Новини
Бизнес »
Печели този, който произвежда чипове, а не добива петрол

Печели този, който произвежда чипове, а не добива петрол

3 Септември, 2025 15:11 641 11

  • турция-
  • производство-
  • чипове-
  • петрол-
  • печалба-
  • отрбана

Турция започва производството на чипове, като през 2026-та трябва да произведе 30 милиона броя

Печели този, който произвежда чипове, а не добива петрол - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Първите турски прототипи на чипове ще се появят до края на текущата година. Те ще се произевждат от технологичната компания Yongatek Microelectronics планира до края на годината да произведе първите прототипи на чипове, разработени в Турция.

Първоначално ще се произвеждат по 30 милиона чипа на година. Те ще бъдат използвани главно за задоволяване на нуждите на турския производител на електроуреди Beko.

Тенденцията е производството на чипове да се увеличи до 40-50 милиона чипа годишно, като там целта е да бъдат покрити нуждите на турската отбранителна индустрия, роботиката и други сфери, в които въпросната технология може да бъде полезна.

"Чиповете ще са определящият ресурс на XXI в., а не петрола", каза генералният мениджър на Yongatek Али Баран, цитиран от местната медия „Тюркийе тудей“. Държавите, които произвеждат чипове, ще имат значителна преднина пред останалите в близкото бъдеще.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха.

    5 1 Отговор
    Печели този, който произвежда чипове, а не добива петрол

    А енергията и другите глупости нужни за изкуствения интелект не се ли броят

    Коментиран от #9

    15:14 03.09.2025

  • 2 Ок, въпросче, защо Саудитска Арабия

    4 2 Отговор
    не произвежда Чипове, Катар никакви Чипове и так далее..., и защо в Близкият Изток са най Богатите Петролни Династии в Света?

    Коментиран от #4

    15:15 03.09.2025

  • 3 Левски

    6 0 Отговор
    Абе, умници, всички изкуствени материали се правят от петролни продукти. Авторът на статията е с пиле.....ли мозък.

    15:21 03.09.2025

  • 4 Защото

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ок, въпросче, защо Саудитска Арабия":

    Са част от опек+

    15:25 03.09.2025

  • 5 Нещо

    2 0 Отговор
    За производителите на храна ще прочетемЕ ли? Тия ще печелят ли, щото трябва едини, а чипчета не се ползват за това глупаво занимание.

    15:25 03.09.2025

  • 6 Съединените щати

    0 1 Отговор
    Печелят и от петрол и от чипове и опровергават заглавието

    Коментиран от #10

    15:25 03.09.2025

  • 7 Софийски селянин,

    1 0 Отговор
    А ако няма какво да се яде възниква дилемата кое е по важно...
    Нали има един лаф,храната прави борбата!!

    15:30 03.09.2025

  • 8 май наближава времето

    1 0 Отговор
    когато няма да ни трябват нито петрол, нито чипове.
    ама дано се усетите навреме, войнолюбци долни.

    15:31 03.09.2025

  • 9 Абдалллаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха.":

    На сумата Алах Мур дава енергия :)))

    15:31 03.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мунчо

    0 0 Отговор
    Али Баран май е хайван. Скоро ще печели много този, който гледа домати и овце. Защото ни чиповете ни петрола стават за ядене. Някога и у нас се гледаха домати и се правеха чипове ама дойдоха едни умници и казаха да си ги внасяме доматите отвън и че чипове не ни трябват.И за това сега сме в клуба на богатите.

    15:45 03.09.2025