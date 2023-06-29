Почивките в Гърция, Испания и Турция поскъпнаха

Мистерията се разплита! Евгений Пригожин е искал да арестува Шойгу и Герасимов

По време на въоръжения бунт в събота, 24 юни, създателят на ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин е възнамерявал да плени руския министър на отбрана ...