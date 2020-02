Показаха уникален самолет

MAVERIC (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls) е най-новото бижу на авиационния производител Airbus. Визията му е досущ като на космически кораб от StarWars. Първият тест на самолета е направен на тайно място в централна Франция през юни 2019 г. За пръв път демонстрационен модел ще бъде показан на предстоящото авиационно шоу в Сингапур.

Особеното на машината е, че конструкцията ѝ може да доведе до намаляване разхода на гориво с до 20% спрямо самолетите с една пътека, които в момента произвежда европейския авиационен гигант. Интериорът на машината също е внушителен и предоставя на пътниците едно ново преживяване.

MAVERIC използва концепция на дизайн „смесено крило“. Използва се още през 40-те години и води до създаването на американския бомбардировач B-2, както и до изследователския проект X-48 между Boeing и НАСА в началото на 2010 г. Особеността на този тип самолети е, че са сложни за управление, но ефективни за летене.

„Вярваме, че е крайно време да продължим да развиваме тази технология и да изучаваме какво ни предлага тя. Нуждаем се от тези нови технологии, за да отговорим на предизвикателството на околната среда. Това е следващото поколение самолети и ние проучваме вариантите“, казва Жан-Брис Дюмон, изпълнителен вицепрезидент по инженерно обслужване в Airbus. Още е рано да се каже дали подобни форми могат да допринесат за следващото поколение самолети за полети на средно разстояние, очаквани през 30-те години.

В момента от Airbus проучват как точно ще функционира салонът и как самолетът ще бъде интегриран на летищата. Не е решено и дали машината ще има прозорци или те ще бъдат заменени от екрани.

