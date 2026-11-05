Защо газът поскъпна с 32,5% през ноември

Цената на природния газ в България се повиши с 32,52% през ноември и достигна 58,43 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. През октомври утвърдената от Комисията за енергийно и водно регулиране цена беше 44,09 евро/MWh.

Увеличението не е резултат от един-единствен фактор. То е съчетание от по-скъпите международни пазари, сезонно по-малките количества по договора с Азербайджан и необходимостта недостигът да бъде покрит с втечнен природен газ и резерви от подземното хранилище „Чирен“.

По-малък дял на азербайджанския газ

В ноемврийския микс са включени пълните месечни количества по дългосрочния договор с Азербайджан. Те обаче са по-малки през зимните месеци. Това означава, че относителният дял на останалите доставки нараства именно когато потреблението обикновено се увеличава.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски обясни, че договорът с Азербайджан досега е ограничавал влиянието на борсовите цени, но през зимата неговата тежест намалява. „Не сме изолиран остров, нямаме собствен достъп до природен газ“, каза Младеновски пред енергийната комисия на Народното събрание.

Скъпият европейски пазар прехвърли натиска и у нас

Алтернативните количества за България се осигуряват основно чрез втечнен природен газ, закупен от търговци след търг. Цената на тези доставки е свързана с международните борсови нива. На 28 октомври договорът за ноемврийския газ на нидерландския хъб TTF временно премина 100 евро/MWh, а стойността му е нараснала с около 31% спрямо началото на месеца.

Европейският пазар беше под натиск заради ниската запълненост на газохранилищата преди зимата. Към 26 октомври те са били запълнени до 74,9% от капацитета си - най-ниското ниво за този момент от началото на сравнимата статистика през 2011 г. По-малкият запас оставя по-малък буфер при студено време или прекъсване на доставки.

Косвен натиск идва и от ограничените LNG потоци през протока Ормуз. Европа и Азия се конкурират за по-ограничен брой товари, което повишава цената на втечнения газ. Международната агенция по енергетика предупреди, че по-слабото предлагане на втечнен природен газ през 2026 г. може да запази напрежението на пазара и през 2027 г.

„Чирен“ намали, но не отмени увеличението

КЕВР първоначално е разглеждала цена от 59,08 евро/MWh. След настояване на регулатора „Булгаргаз“ е използвал допълнителни количества от „Чирен“. Така увеличението е ограничено до 32,52%. Според КЕВР без тази намеса то би достигнало 39,37% при актуалните борсови нива.

Мярката има и ограничение. Част от газа в хранилището - около 1,4 млн. MWh, нагнетени през 2022 г. - е закупена на високи цени и може да се използва икономически оправдано основно когато пазарът отново е скъп. Това ограничава възможността „Чирен“ трайно да сваля цената.

Какво означава това за домакинствата

По-високата цена на обществения доставчик не води автоматично до незабавно поскъпване на парното и електроенергията за битовите клиенти. Енергийният министър Ива Петрова заяви, че ефектът върху топлофикациите ще бъде компенсиран чрез регулаторни механизми и фонд „Сигурност на електроенергийната система“ в рамките на настоящия период.

Натискът обаче остава за топлофикациите и промишлените потребители. Ако европейските борсови цени останат високи или зимата повиши търсенето, следващите месечни решения на КЕВР отново ще зависят от това какъв дял от газа ще бъде осигурен по дългосрочни договори, какви количества ще има в „Чирен“ и на каква цена ще бъдат купени следващите LNG товари.

Източници: btvnovinite.bg, investor.bg, spglobal.com