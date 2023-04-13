Eвeнтyaлнo зaтвapянe нa AEЦ в CAЩ щe дoвeдe дo зaвишeнo зaмъpcявaнe нa въздyxa

Лидерът на „Подкрепа“ Константин Тренчев коментира пред конгреса на КНСБ идеите на вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков за административна реформа.

“ Политиците много обичат темата за реформите. Реформа значи да подобриш нещо и то да стане по-добро, а не да го развалиш. Ще има реформа в администрация, ще пратим едната администрация във Велико Търново, другата - в Пловдив, третата – във Варна. Това нещо ми напомня на местенето на камъни в казармата. Едните камъни се местеха от тук - там, онези от там - тук, а след това – всичко обратно. „