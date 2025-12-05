Борисов: На протеста искаха оставката ми, а аз съм само депутат. Ако това е достатъчно, ще го направя веднага

На протеста искаха оставката ми, а аз съм само депутат. Ако това е достатъчно, ще го направя веднага. Но ние имаме правителство с премиер и министри, които трябва да решат. Помолих Теменужка Петкова да махне това, което искаха бизнесът и синдикатите, включително обвързването на заплатите. Надявам се така бюджетът да мине. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента

"Ако днес Тристранката се разбере, а след това проведем официално заседание и преминат нужните процедури, ще можем във вторник да вкараме план-сметката. Следващата седмица, по най-бързия начин, трябва да мине и в пленарна зала. Искаме да успеем преди празниците, но вотовете на недоверие забавят. Ще работим и през почивните дни, ако се налага", увери лидерът на ГЕРБ.

Той съобщи още, че са събрани подписи и ще бъде входирано искане за "закриване на комисията "Сорос". "Апелирам към ПП-ДБ да подкрепи. Цялата ГЕРБ беше против, а заради отсъствието на ПП-ДБ мина", обяви Борисов.

Той коментира и подготвения от ПП-ДБ вот на недоверие. "Всяка партия има право да иска вот на недоверие. Да видим мотивите му. През тази година милиарди влязоха в България след предоговаряне на ПВУ, а предишните три един лев не бяхме получили. Направихме два договора за заводи на "Райнметал". Мантрата Борисов-Пеевски трябва да изчезне. Аз отговарям за ГЕРБ. Събрахме мнозинство, към което присъединихме АПС, впоследствие тя излезе и Пеевски дойде без претенции за постове и ни подкрепи", обобщи Борисов.

Припомняме, че поддръжници на „Величие“ протестираха пред къщата на лидера на ГЕРБ в Банкя, като оставиха пред външната врата картина - колаж, изобразяващ Борисов и други политици.

"Радостин Василев пусна сигналите, че "Исторически парк" е пирамида. Не знам защо идват в Банкя, а не ходят пред неговия дом. Всеки, който има някакви неудачи, идва при мен. Изнасям три деца по пижами при комшиите, те се възмущават. Животът е колело, ще дойде времето същите хора да дойдат и пред къщите на опозицията. Това животът ще им го върне, не аз. 50 човека се събраха пред дома ми, а след като си заминаха, им дадоха парите на паркинг в "Люлин" - проследихме ги. Това правилно ли е според обществото?", попита Борисов.