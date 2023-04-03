CAЩ c peĸopдeн пpитoĸ нa cpeдcтвa в ĸpaтĸocpoчни oблигaции

При обработени 95.93 % от протоколите в СИК от чужбина: ДПС са с 37.60%, ПП-ДБ с 26.18 %, "Възраждане" са с 16.18%

При обработени 95.93 % от протоколите в СИК от гласуването извън страната най-много българи са дали гласа си за „Движението за права и свободи&l ...