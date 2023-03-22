Google пуска чатбота си Bard - съперникът на ChatGPT

Еврохолд поиска връщане на лиценза на Евроинс Румъния с цел предотвратяване на щети за румънската икономика за €1 млрд.

Връщането на лиценза на Евроинс Румъния ще спести на румънските данъкоплатци загуби за 1 млрд. евро и ще позволи на компанията-майка - Евроинс Иншурън ...