Печели този, който произвежда чипове, а не добива петрол

Първите турски прототипи на чипове ще се появят до края на текущата година. Те ще се произевждат от технологичната компания Yongatek Microelectronics планира до края на годината да произведе първите прототипи на чипове, разработени в Турция.

Първоначално ще се произвеждат по 30 милиона чипа на година. Те ще бъдат използвани главно за задоволяване на нуждите на турския производител на електроуреди Beko.

Тенденцията е производството на чипове да се увеличи до 40-50 милиона чипа годишно, като там целта е да бъдат покрити нуждите на турската отбранителна индустрия, роботиката и други сфери, в които въпросната технология може да бъде полезна.

"Чиповете ще са определящият ресурс на XXI в., а не петрола", каза генералният мениджър на Yongatek Али Баран, цитиран от местната медия „Тюркийе тудей“. Държавите, които произвеждат чипове, ще имат значителна преднина пред останалите в близкото бъдеще.