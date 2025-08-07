ЕС и Индонезия подписват търговско споразумение до есента

Индонезийските власти очакват да сключат Споразумение за всеобхватно икономическо партньорство с Европейския съюз до септември, което предвижда премахване на търговските бариери и нулиране на някои вносни мита, съобщи европейското издание на вестник Politico, позовавайки се на индонезийската мисия в ЕС.

Мисията отбеляза, че е „оптимистично настроена“ и смята, че споразумението, което се обсъжда от 9 години, трябва да бъде сключено до началото на есента. Юлиус Винклер, заместник-председател на Комисията по търговия на Европейския парламент, който участва в преговорите, също заяви пред Politico, че смята, че постигането на споразумение до септември е реалистично.

Според говорителя на Европейската комисия Олоф Гил, ЕС трябва да „финализира детайлите“ за достъпа до пазара за отделни продукти, като отбелязва, че страните в момента са фокусирани „върху по-нататъшно подобряване на режима за ключови продукти на ЕС (и Индонезия)“.

Работата по споразумението се е ускорила на фона на въвеждането на вносни мита от САЩ. ЕС е заинтересован предимно от доставки на никелова руда от Индонезия, за да намали зависимостта си от Китай, както и от палмово масло, произведено в страната. От своя страна, за Индонезия това споразумение означава разширени възможности за износ и привличане на инвестиции и нови технологии от ЕС.

По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че ЕС и Индонезия са постигнали фундаментално политическо споразумение за всеобхватно споразумение за икономическо партньорство.

В началото на юни индонезийският министър на търговията Буди Сантосо заяви, че властите на страната планират да приключат преговорите за всеобхватно икономическо партньорство с Европейския съюз и споразумение за свободна търговия с Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) до края на годината.