Макрон иска рестрикции срещу дигиталния сектор на САЩ

28 Август, 2025 11:51 613 8

Законът на ЕС за цифровите услуги значително увеличи контрола върху 19 платформи

Макрон иска рестрикции срещу дигиталния сектор на САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ЕС трябва да обмисли възможността за прилагане на ответни мерки срещу дигиталния сектор на САЩ, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува Закона за цифровите услуги на ЕС (DSA), съобщи европейското издание Politico, позовавайки се на свои източници.

Френският глава отбеляза на заседание на кабинета на 27 август, че Европа „не трябва да изключва възможността да се запознае с дигиталния сектор“ на САЩ. Според неназован френски служител, Макрон е подчертал, че ЕС има „голям търговски дефицит със САЩ“ в сектора на услугите и че общността „трябва да се съсредоточи върху това“.

Очаква се френският президент да повдигне въпроса с германския канцлер Фридрих Мерц на 28 август.

По-рано Тръмп заяви, че САЩ са готови да наложат допълнителни тарифи върху стоки от държави, чиито цифрови правила, според него, дискриминират американските компании. Освен това аг. Reuters, позовавайки се на източници, съобщи, че администрацията на Тръмп обсъжда възможността за налагане на санкции срещу Европейския съюз или представители на европейски държави поради Споразумението за цифрови услуги.

Законът на ЕС за цифровите услуги влезе в сила през август 2023 г. Той значително увеличи контрола върху 19 платформи, включително Facebook и Instagram, AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking и други. Ако компаниите не спазват закона, те са изправени пред глоба до 6% от глобалните си приходи.


Франция
  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Тръмп готви пакет санкции срещу политици от ЕС по този повод.

    11:52 28.08.2025

  • 2 Анонимен

    4 3 Отговор
    Пак го е халосала здраво жена му по главата.

    11:56 28.08.2025

  • 3 пожелания

    4 2 Отговор
    А този да се качва на.метлата на Баба си Яга ,и ведно да да не излизат от гората

    11:57 28.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    8 2 Отговор
    Макарон иска, Урсула иска, Зеленски иска, бай Дончо мести.

    11:57 28.08.2025

  • 5 Хахаха

    3 2 Отговор
    ЕС в този си Соросоистки вариант е вече мъртъв.
    Сорос, синът му и всичките им тръснове и НПО-та се разследват в САЩ по закона РИКО, т.е. за тероризъм.
    Макрон е изпята песен ...

    12:00 28.08.2025

  • 6 Не се радвайте европейци

    3 0 Отговор
    Закона за цифровите услуги на ЕС е доста неприятен за нас - предвижда и използва тесен контрол и масово следене на гражданите на ЕС. Повечето хора не са запозбати колко зле е - доста неща са взаимствани от комунистически Китай. А доскоро нашите плитици се подигрваха на липсата на свобода в Китай. Сега правят същото - ограничения, контрол и следене. Не сме свобидни както мислите. Четете по темата.

    12:10 28.08.2025

  • 7 Един

    1 0 Отговор
    Заради тоя безумен закон ФБ ми изтри профила без предупреждение и с безумен довод! И се оказа, че Мета масово трие профили на европейци.
    Макароня ако може да предложи алтернативи на американските платформи да заповяда... ама не може! Така че що не си налегнете дирниците, че заради простотията ви плащаме пак ние!

    12:21 28.08.2025

  • 8 микрон

    0 0 Отговор
    още не съм разбрал къде ми е мястото в йерархията

    12:38 28.08.2025