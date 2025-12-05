Борисов: На протеста искаха оставката ми, а аз съм само депутат. Ако това е достатъчно, ще го направя веднага

На протеста искаха оставката ми, а аз съм само депутат. Ако това е достатъчно, ще го направя веднага. Но ние имаме правителство с премиер и министри, които трябва да решат. Помолих Теменужка Петкова да махне това, което искаха бизнесът и синдикатите, включително обвързването на заплатите. Надявам се така бюджетът да мине. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента
"Ако днес Тристранката се разбере, а след това проведем официално заседание и преминат нужните процедури, ще можем във вторник да вкараме план-сметката. Следващата седмица, по най-бързия начин, трябва да мине и в пленарна зала. Искаме да успеем преди празниците, но вотовете на недоверие забавят. Ще работим и през почивните дни, ако се налага", увери лидерът на ГЕРБ.
Той съобщи още, че са събрани подписи и ще бъде входирано искане за "закриване на комисията "Сорос". "Апелирам към ПП-ДБ да подкрепи. Цялата ГЕРБ беше против, а заради отсъствието на ПП-ДБ мина", обяви Борисов.
Той коментира и подготвения от ПП-ДБ вот на недоверие. "Всяка партия има право да иска вот на недоверие. Да видим мотивите му. През тази година милиарди влязоха в България след предоговаряне на ПВУ, а предишните три един лев не бяхме получили. Направихме два договора за заводи на "Райнметал". Мантрата Борисов-Пеевски трябва да изчезне. Аз отговарям за ГЕРБ. Събрахме мнозинство, към което присъединихме АПС, впоследствие тя излезе и Пеевски дойде без претенции за постове и ни подкрепи", обобщи Борисов.
Припомняме, че поддръжници на „Величие“ протестираха пред къщата на лидера на ГЕРБ в Банкя, като оставиха пред външната врата картина - колаж, изобразяващ Борисов и други политици.
"Радостин Василев пусна сигналите, че "Исторически парк" е пирамида. Не знам защо идват в Банкя, а не ходят пред неговия дом. Всеки, който има някакви неудачи, идва при мен. Изнасям три деца по пижами при комшиите, те се възмущават. Животът е колело, ще дойде времето същите хора да дойдат и пред къщите на опозицията. Това животът ще им го върне, не аз. 50 човека се събраха пред дома ми, а след като си заминаха, им дадоха парите на паркинг в "Люлин" - проследихме ги. Това правилно ли е според обществото?", попита Борисов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
10:32 05.12.2025
2 побърканяк
10:33 05.12.2025
3 Гост
10:34 05.12.2025
4 нахална мутро
10:34 05.12.2025
5 ахааа
10:35 05.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Въпрос ?
КЪДЕ СА ВАШИТЕ ХОРА СЕГА БЕ ???
Продадоха ни всички, нали ?!
Какво стана с ,,няма да гласувам за Пенчо, че да спечели Генчо"
И като спечели Генчо какво стана ???
Най-високи цени в Европа с най-некачествена храна.
Липса на инфраструктура, на читаво здравеопазване, на стабилно и качествено образование.
А какво стана с референдума против еврото ?
Какво стана с подписите които всички събрахме против еврото ?
Бяха унищожени и игнорирани от същите тия,за които ходихте да гласувате !!!
И сега ей тия ДОКАЗАНИ престъпници вкарват еврото против волята на народа,но в същото време искат народа да плати сметката.
10:35 05.12.2025
8 Хасковски каунь
А Той го може това
10:36 05.12.2025
9 Ура,,Ура
10:36 05.12.2025
10 Боруна Лом
10:36 05.12.2025
11 Мда
10:36 05.12.2025
12 Актьор
10:36 05.12.2025
13 На протеста искаха оставката ми
да влезеш в затвора
10:37 05.12.2025
14 Хохе
10:37 05.12.2025
15 Гласове от зайчарника в Банкя
10:37 05.12.2025
16 стара поговорка
10:38 05.12.2025
17 МВР служител
10:38 05.12.2025
18 Тиквата не е разбрала
10:39 05.12.2025
19 пе де руссийските изтривалки не разбират
10:39 05.12.2025
20 д-р Дулитъл
10:41 05.12.2025