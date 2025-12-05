Новини
Желязков: България има два пъти по-висок икономически растеж от средния за Европа

Желязков: България има два пъти по-висок икономически растеж от средния за Европа

5 Декември, 2025 10:46 954 40

Хипотезата за оставката ми е предвидена в чл. 89 ал. 2 в българската Конституция, отговори премиерът. Той визира члена, в който Народното събрание гласува недоверие на министър-председателя или на Министерския съвет

Желязков: България има два пъти по-висок икономически растеж от средния за Европа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази година България има два пъти по-висок икономически растеж от средния за Европа - това каза премиерът Росен Желязков по време на блицконтрола в парламента в отговор на въпрос от Богдан Богданов от "Продължаваме промяната-Демократична България“. Той го попита кога възнамерява да подаде оставка заради лошата икономическа политика, лошия бюджет, довели до протестите.

"Хипотезата за оставката ми е предвидена в чл. 89 ал. 2 в българската Конституция", отговори премиерът. Той визира члена, в който Народното събрание гласува недоверие на министър-председателя или на Министерския съвет, и тогава премиерът подава оставката на правителството.

Като припомни, че държавният бюджет е бил приет през март тази година, Росен Желязков обяви, че в рамките на настоящата година икономиката ни е заработила с темпове, каквито през последните години не са били забелязвани у нас. Тази година България има два пъти по-висок растеж от средния за Европа, ще стигнем около 3% растеж и може би ще сме на второ място в Европа по растеж, каза Желязков.

За следващата година по макроикономическа прогноза ще има висок прогнозен Брутен вътрешен продукт, безработицата трайно намалява, добави той. По плана за устойчивост тази година рекордно в българската икономика ще бъдат инвестирани около 5 млрд.лв, голяма част от тях вече са вложени. В нашата страна трябва да се говори за градеж и надграждане, а не сравнително с други правителства, смята премиерът.

Приходните агенции отбелязаха 9 млрд.лв повече събираемост в сравнение с 2024 г. и всичко това е изсветляване на бизнеса, продължи Желязков. По думите му също преките чуждестранни инвестиции ще бъдат по-високи от предходните години.


  • 1 Анджо

    12 18 Отговор
    ПП И ДБ вън от парламента. Ииии радев.

    10:51 05.12.2025

  • 2 ахааа

    58 0 Отговор
    Какво има България бе плужек. България вече няма нищо ама нищо, и то благодарение на такива мъзги като теб и твоите алчни шефчета.

    Коментиран от #28

    10:51 05.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    30 0 Отговор
    Когато тръгваш от 1 , а другите са на 10 -
    твоят ръст от още 1 е 100%,
    а техният ПРТ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМ РЪСТ ОТ 5 е...
    само 50%❗
    Така ти си с ДВОЙНО ПО -ГОЛЯМ РЪСТ....
    но изоставаш❗
    Защото разликата от 9 ( 10-1)
    вече става.. ....... 13 (15-2)‼️

    Коментиран от #6, #10, #39

    10:51 05.12.2025

  • 4 Зевс

    47 2 Отговор
    То и заплатите скочиха двойно, ама само на полицаите, а 2/3 от икономиката ни се падат на търговия и услуги, при тази дива инфлация е нормално да се отчита ръст.

    10:52 05.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    ...техният ПЕТ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМ РЪСТ ..
    ( моя гр.)

    10:52 05.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Павел пенев

    27 0 Отговор
    Да, обаче по сметките на Темерутка Петкова.

    10:53 05.12.2025

  • 9 Имах си аз, този да не усети богатво,

    30 0 Отговор
    иначе от къде пари за хотели с водопади!?

    10:55 05.12.2025

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    36 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Явно Сламен Желязков или е много слаб по математика или много силен в измамата❗

    10:55 05.12.2025

  • 11 Последния Софиянец

    26 0 Отговор
    Два пъти по голяма инфлация

    10:55 05.12.2025

  • 12 991

    34 0 Отговор
    Не изкривявайте математиката както ви е удобно на вас!
    Един европеец ако е имал 100 000 евро миналата година, а тази има 120 0000 евро, това е ръст от 20%.
    Един българин ако е имал 1000 лева миналата година, а тази година има 1500 лева, това е ръст от 50%.
    Но това значи ли, че българина е по-богат? НЕ!
    Същата е и математиката с икономическият растеж...
    Лесно е когато си на дъното да показваш големи проценти "растеж".

    10:57 05.12.2025

  • 13 Тома

    29 0 Отговор
    Роско добре е обучен да лъже.Ако смята че със заеми да вдига заплати ега си икономическия растеж

    10:57 05.12.2025

  • 14 сокили

    28 0 Отговор
    България е една от малкото Европейски страни в която бадити и разбойници, вместо в затвора са министри и в парламента. На всякъде крадците са по затворите, а в България са в парламента и в Министерски съвет. Хотела с водопад за 50 милиона евро ще има ли вода през лятото, щото в Плевен нямаха и за пиене дори??? Слава на Господ Иисус Христос хубаво говорите как сте добре. Защо сте на свобода е въпроса?

    11:00 05.12.2025

  • 15 Гост

    22 0 Отговор
    Има предвид хотели с водопад на глава население?

    11:01 05.12.2025

  • 16 Какъв растеж?

    21 0 Отговор
    Смятате от около 200 милиарда лева БВП, включително и изнесените пари от чужди фирми към държавите майки.
    Реално БВП на България е не повече от 120 милиарда лева.
    Като заемите до 2028 са предвидени да стигнат 100 милиарда лева, ДЪРЖАВНИТЕ.
    Какъв растеж като бизнесът бяга от България, заради еврото, а големи заводи затвориха врати за 3 години.
    Растеж от ДДС, от вдигане на акцизи, от какво е растежът от кредити, имотни балони, които ще се спукат.
    България е евтин суровинен придатък на ЕС, не произвеждаме стоки с Висока Добавена Стойност.
    Дори печелившият сектор енергетика е унищожен от санкции, въгреродни емисии и подаряване на ток.
    Оръжеен бизнес отива в частни джобове.
    Като имате растеж защо повишавате данъци, осигуровки, цени на храни, лекарства?
    ДДС и Акцизите пълнят хазната.
    Защо теглите милиарди заеми като имате растеж: От 1997 до 2020 г. 23 милиарда лева дълг, държавен.
    От 2020 до 2028 предвидени заеми 75 милиарда лева държавен дълг.

    11:03 05.12.2025

  • 17 Стига лъжи.

    24 0 Отговор
    Затова ли теглите заем след заем.

    11:11 05.12.2025

  • 18 В икономиката,

    12 0 Отговор
    Вашето правителство е нищо неправине. а се отчитат само нарастването на паричните приходи, без да е нарастнало индустриалното и земеделско производство, означава, че ще теглите нови външни заеми, за да покриете загубите. Влизате в омагьосан кръгна парично натрупване с помоща на данъци и заеми, а държавата путее.Скоро ще започнат фалитите дори на това, което е оцеяло досега. Само един фактор- 40 процента от свинското месо е вносно. А бе време, когато изнасяхме теета за 6-ти американски флот. Сега недостига за населението на държавата.

    11:14 05.12.2025

  • 19 Интигелентен пулицай

    8 1 Отговор
    Ас пак мноу съ исвинявам, но дъ не забраате дъ ни дините заплатата и тос месец с пейсе пруцента. Както е казал нърода, гладен пулицай, къща не рани.

    11:14 05.12.2025

  • 20 дааааа

    22 0 Отговор
    Очевидно инфлацията с двойно покачване на цените се определя като РАСТЕЖ! :-)

    11:14 05.12.2025

  • 21 вода пада

    8 0 Отговор
    да, в БГ коефициентът водопад на човек тук е голям спрямо Европа

    11:15 05.12.2025

  • 22 среден

    18 0 Отговор
    едни ядат по 11 кебапчета на обяд, други - по едно, средно по 6 кебапчета ядем

    11:16 05.12.2025

  • 23 Роки

    8 0 Отговор
    Кьовеши къде се кьори? Защо не го разследва тоя на снимката за хотела му "НаХУЯШИ" с водопад за 11 милиона евро?

    11:20 05.12.2025

  • 24 Хохо Бохо

    7 0 Отговор
    Така става когато излъжеш в статистиката и забравиш, че си лъгал. Привижда ти се икономическо чудо

    11:21 05.12.2025

  • 25 провинциалист

    15 0 Отговор
    Явно увеличаването на цените се представя за икономически растеж.

    11:21 05.12.2025

  • 26 Поро

    7 0 Отговор
    Два пъти по-висок растеж, 3 пъти по-висока инфлация и два пъти по-ниски доходи. Как се разпределя БВП от този растеж? Между вашите фирми, за държавната ви администрация и с корупция, в чувалите се изнася към Истанбул към новата къща на мис бикини и за апартаменти в Дубай. В заплати на полицаи, прокурори и съдии.

    11:26 05.12.2025

  • 27 0-С-Т-А-В-К-А!

    4 0 Отговор
    Оставка за квантовите лунатици!🥳⚛️🌪👻✌🏻

    11:26 05.12.2025

  • 28 Бацо Гацов

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "ахааа":

    То че няма нищо България - няма. Той говори за икономическия разтеж, и то два пъти по-висок от средния, на преялите с власт Бойко Борисов, дебелото Д - Делян Пеевски, както и личния негов икономически растеж. Нека види народът как живее. Средния бизнес как изнемогва. От там се разбира какъв е растежа, а на Теменужка фантазиите. ОСТАВКА!

    11:28 05.12.2025

  • 29 Надежда

    5 0 Отговор
    Къде са парите тогава, хазната защо е празна и се налага да теглите 20 милиарда дълг?!

    11:28 05.12.2025

  • 30 илийко

    4 0 Отговор
    Да де, за това става въпрос - хем богатеем, хем парите ги нема! Ха де! Къде са?! Кои ни ограбват?!

    11:33 05.12.2025

  • 31 Емигрант

    3 0 Отговор
    Майкооооо какви аритметически "ФЕНОМЕНИ" Европа "изостава" ? Остава да се преборим сега и със САЩ и Китай, дори няма смисъл да се борим с тях другата седмица ще сме ги "изяли", какво разбират те от аритметика ? До края на годината ще празнуваме не само НГ, но и най-високият икономически растеж в света постигнат от най-големите измамници и корупционери в Галактиката ! Ние сме ФЕНОМЕНИ по будализъм и манипулации ! Да ви е честит растежът будали ! От догодина пък ще сте и най-големите бедняци за "синхрон" на растежът !

    11:37 05.12.2025

  • 32 наглите

    2 0 Отговор
    Никой не ти иска лъжливия отчет, а ОСТАВКА

    11:39 05.12.2025

  • 33 Вълчан Войвода

    5 0 Отговор
    НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕРОРИСТИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ГРОБ ДА ИМ СЕ ДАДАТ 30 ДЕНА СРОК ДА НАПУСНАТ СТРАНАТА БЕЗ ДА ВЗИМАТ НИКАКВО ИМУЩЕСТВО СЪС СЕБЕ СИ ! НА ТЕЗИ КОИТО ОСТАНАТ В БЪЛГАРИЯ СЪД И КОНФИСКАЦИЯ НА ЦЯЛОТО ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА !!!

    11:41 05.12.2025

  • 34 Дедо Коледа

    0 0 Отговор
    Хаяшенко резна лентата на Хаяши.Може да си купите стая под водопада.Промоционално.

    11:42 05.12.2025

  • 35 Герган

    5 0 Отговор
    Първо трябва да обясниш, откъде имаш пари ти (нон стоп на държавна или общинска служба) и жена ти (актриса) да участвате в хотела с водопада? И кой дава такива кредити в особено големи размери на обикновени хора?

    11:45 05.12.2025

  • 36 Цъфтим и вързваме

    0 0 Отговор
    Приходните агенции отбелязаха 9 млрд.лв повече събираемост в сравнение с 2024 г.

    11:46 05.12.2025

  • 37 Емигрант

    6 0 Отговор
    Само да ви кажа, ако този измамник и цялото му правителство от крадци беше в Испания нямаше да просъществува и една седмица, защото още на първата седмица тези излъгаха суверена, но той нали е будала все още ги търпи въпреки, че им ивка оставката, но само на плакати, а те знаят това и продължават да наглеят с разни измамни изчисления като тази и стискат властта както орел - жертва ! А пък онзи ИЛИТЕРАТ по Магнитски щял да бори олигарсите, демек СЕБЕ СИ и това не е за разбиране от умните, само будалите го разбират !

    11:48 05.12.2025

  • 38 д-р Дулитъл

    2 0 Отговор
    И тоя, както и Шефа му от Банкя съвсем изтрещя!

    12:03 05.12.2025

  • 39 Дебит-Кредит

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Ако Росен беше учил нещо, за икономиката и БВП, щеше да знае, че тоя ръст е само заради инфлацията от повишаването на стойността на активите в парично изражение. Ееееех, какъв ръст имаше БВП по времето на Жан .... 3 цифрено число, БВП - мечта, ама народа обедняваше тогаз и се обединяваше после. Такъв е и сегашния БВП - в материално изражение и в обем на производството няма нарастване, има нарастване само в стойността на паричното изражение, а Росен се радва и си мисли, пичелим. Пичелим, точно, като на ротативката, докато не изгубим всичко.

    12:04 05.12.2025

  • 40 БАЙ СТАВРИ

    1 0 Отговор
    Растежа е за вас.Справка-хотела с водопада.Но и там ще се намери някой да пусне един крокодил.КРАДЦИ СТЕ .

    12:07 05.12.2025

