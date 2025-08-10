Новини
Ново поскъпване на основните храни, плодове и зеленчуци

10 Август, 2025 09:35 644 16

Индексът на тържищните цени се повиши с 0,14 на сто - от 2,222 на 2,225 пункта

Ново поскъпване на основните храни, плодове и зеленчуци - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на основни хранителни продукти, плодове и зеленчуци на борсите у нас се повишават слабо през седмица, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва, макар и минимално. Тази седмица той се повиши с 0,14 на сто - от 2,222 на 2,225 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година. През миналата седмица показателят нарасна с 0,82 на сто.

Най-голямо поскъпване при зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, тази седмица е при краставиците – 21,09 на сто до 1,86 лева за килограм, а най-голямо поевтиняване – при зелените чушки, които са с 6,30 на сто надолу до 2,14 лева за килограм. Червените чушки поскъпват с 2,15 на сто и се продават 2,85 лева за килограм. По-висока е цената също на зрелия лук кромид – с 2,27 на сто до 1,17 лева за килограм. Зелето поевтинява с 1,67 на сто и се продава по 0,94 лева за килограм. Картофите също поевтиняват – с 4,62 на сто до 0,99 лева за килограм, доматите поскъпват с 10,75 на сто до 2,70 лева за килограм, а морковите поевтиняват с 6,77 на сто до 1,24 лева за килограм.

При плодовете най-много расте цената на лимоните – с 7,33 на сто до 4,19 лева за килограм. Следват прасковите, които поскъпват с 3,54 на сто до 3,81 лева за килограм. Кайсиите поевтиняват с 2,93 на сто и се продават по 3,97 лева за килограм. Цената на ябълките спада с 0,93 на сто до 2,78 лева за килограм. Дините поевтиняват с 4,83 на сто и се продават по 0,67 лева за килограм.

Цената на кравето сирене се повишава с 0,17 на сто до 11,57 лева за килограм, докато тази на кашкавала тип 'Витоша" намалява с 1,69 на сто до 17,69 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 4,62 на сто нагоре и се продава по 1,45 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е по-скъпо с 1,11 на сто до 2,36 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) поевтинява с 3,21 на сто и се предлага по 3,02 лева за брой.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 1,25 на сто до 6,94 лева за килограм, а яйцата (размер М) – с 1,12 на сто до 0,36 лева за брой на едро.

Цената на ориза отстъпва с 0,35 на сто до 3,37 лева за килограм, а тази на брашното тип 500 – с 2,24 на сто до 1,49 лева за килограм. Олиото поскъпва през тази седмица – с 1,36 на сто до 3,13 на лева за литър. Надолу е цената на захарта – с 0,22 на сто до 1,84 лева за килограм, на зрелия фасул – с 2,69 на сто до 4,13 лева за килограм, и на лещата – с 1,42 на сто до 4,17 лева за килограм.


  • 1 Бойко Разбойко

    19 4 Отговор
    Да знаете че еврото няма нищо общо.

    09:36 10.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    25 3 Отговор
    Лятото да поскъпват плодове и зеленчуци е пълен абсурд.

    09:36 10.08.2025

  • 3 Росен Желязков

    15 3 Отговор
    Спокойно ! Зимата плодовете и зеленчуците ще поевтинеят.

    09:38 10.08.2025

  • 4 Пич

    15 2 Отговор
    Хипнотизатор от разни комисии по цени и инфлации :
    - Поскъпването което виждате не е реално , това е игра на вашият мозък ! Има поевтиняване , поевтиняване , поевтиняване..... три , две , едно.......щрак !!!

    09:38 10.08.2025

  • 5 що СЕ чудите

    12 2 Отговор
    ЕЛ НИНЬО с НН И ТУ ТУУУУУУ ТРЯБВА ДА ВИ СТРЕСНАТ-ДА ВИ ОТРЪСКАТ ЧЕ ПО ЕВТИНО ЩЕ ВИ КУПЯТ

    09:39 10.08.2025

  • 6 103301

    13 1 Отговор
    Тая държавна комисия да бъде разпусната и всички там уволнени. От догодина нали ЕЦБ ще поеме контрол над всичко, за какво са ни тия тогава?
    И на хората им омръзна през ден някакви незнайни лица да им казват какво поскъпнало или не! Всичко поскъпва ежедневно! А хората не ходят по борси и тържища да пазаруват, а пазаруват в магазини, където цените са с огромни надценки и нямат нищо общо с цитираните тука! Тия образи тука нямат абсолютно никаква връзка с реалността! Те сякаш не пазаруват...
    Това е подигравка с хората!

    09:45 10.08.2025

  • 7 ЗА КАКВО

    5 0 Отговор
    СА СЪЗДАДЕНИ -ИТЦ КЗК КЗП ИНСТИТУТ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ОЩЕ 50 100 КОМИСИИ И ИНСТИТУТА--------ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ГЛАСОВЕ ПО УРНИТЕ

    09:50 10.08.2025

  • 9 Виждащ

    1 0 Отговор
    А пита ли се някой, кой е виновен за всичко това?
    Аз ще ви кажа:
    70% от отворените и инатести жители на територията от простотия и глупост породена от недостиг на сиво вещество, не отидоха да гласуват и с това мафията завладя държавата.
    Други пък тарикати си продадоха за пари гласът на мафиозните структури.
    За заплахи, зависимости и фалшификации няма да говорим.
    А сега е много удобно да сочим някой друг за вуновен, нали?
    За 3 милиона българи тези дерибейски"ценности" дойдоха малко в повече и се изнесоха в чужбина.
    Повтаря ме си ден и нощ:
    Кой е виновен, кой е виновен.......

    10:01 10.08.2025

  • 10 нннн

    2 0 Отговор
    Стига са ни будалкали с тържищата! В магазините е друго. И други неща са други...
    Цените на жилищата и наемите се вдигат стремглаво. Ако плащам заем или наем с 20% повече, какво ме топлят десетите от процента по тържищата? Тази година се подстригвам с 50% по- скъпо... И т.н....

    10:04 10.08.2025

  • 11 Още в началото на

    5 0 Отговор
    есента трябва да сурвакаме институции, правителство, комисии и избрани партийци с вече дебелите дряновици.

    10:04 10.08.2025

  • 12 дано високите цени

    3 0 Отговор
    ги ударят по джоба всички дето са преизбирали
    крадците и предателите
    дето и за капак теглят нови заеми за чекмеджета и отделно за урк

    10:05 10.08.2025

  • 13 Само

    0 0 Отговор
    3 % инфлация...
    ХАХАХАХА...

    10:08 10.08.2025

  • 14 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    А това трябва да е най-евтиния месец. / Да не си помислите нещо за еврото. Сакън/

    10:08 10.08.2025

  • 16 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Ко стана ве жалкопаветни тревопасни? Врачанската баба дето преди 3 година рече" сега кафето го дава лев и двайсе, като дойде еврото ще го давам евро и двайсе" излезна пи-голям анализатор от сите експерти. Па вие си играйте на поскъпване колко щете. Факт е , цените са двойни от как се разбра, че въвеждаме еврото

    10:10 10.08.2025