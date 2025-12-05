Желязков: България има два пъти по-висок икономически растеж от средния за Европа

Тази година България има два пъти по-висок икономически растеж от средния за Европа - това каза премиерът Росен Желязков по време на блицконтрола в парламента в отговор на въпрос от Богдан Богданов от "Продължаваме промяната-Демократична България“. Той го попита кога възнамерява да подаде оставка заради лошата икономическа политика, лошия бюджет, довели до протестите.
"Хипотезата за оставката ми е предвидена в чл. 89 ал. 2 в българската Конституция", отговори премиерът. Той визира члена, в който Народното събрание гласува недоверие на министър-председателя или на Министерския съвет, и тогава премиерът подава оставката на правителството.
Като припомни, че държавният бюджет е бил приет през март тази година, Росен Желязков обяви, че в рамките на настоящата година икономиката ни е заработила с темпове, каквито през последните години не са били забелязвани у нас. Тази година България има два пъти по-висок растеж от средния за Европа, ще стигнем около 3% растеж и може би ще сме на второ място в Европа по растеж, каза Желязков.
За следващата година по макроикономическа прогноза ще има висок прогнозен Брутен вътрешен продукт, безработицата трайно намалява, добави той. По плана за устойчивост тази година рекордно в българската икономика ще бъдат инвестирани около 5 млрд.лв, голяма част от тях вече са вложени. В нашата страна трябва да се говори за градеж и надграждане, а не сравнително с други правителства, смята премиерът.
Приходните агенции отбелязаха 9 млрд.лв повече събираемост в сравнение с 2024 г. и всичко това е изсветляване на бизнеса, продължи Желязков. По думите му също преките чуждестранни инвестиции ще бъдат по-високи от предходните години.
1 Анджо
10:51 05.12.2025
2 ахааа
Коментиран от #28
10:51 05.12.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
твоят ръст от още 1 е 100%,
а техният ПРТ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМ РЪСТ ОТ 5 е...
само 50%❗
Така ти си с ДВОЙНО ПО -ГОЛЯМ РЪСТ....
но изоставаш❗
Защото разликата от 9 ( 10-1)
вече става.. ....... 13 (15-2)‼️
Коментиран от #6, #10, #39
10:51 05.12.2025
4 Зевс
10:52 05.12.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":...техният ПЕТ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМ РЪСТ ..
( моя гр.)
10:52 05.12.2025
8 Павел пенев
10:53 05.12.2025
9 Имах си аз, този да не усети богатво,
10:55 05.12.2025
10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Явно Сламен Желязков или е много слаб по математика или много силен в измамата❗
10:55 05.12.2025
11 Последния Софиянец
10:55 05.12.2025
12 991
Един европеец ако е имал 100 000 евро миналата година, а тази има 120 0000 евро, това е ръст от 20%.
Един българин ако е имал 1000 лева миналата година, а тази година има 1500 лева, това е ръст от 50%.
Но това значи ли, че българина е по-богат? НЕ!
Същата е и математиката с икономическият растеж...
Лесно е когато си на дъното да показваш големи проценти "растеж".
10:57 05.12.2025
13 Тома
10:57 05.12.2025
14 сокили
11:00 05.12.2025
15 Гост
11:01 05.12.2025
16 Какъв растеж?
Реално БВП на България е не повече от 120 милиарда лева.
Като заемите до 2028 са предвидени да стигнат 100 милиарда лева, ДЪРЖАВНИТЕ.
Какъв растеж като бизнесът бяга от България, заради еврото, а големи заводи затвориха врати за 3 години.
Растеж от ДДС, от вдигане на акцизи, от какво е растежът от кредити, имотни балони, които ще се спукат.
България е евтин суровинен придатък на ЕС, не произвеждаме стоки с Висока Добавена Стойност.
Дори печелившият сектор енергетика е унищожен от санкции, въгреродни емисии и подаряване на ток.
Оръжеен бизнес отива в частни джобове.
Като имате растеж защо повишавате данъци, осигуровки, цени на храни, лекарства?
ДДС и Акцизите пълнят хазната.
Защо теглите милиарди заеми като имате растеж: От 1997 до 2020 г. 23 милиарда лева дълг, държавен.
От 2020 до 2028 предвидени заеми 75 милиарда лева държавен дълг.
11:03 05.12.2025
17 Стига лъжи.
11:11 05.12.2025
18 В икономиката,
11:14 05.12.2025
19 Интигелентен пулицай
11:14 05.12.2025
20 дааааа
11:14 05.12.2025
21 вода пада
11:15 05.12.2025
22 среден
11:16 05.12.2025
23 Роки
11:20 05.12.2025
24 Хохо Бохо
11:21 05.12.2025
25 провинциалист
11:21 05.12.2025
26 Поро
11:26 05.12.2025
27 0-С-Т-А-В-К-А!
11:26 05.12.2025
28 Бацо Гацов
До коментар #2 от "ахааа":То че няма нищо България - няма. Той говори за икономическия разтеж, и то два пъти по-висок от средния, на преялите с власт Бойко Борисов, дебелото Д - Делян Пеевски, както и личния негов икономически растеж. Нека види народът как живее. Средния бизнес как изнемогва. От там се разбира какъв е растежа, а на Теменужка фантазиите. ОСТАВКА!
11:28 05.12.2025
29 Надежда
11:28 05.12.2025
30 илийко
11:33 05.12.2025
31 Емигрант
11:37 05.12.2025
32 наглите
11:39 05.12.2025
33 Вълчан Войвода
11:41 05.12.2025
34 Дедо Коледа
11:42 05.12.2025
35 Герган
11:45 05.12.2025
36 Цъфтим и вързваме
11:46 05.12.2025
37 Емигрант
11:48 05.12.2025
38 д-р Дулитъл
12:03 05.12.2025
39 Дебит-Кредит
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Ако Росен беше учил нещо, за икономиката и БВП, щеше да знае, че тоя ръст е само заради инфлацията от повишаването на стойността на активите в парично изражение. Ееееех, какъв ръст имаше БВП по времето на Жан .... 3 цифрено число, БВП - мечта, ама народа обедняваше тогаз и се обединяваше после. Такъв е и сегашния БВП - в материално изражение и в обем на производството няма нарастване, има нарастване само в стойността на паричното изражение, а Росен се радва и си мисли, пичелим. Пичелим, точно, като на ротативката, докато не изгубим всичко.
12:04 05.12.2025
40 БАЙ СТАВРИ
12:07 05.12.2025