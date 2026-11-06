Китай достави втория си голям круизен кораб

Китай официално достави в Шанхай втория си голям круизен кораб – „Аида Хуачън“. Доставката бележи важен етап за местното корабостроене, тъй като страната преминава от изграждане на единични плавателни съдове към серийно производство на големи круизни кораби.

Корабът е дълъг 341 метра – повече от три стандартни футболни игрища. На борда му има 2130 стаи, а капацитетът му надхвърля 5200 пътници. Легловата база е сравнима с тази на шест средни петзвездни хотела на сушата.

„Аида Хуачън“ е вторият голям круизен кораб, построен в Китай. Доставката му затвърждава развитието на местната индустрия и разширяването на способностите ѝ в един от най-сложните сегменти на корабостроенето.