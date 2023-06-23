Японски компании търсят ИТ специалисти от България

Известният финансист Джордж Сорос с коментар за президента на САЩ Доналд Тръм.

“ Тръмп е за друг вид управление, което противоречи на отвореното общество.”, обобщи финансистът. Този вид на управление е по-правилно да наричаме „диктатура, а също и мафиотска държава”. „