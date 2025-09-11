Пускането в действие на АЕЦ „Аккую“ ще вкара 50 милиарда долара в турската хазна

С въвеждането в експлоатация на атомната електроцентрала „Аккую“ БВП на страната ще се увеличи с 50 млрд. USD.
„Тази централа, която ще произвежда 35 милиарда киловатчаса електроенергия годишно, ще спести на страната ни вноса на 7 милиарда кубически метра природен газ годишно. Тя също така ще намали въглеродните емисии с 35 милиона тона годишно. Приносът на „Аккую“ към БВП ни ще възлиза на общо 50 млрд. USD“, каза турският президент Реджеп Тайип Ердоган
Турция трябва да включи ядрената енергия в енергийното си портфолио. „А съпротивата срещу изграждането на атомната електроцентрала от някои кръгове може да се обясни само със злоба, ако не и с невежество. Такова повърхностно мислене няма да е от полза за страната“, каза той. добави той, припомняйки, че властите планират да построят поне още две големи атомни електроцентрали.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 аккую
12:27 11.09.2025
2 Историк
12:31 11.09.2025
3 Не разбирам как в
Коментиран от #8
12:33 11.09.2025
4 ЧИЧИ
12:38 11.09.2025
5 ПРЕСА
12:41 11.09.2025
6 Наблюдател
Наще марионетки се държат за....
12:43 11.09.2025
7 Данко Харсъзина
Освен това от четирите блока е построен само един, при това не довършен. Тази централа е гробище за пари, но Султана или не го знае, или не иска да го знае.
12:43 11.09.2025
8 Опорка
До коментар #3 от "Не разбирам как в":После изведнъж се оказа, че ако е построена от уестингхаус, ще е на голяма печалба.
Коментиран от #11
12:58 11.09.2025
9 ддддд
13:09 11.09.2025
10 не може да бъде
13:13 11.09.2025
11 Да но
До коментар #8 от "Опорка":за много повече пари.
13:32 11.09.2025