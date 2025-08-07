Новини
Бизнес »
ЕС и Индонезия подписват търговско споразумение до есента
  Тема: Войната на митата

ЕС и Индонезия подписват търговско споразумение до есента

7 Август, 2025 14:11 332 0

  • индонезия-
  • ес-
  • споразумение-
  • търговия

То предвижда премахване на търговските бариери и нулиране на някои вносни мита

ЕС и Индонезия подписват търговско споразумение до есента - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Индонезийските власти очакват да сключат Споразумение за всеобхватно икономическо партньорство с Европейския съюз до септември, което предвижда премахване на търговските бариери и нулиране на някои вносни мита, съобщи европейското издание на вестник Politico, позовавайки се на индонезийската мисия в ЕС.

Мисията отбеляза, че е „оптимистично настроена“ и смята, че споразумението, което се обсъжда от 9 години, трябва да бъде сключено до началото на есента. Юлиус Винклер, заместник-председател на Комисията по търговия на Европейския парламент, който участва в преговорите, също заяви пред Politico, че смята, че постигането на споразумение до септември е реалистично.

Според говорителя на Европейската комисия Олоф Гил, ЕС трябва да „финализира детайлите“ за достъпа до пазара за отделни продукти, като отбелязва, че страните в момента са фокусирани „върху по-нататъшно подобряване на режима за ключови продукти на ЕС (и Индонезия)“.

Работата по споразумението се е ускорила на фона на въвеждането на вносни мита от САЩ. ЕС е заинтересован предимно от доставки на никелова руда от Индонезия, за да намали зависимостта си от Китай, както и от палмово масло, произведено в страната. От своя страна, за Индонезия това споразумение означава разширени възможности за износ и привличане на инвестиции и нови технологии от ЕС.

По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че ЕС и Индонезия са постигнали фундаментално политическо споразумение за всеобхватно споразумение за икономическо партньорство.

В началото на юни индонезийският министър на търговията Буди Сантосо заяви, че властите на страната планират да приключат преговорите за всеобхватно икономическо партньорство с Европейския съюз и споразумение за свободна търговия с Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) до края на годината.


Индонезия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ