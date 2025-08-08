Новини
САЩ спънаха Индия по пътя й за самодостатъчност
  Тема: Войната на митата

8 Август, 2025 16:11 843 5

По-високите американски тарифи биха могли да подкопаят конкурентоспособността на индийския производствен сектор, особено в електрониката, и да забавят растежа на БВП

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Икономическата политика на индийското правителство „Atmanirbhar Bharat“ („Самостоятелна Индия“) може да се сблъска с трудности поради въвеждането на 50% вносни мита върху индийски стоки от САЩ, съобщи международната рейтингова агенция Moody's.

По-високите американски тарифи биха могли да подкопаят конкурентоспособността на индийския производствен сектор, особено в електрониката, и да забавят растежа на БВП с 0,3 процентни пункта през текущата финансова 2025-2026 година от прогнозираните 6,3%. „Повишаването на американските тарифи за Индия ще доведе до по-голяма разлика в американските тарифи в сравнение с други страни от Индо-Тихоокеанския регион, което би могло сериозно да ограничи амбицията на Ню Делхи да развива производствения си сектор, особено в индустрии с по-висока добавена стойност като електрониката“, Агенцията заяви в изявление.

Moody's не изключва, че продължителните тарифни търкания между Индия и САЩ ще отслабят конкурентоспособността на индийския износ и биха могли да забавят инвестициите в ключови индустриални сектори, което ще възпрепятства прилагането на стратегията Atmanirbhar Bharat. „В същото време Индия разполага с достатъчно валутни резерви, за да минимизира трудностите, причинени от външни фактори, и се очаква да може да запази статута си на най-бързо развиващата се икономика в света“, отбеляза агенцията.

Стратегията Atmanirbhar Bharat, обявена от индийското правителство през 2020 г., е насочена към стимулиране на вътрешното производство и намаляване на нивото на външна зависимост на 14 национални индустрии.

Администрацията на САЩ наложи допълнителни мита от 25% на Индия във връзка с покупката ѝ на руски петрол. Наред с по-ранното решение на Съединените щати да наложат 25% мито върху индийски стоки, тарифата за южноазиатската република вече ще бъде 50%.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Индия „винаги е купувала по-голямата част от военното си оборудване от Русия“ и е „заедно с Китай най-големият купувач“ на руски енергийни ресурси. Индийското външно министерство нарече атаките на САЩ и ЕС относно вноса на руски петрол неоправдани, тъй като западните страни преди това са насърчавали подобна търговия и самите те продължават да купуват стоки и услуги от Руската федерация. Както подчерта индийското външно министерство, „изключително жалко е, че САЩ решиха да наложат допълнителни мита на Индия за действия, които редица други страни също предприемат в свои национални интереси“. Тези действия на САЩ са неоснователни и неразумни и Индия ще предприеме всички необходими мерки за защита на националните си интереси, посочи Министерството на външните работи на южноазиатската република.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дааа

    6 2 Отговор
    Дотук спънатите са единствено сащ! Индия и Китай застанаха на страната на доброто, а САЩ продължават да се самоизолират !

    16:43 08.08.2025

  • 3 Посолство То

    3 2 Отговор
    не плаща за подобни статии,нали?!

    16:43 08.08.2025

  • 4 Хасковски каунь

    4 1 Отговор
    Моди показа среден пръст с леко завъртане на Тръмп

    16:50 08.08.2025

  • 5 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Индия спира покупката на шест допълнителни патрулни самолета P-8I на фона на американския митен шок.
    Очаква се бай Дончо да предложи на България да си купи няколко самолета от пропадналата сделка.

    16:58 08.08.2025