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Китай достави втория си голям круизен кораб

Китай достави втория си голям круизен кораб

6 Ноември, 2026 10:51 579 2

  • китай-
  • круизни кораби-
  • корабостроене-
  • шанхай

„Аида Хуачън“ е дълъг 341 метра и може да приеме над 5200 пътници. Доставката в Шанхай бележи преход към серийно производство на такива кораби

Китай достави втория си голям круизен кораб - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китай официално достави в Шанхай втория си голям круизен кораб – „Аида Хуачън“. Доставката бележи важен етап за местното корабостроене, тъй като страната преминава от изграждане на единични плавателни съдове към серийно производство на големи круизни кораби.

Корабът е дълъг 341 метра – повече от три стандартни футболни игрища. На борда му има 2130 стаи, а капацитетът му надхвърля 5200 пътници. Легловата база е сравнима с тази на шест средни петзвездни хотела на сушата.

„Аида Хуачън“ е вторият голям круизен кораб, построен в Китай. Доставката му затвърждава развитието на местната индустрия и разширяването на способностите ѝ в един от най-сложните сегменти на корабостроенето.


Китай
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