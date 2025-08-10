Ново поскъпване на основните храни, плодове и зеленчуци

Цените на основни хранителни продукти, плодове и зеленчуци на борсите у нас се повишават слабо през седмица, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА.
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва, макар и минимално. Тази седмица той се повиши с 0,14 на сто - от 2,222 на 2,225 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година. През миналата седмица показателят нарасна с 0,82 на сто.
Най-голямо поскъпване при зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, тази седмица е при краставиците – 21,09 на сто до 1,86 лева за килограм, а най-голямо поевтиняване – при зелените чушки, които са с 6,30 на сто надолу до 2,14 лева за килограм. Червените чушки поскъпват с 2,15 на сто и се продават 2,85 лева за килограм. По-висока е цената също на зрелия лук кромид – с 2,27 на сто до 1,17 лева за килограм. Зелето поевтинява с 1,67 на сто и се продава по 0,94 лева за килограм. Картофите също поевтиняват – с 4,62 на сто до 0,99 лева за килограм, доматите поскъпват с 10,75 на сто до 2,70 лева за килограм, а морковите поевтиняват с 6,77 на сто до 1,24 лева за килограм.
При плодовете най-много расте цената на лимоните – с 7,33 на сто до 4,19 лева за килограм. Следват прасковите, които поскъпват с 3,54 на сто до 3,81 лева за килограм. Кайсиите поевтиняват с 2,93 на сто и се продават по 3,97 лева за килограм. Цената на ябълките спада с 0,93 на сто до 2,78 лева за килограм. Дините поевтиняват с 4,83 на сто и се продават по 0,67 лева за килограм.
Цената на кравето сирене се повишава с 0,17 на сто до 11,57 лева за килограм, докато тази на кашкавала тип 'Витоша" намалява с 1,69 на сто до 17,69 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 4,62 на сто нагоре и се продава по 1,45 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е по-скъпо с 1,11 на сто до 2,36 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) поевтинява с 3,21 на сто и се предлага по 3,02 лева за брой.
Замразеното пилешко месо поскъпва с 1,25 на сто до 6,94 лева за килограм, а яйцата (размер М) – с 1,12 на сто до 0,36 лева за брой на едро.
Цената на ориза отстъпва с 0,35 на сто до 3,37 лева за килограм, а тази на брашното тип 500 – с 2,24 на сто до 1,49 лева за килограм. Олиото поскъпва през тази седмица – с 1,36 на сто до 3,13 на лева за литър. Надолу е цената на захарта – с 0,22 на сто до 1,84 лева за килограм, на зрелия фасул – с 2,69 на сто до 4,13 лева за килограм, и на лещата – с 1,42 на сто до 4,17 лева за килограм.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Разбойко
09:36 10.08.2025
2 Последния Софиянец
09:36 10.08.2025
3 Росен Желязков
09:38 10.08.2025
4 Пич
- Поскъпването което виждате не е реално , това е игра на вашият мозък ! Има поевтиняване , поевтиняване , поевтиняване..... три , две , едно.......щрак !!!
09:38 10.08.2025
5 що СЕ чудите
09:39 10.08.2025
6 103301
И на хората им омръзна през ден някакви незнайни лица да им казват какво поскъпнало или не! Всичко поскъпва ежедневно! А хората не ходят по борси и тържища да пазаруват, а пазаруват в магазини, където цените са с огромни надценки и нямат нищо общо с цитираните тука! Тия образи тука нямат абсолютно никаква връзка с реалността! Те сякаш не пазаруват...
Това е подигравка с хората!
09:45 10.08.2025
7 ЗА КАКВО
09:50 10.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Виждащ
Аз ще ви кажа:
70% от отворените и инатести жители на територията от простотия и глупост породена от недостиг на сиво вещество, не отидоха да гласуват и с това мафията завладя държавата.
Други пък тарикати си продадоха за пари гласът на мафиозните структури.
За заплахи, зависимости и фалшификации няма да говорим.
А сега е много удобно да сочим някой друг за вуновен, нали?
За 3 милиона българи тези дерибейски"ценности" дойдоха малко в повече и се изнесоха в чужбина.
Повтаря ме си ден и нощ:
Кой е виновен, кой е виновен.......
10:01 10.08.2025
10 нннн
Цените на жилищата и наемите се вдигат стремглаво. Ако плащам заем или наем с 20% повече, какво ме топлят десетите от процента по тържищата? Тази година се подстригвам с 50% по- скъпо... И т.н....
10:04 10.08.2025
11 Още в началото на
10:04 10.08.2025
12 дано високите цени
крадците и предателите
дето и за капак теглят нови заеми за чекмеджета и отделно за урк
10:05 10.08.2025
13 Само
ХАХАХАХА...
10:08 10.08.2025
14 Хасковски каунь
10:08 10.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хохо Бохо
10:10 10.08.2025