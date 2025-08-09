Ожънати са 7 131 095 тона пшеница

Тази година в България е произведена повече от 7 млн тона пшеница- сочат последните данни на агростатистиката. Увеличението се дължи на по-големите площи, засети през есента на миналата година.

7 131 095 тона пшеница - това е количеството, което българските зарнопроизводители успяха да ожънат това лято, уточнява БНР. Данните са от официалната статистика на министерството на земеделието при ожънати 99 на сто от площите. Така на практика експертите, които преди месеци прогнозираха по-голям обем производство въпреки климатичните колебания и природни бедствия тази година, се оказаха прави.

Добитата пшеница надхвърля с 10% реколтата от миналата година, а ръстът се се дължи на това, че през есента земеделците са засели по-големи площи.

Докато през миналата стопанска година стопаните са засели над 11,3 милиона декара с пшеница, то през тази площите са с близо един милион декара повече. Ожънатото зърно миналото лято е около 6,5 млн. тона, докато това лято е с над 650 000 т повече, сочат данните