила решението за цената на газа на 2 ноември, тъй като това е бил първият работен ден след изборите.