Как да подготвим семейния бюджет за зимните разходи

Зимата обичайно увеличава натиска върху семейния бюджет, защото към постоянните сметки се добавят отопление, гориво, зимни гуми, ремонти, дрехи и разходи за децата. Окончателните данни на Националния статистически институт показват, че годишната инфлация през септември 2026 г. е 5,6%, а цените в групата „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ са с 5,4% по-високи спрямо година по-рано.

Транспортът е най-същественото поскъпнало перо в годишната статистика – с 25,6%. Хранителните продукти и безалкохолните напитки са с 1,4% по-скъпи за същия период. Това не означава еднакво увеличение за всяко домакинство, но показва защо месечният бюджет трябва да бъде направен според реалните разходи на конкретното семейство.

Отоплението е първото перо за планиране

Практичната стъпка е да се прегледат сметките от предходния отоплителен сезон и да се изчисли ориентировъчна сума за всеки от месеците ноември, декември, януари и февруари. Към текущите плащания трябва да се добавят разходите за подготовка на жилището – уплътнения, ремонт на течове, проверка на бойлер или отоплителен уред.

Уплътняването на прозорци и врати ограничава загубата на топлина. По-икономично е помещенията да се проветряват кратко и интензивно, вместо прозорците да стоят отворени дълго време. При всички подобни мерки обаче не бива да се прави компромис с безопасността и необходимата вентилация.

Три групи разходи

Бюджетът може да се подреди в три категории. В първата са задължителните плащания – жилище, храна, отопление, лекарства, транспорт до работа и кредити. Във втората са предвидимите сезонни разходи като зимни гуми, гориво за отопление, дрехи, профилактика и ремонти. Третата група включва отложимите покупки, развлеченията и обновяването на техника без спешна необходимост.

При храната помага менюто да се планира за няколко дни, а покупките да се правят със списък. Големите опаковки и промоциите не са изгодни, ако част от продуктите останат неизползвани. Същият принцип важи и за дрехите – преди покупка е разумно да се провери какво вече има в гардероба, особено при децата.

Отделянето на малка сума за непредвидени разходи може да намали риска от внезапен кредит при повреда, заболяване или спешен ремонт. Ако доходите са ограничени, резервът може да се създава постепенно, а не да се търси наведнъж в края на месеца.

Каква помощ е предвидена

Целевата помощ за отопление за сезон 2026/2027 г. е 64,39 евро месечно, или общо 321,95 евро за периода от 1 ноември 2026 г. до 31 март 2027 г. За най-уязвимите домакинства без доходи, които се отопляват с твърдо гориво, сумата се изплаща наведнъж.

Правителството предвижда и еднократна компенсация от 50 евро за над 550 000 души с ниски доходи. Сред правоимащите са получатели на социални помощи и помощ за отопление, семейства с деца с трайни увреждания и други уязвими групи. „За да получат средствата, не е необходимо хората да подават заявления“, съобщи Министерският съвет.