Макрон иска рестрикции срещу дигиталния сектор на САЩ

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ЕС трябва да обмисли възможността за прилагане на ответни мерки срещу дигиталния сектор на САЩ, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува Закона за цифровите услуги на ЕС (DSA), съобщи европейското издание Politico, позовавайки се на свои източници.

Френският глава отбеляза на заседание на кабинета на 27 август, че Европа „не трябва да изключва възможността да се запознае с дигиталния сектор“ на САЩ. Според неназован френски служител, Макрон е подчертал, че ЕС има „голям търговски дефицит със САЩ“ в сектора на услугите и че общността „трябва да се съсредоточи върху това“.

Очаква се френският президент да повдигне въпроса с германския канцлер Фридрих Мерц на 28 август.

По-рано Тръмп заяви, че САЩ са готови да наложат допълнителни тарифи върху стоки от държави, чиито цифрови правила, според него, дискриминират американските компании. Освен това аг. Reuters, позовавайки се на източници, съобщи, че администрацията на Тръмп обсъжда възможността за налагане на санкции срещу Европейския съюз или представители на европейски държави поради Споразумението за цифрови услуги.

Законът на ЕС за цифровите услуги влезе в сила през август 2023 г. Той значително увеличи контрола върху 19 платформи, включително Facebook и Instagram, AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking и други. Ако компаниите не спазват закона, те са изправени пред глоба до 6% от глобалните си приходи.