САЩ спънаха Индия по пътя й за самодостатъчност

Икономическата политика на индийското правителство „Atmanirbhar Bharat“ („Самостоятелна Индия“) може да се сблъска с трудности поради въвеждането на 50% вносни мита върху индийски стоки от САЩ, съобщи международната рейтингова агенция Moody's.

По-високите американски тарифи биха могли да подкопаят конкурентоспособността на индийския производствен сектор, особено в електрониката, и да забавят растежа на БВП с 0,3 процентни пункта през текущата финансова 2025-2026 година от прогнозираните 6,3%. „Повишаването на американските тарифи за Индия ще доведе до по-голяма разлика в американските тарифи в сравнение с други страни от Индо-Тихоокеанския регион, което би могло сериозно да ограничи амбицията на Ню Делхи да развива производствения си сектор, особено в индустрии с по-висока добавена стойност като електрониката“, Агенцията заяви в изявление.

Moody's не изключва, че продължителните тарифни търкания между Индия и САЩ ще отслабят конкурентоспособността на индийския износ и биха могли да забавят инвестициите в ключови индустриални сектори, което ще възпрепятства прилагането на стратегията Atmanirbhar Bharat. „В същото време Индия разполага с достатъчно валутни резерви, за да минимизира трудностите, причинени от външни фактори, и се очаква да може да запази статута си на най-бързо развиващата се икономика в света“, отбеляза агенцията.

Стратегията Atmanirbhar Bharat, обявена от индийското правителство през 2020 г., е насочена към стимулиране на вътрешното производство и намаляване на нивото на външна зависимост на 14 национални индустрии.

Администрацията на САЩ наложи допълнителни мита от 25% на Индия във връзка с покупката ѝ на руски петрол. Наред с по-ранното решение на Съединените щати да наложат 25% мито върху индийски стоки, тарифата за южноазиатската република вече ще бъде 50%.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Индия „винаги е купувала по-голямата част от военното си оборудване от Русия“ и е „заедно с Китай най-големият купувач“ на руски енергийни ресурси. Индийското външно министерство нарече атаките на САЩ и ЕС относно вноса на руски петрол неоправдани, тъй като западните страни преди това са насърчавали подобна търговия и самите те продължават да купуват стоки и услуги от Руската федерация. Както подчерта индийското външно министерство, „изключително жалко е, че САЩ решиха да наложат допълнителни мита на Индия за действия, които редица други страни също предприемат в свои национални интереси“. Тези действия на САЩ са неоснователни и неразумни и Индия ще предприеме всички необходими мерки за защита на националните си интереси, посочи Министерството на външните работи на южноазиатската република.