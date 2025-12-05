Желязков: България има два пъти по-висок икономически растеж от средния за Европа

Тази година България има два пъти по-висок икономически растеж от средния за Европа - това каза премиерът Росен Желязков по време на блицконтрола в парламента в отговор на въпрос от Богдан Богданов от "Продължаваме промяната-Демократична България“. Той го попита кога възнамерява да подаде оставка заради лошата икономическа политика, лошия бюджет, довели до протестите.

"Хипотезата за оставката ми е предвидена в чл. 89 ал. 2 в българската Конституция", отговори премиерът. Той визира члена, в който Народното събрание гласува недоверие на министър-председателя или на Министерския съвет, и тогава премиерът подава оставката на правителството.

Като припомни, че държавният бюджет е бил приет през март тази година, Росен Желязков обяви, че в рамките на настоящата година икономиката ни е заработила с темпове, каквито през последните години не са били забелязвани у нас. Тази година България има два пъти по-висок растеж от средния за Европа, ще стигнем около 3% растеж и може би ще сме на второ място в Европа по растеж, каза Желязков.

За следващата година по макроикономическа прогноза ще има висок прогнозен Брутен вътрешен продукт, безработицата трайно намалява, добави той. По плана за устойчивост тази година рекордно в българската икономика ще бъдат инвестирани около 5 млрд.лв, голяма част от тях вече са вложени. В нашата страна трябва да се говори за градеж и надграждане, а не сравнително с други правителства, смята премиерът.

Приходните агенции отбелязаха 9 млрд.лв повече събираемост в сравнение с 2024 г. и всичко това е изсветляване на бизнеса, продължи Желязков. По думите му също преките чуждестранни инвестиции ще бъдат по-високи от предходните години.