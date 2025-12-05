Новини
Борисов: На протеста искаха оставката ми, а аз съм само депутат. Ако това е достатъчно, ще го направя веднага

5 Декември, 2025 10:30 519 20

  • бойко борисов-
  • оставка-
  • теменужка петкова-
  • бюджет 2026

Помолих Теменужка Петкова да махне от бюджета това, което искаха бизнесът и синдикатите

Борисов: На протеста искаха оставката ми, а аз съм само депутат. Ако това е достатъчно, ще го направя веднага - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На протеста искаха оставката ми, а аз съм само депутат. Ако това е достатъчно, ще го направя веднага. Но ние имаме правителство с премиер и министри, които трябва да решат. Помолих Теменужка Петкова да махне това, което искаха бизнесът и синдикатите, включително обвързването на заплатите. Надявам се така бюджетът да мине. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента

"Ако днес Тристранката се разбере, а след това проведем официално заседание и преминат нужните процедури, ще можем във вторник да вкараме план-сметката. Следващата седмица, по най-бързия начин, трябва да мине и в пленарна зала. Искаме да успеем преди празниците, но вотовете на недоверие забавят. Ще работим и през почивните дни, ако се налага", увери лидерът на ГЕРБ.

Той съобщи още, че са събрани подписи и ще бъде входирано искане за "закриване на комисията "Сорос". "Апелирам към ПП-ДБ да подкрепи. Цялата ГЕРБ беше против, а заради отсъствието на ПП-ДБ мина", обяви Борисов.

Той коментира и подготвения от ПП-ДБ вот на недоверие. "Всяка партия има право да иска вот на недоверие. Да видим мотивите му. През тази година милиарди влязоха в България след предоговаряне на ПВУ, а предишните три един лев не бяхме получили. Направихме два договора за заводи на "Райнметал". Мантрата Борисов-Пеевски трябва да изчезне. Аз отговарям за ГЕРБ. Събрахме мнозинство, към което присъединихме АПС, впоследствие тя излезе и Пеевски дойде без претенции за постове и ни подкрепи", обобщи Борисов.

Припомняме, че поддръжници на „Величие“ протестираха пред къщата на лидера на ГЕРБ в Банкя, като оставиха пред външната врата картина - колаж, изобразяващ Борисов и други политици.

"Радостин Василев пусна сигналите, че "Исторически парк" е пирамида. Не знам защо идват в Банкя, а не ходят пред неговия дом. Всеки, който има някакви неудачи, идва при мен. Изнасям три деца по пижами при комшиите, те се възмущават. Животът е колело, ще дойде времето същите хора да дойдат и пред къщите на опозицията. Това животът ще им го върне, не аз. 50 човека се събраха пред дома ми, а след като си заминаха, им дадоха парите на паркинг в "Люлин" - проследихме ги. Това правилно ли е според обществото?", попита Борисов.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    17 0 Отговор
    Шубето е голем страх !!! Патологичен лъжец и примитивен страхливец , банкянския селяк !!!

    10:32 05.12.2025

  • 2 побърканяк

    14 0 Отговор
    Хаха ами преди време тиквата каза, че това правителство не е на ГЕРБ, а утре спокойно може да каже, че не познава темеРутка петкова.

    10:33 05.12.2025

  • 3 Гост

    15 0 Отговор
    Е нали Бойко е лидера на ГЕРБ? Тоя премиера няма ли да си го оттегли?

    10:34 05.12.2025

  • 4 нахална мутро

    12 0 Отговор
    без присъда няма да се разминеш

    10:34 05.12.2025

  • 5 ахааа

    10 0 Отговор
    ти не си депутат - ти си алчна долна утайка, която разсипа милата ни държавица

    10:35 05.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Въпрос ?

    6 0 Отговор
    Хайде сега да ви питам тия дето ми ходихте да гласувате 36 години подред и след всеки избори ситуацията става все по-зле.
    КЪДЕ СА ВАШИТЕ ХОРА СЕГА БЕ ???
    Продадоха ни всички, нали ?!
    Какво стана с ,,няма да гласувам за Пенчо, че да спечели Генчо"
    И като спечели Генчо какво стана ???
    Най-високи цени в Европа с най-некачествена храна.
    Липса на инфраструктура, на читаво здравеопазване, на стабилно и качествено образование.
    А какво стана с референдума против еврото ?
    Какво стана с подписите които всички събрахме против еврото ?
    Бяха унищожени и игнорирани от същите тия,за които ходихте да гласувате !!!
    И сега ей тия ДОКАЗАНИ престъпници вкарват еврото против волята на народа,но в същото време искат народа да плати сметката.

    10:35 05.12.2025

  • 8 Хасковски каунь

    6 0 Отговор
    Боже , ще се разплаче. И най-вече се мъчи да се измъзулти като мокра връв
    А Той го може това

    10:36 05.12.2025

  • 9 Ура,,Ура

    7 0 Отговор
    На протеста младите хора искаха оставка на власта. Какво се правиш на луд и манипулираш фактите. Не прави хората на глупаци.

    10:36 05.12.2025

  • 10 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    СОБАКИ КРАДЛИВИ! ЯВНО Е УПЛАШЕН!

    10:36 05.12.2025

  • 11 Мда

    4 0 Отговор
    бил само депутат, ама контролира премиера на къс повод!

    10:36 05.12.2025

  • 12 Актьор

    3 0 Отговор
    Този е направо за драматичния театър.

    10:36 05.12.2025

  • 13 На протеста искаха оставката ми

    6 0 Отговор
    искаха да се махнеш завинаги
    да влезеш в затвора

    10:37 05.12.2025

  • 14 Хохе

    0 2 Отговор
    Ако мислиш че знаят какво искат

    10:37 05.12.2025

  • 15 Гласове от зайчарника в Банкя

    1 0 Отговор
    Бацо е само депутат и само преЦедател на партията с най-много депутати и само ортак на брат Шиши с голямото Д и т. н., демек никой, що му искат оставката🙄🤣

    10:37 05.12.2025

  • 16 стара поговорка

    0 1 Отговор
    Помиярите си лаят, кервана си върви.

    10:38 05.12.2025

  • 17 МВР служител

    0 0 Отговор
    Борисов ще изчезнеш много скоро в подземията на Гемето. Ти си контрабандист с три хиляди страници досие и руски агент . Имаше възможност до сега да се извиниш и да върнеш откраднатото, сега ще разбереш колко тежи България

    10:38 05.12.2025

  • 18 Тиквата не е разбрала

    1 0 Отговор
    Абе народа иска точно обратното. Олигарсите да вдигнат заплатите и осигуровките както и прогресивното данъчно облагане както е в Западна Европа. ОСТАВКА

    10:39 05.12.2025

  • 19 пе де руссийските изтривалки не разбират

    0 2 Отговор
    че не е важно колко си шумен по форумите, а за кого гласува народа на изборите.

    10:39 05.12.2025

  • 20 д-р Дулитъл

    0 0 Отговор
    Поглед на психясъл от страх.

    10:41 05.12.2025

Новини по градове:
