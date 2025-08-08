Китай няма да се поддаде на заплахите на Тръмп

Китай е малко вероятно да спре да купува петрол от Русия, предвид взаимноизгодните отношения между Москва и Пекин в енергийния сектор, въпреки заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи високи тарифи на страните, внасящи руска енергия. Това мнение беше изразено от експерти на страниците на вестник South China Morning Post (SCMP).

Специалистът по Централна Азия в Шанхайската академия за социални науки, Ли Лифан, смята, че САЩ не могат в момента да нарушат политическите и икономическите отношения между Китай и Русия, „тъй като лидерите на двете страни ще се срещнат на предстоящата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин и на Парада на победата в Китай през септември“.

„Китай и Русия могат да търгуват с петрол в собствените си валути, което ще помогне за заобикаляне на вторичните санкции на САЩ", смята той.

Висш служител на канадската изследователска компания BCA Research, Мат Герткен, смята, че руският петрол ще продължи „да тече на юг в дългосрочен план“. Той отбеляза, че „стратегическите цели на Китай изискват стабилни и надеждни доставки на критични ресурси като петрол“.

SCMP напомня, че Русия е основният източник на внос на петрол за Китай, като е доставила рекордните 108,5 милиона тона, или 19,6% от общия внос, през 2024 г. Според данни на китайските митници обемът на руския внос на петрол от януари до юни 2025 г. е намалял с 10,9% на годишна база до 49,11 милиона тона. Ли Син Ган, консултант на търговската платформа Exness, смята, че този спад се обяснява с въздействието на американските санкции върху руския морски износ и желанието на Китай да диверсифицира източниците си на доставка на петрол. Въпреки това „Русия остава най-големият доставчик на петрол за Китай“, отбеляза експертът.

На 14 юли Тръмп заяви, че дава 50 дни за постигане на споразумение за разрешаване на ситуацията около Украйна, след което възнамерява да наложи 100% търговски мита на Москва и нейните търговски партньори. На 29 юли американският лидер направи изявление, че намалява посочения срок на 10 дни, отбелязвайки, че не знае дали подобна стъпка ще повлияе на позицията на Русия.