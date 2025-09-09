Петролните гиганти намаляват инвестициите си

Най-големите петролни и газови компании в света съкратиха работни места, разходи и инвестиции с най-високите си темпове от пандемията от коронавирус поради прогнози за продължителен спад на цените на петрола, съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на анализатори.

Цените на изкопаемите горива са паднали наполовина от пика си след началото на войната в Украйна през 2022 г., съобщава изданието, подчертавайки, че „ценовият натиск“ ще се увеличи поради неотдавнашното решение на ОПЕК+ да продължи да увеличава производството на петрол. Според прогнозите на консултантската компания Wood Mackenzie, цената на референтния суров петрол Brent ще падне под 60 USD за барел в началото на 2026 г. и може да остане там „в продължение на няколко години“, освен ако не се случи „геополитически шок“. Брентът в момента се търгува малко над 66 USD за барел.

При цена под 60 USD никоя от големите западни петролни компании няма да може да изпълни инвестиционните си планове или да изплати дивидентите, които инвеститорите очакват. Според Wood Mackenzie капиталовите разходи за световно производство на петрол и газ ще спаднат с 4,3% тази година до 341,9 млрд. USD, което ще бъде първият подобен годишен спад на инвестициите от 2020 г. насам.

Както по-рано заяви Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA), забавянето на растежа на капиталовите инвестиции в Америка ще доведе до спад в производството в най-голямата страна производител на петрол в света за първи път от 2021 г. насам.