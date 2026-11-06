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Египет ще намали публичните разходи поради кризата в Близкия изток

Египет ще намали публичните разходи поради кризата в Близкия изток

6 Ноември, 2026 13:53 308 0

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Правителството също така спря финансирането на проекти, които не с спешни

Египет ще намали публичните разходи поради кризата в Близкия изток - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Египетското правителство одобри решение за намаляване на публичните разходи и спря финансирането на неспешни проекти на фона на икономическите последици от кризата в Близкия изток, според говорителя на кабинета Мохамед Адел.

„Мерките за намаляване на публичните разходи са насочени към създаване на финансов резерв за преодоляване на потенциалното въздействие на кризата през следващите месеци, както и към преразпределяне на бюджетни средства за увеличаване на разходите за социално важни сектори като образование и здравеопазване“, цитира думите му вестник „Ал-Шурук“.

Правителството също така ще ограничи разхода на гориво за държавни превозни средства с 30%. Освен това потреблението на електроенергия от държавните агенции ще бъде намалено с 20%. Планирано е и замразяване на поне 20% от останалите разходи за обществени поръчки. Освен това египетските служители ще бъдат ограничени в пътните си разходи, конференции, официални приеми и рекламни кампании, и ще им бъде забранено да купуват превозни средства с публични средства. Властите също така ще спрат големи проекти, които изискват значителни количества гориво.

Мерките са предназначени да продължат три месеца и могат да бъдат удължени. Въпреки това, проектите в здравеопазването, образованието, водоснабдяването и продоволствената сигурност ще продължат.


Египет
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