Новини
Бизнес »
Пускането в действие на АЕЦ „Аккую“ ще вкара 50 милиарда долара в турската хазна

Пускането в действие на АЕЦ „Аккую“ ще вкара 50 милиарда долара в турската хазна

11 Септември, 2025 12:21 816 11

  • турция-
  • аец-
  • аккую-
  • бвп

Централата ще спести на страната вноса на 7 милиарда кубически метра природен газ годишно

Пускането в действие на АЕЦ „Аккую“ ще вкара 50 милиарда долара в турската хазна - 1
Снимка: akkuyu.com
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

С въвеждането в експлоатация на атомната електроцентрала „Аккую“ БВП на страната ще се увеличи с 50 млрд. USD.

„Тази централа, която ще произвежда 35 милиарда киловатчаса електроенергия годишно, ще спести на страната ни вноса на 7 милиарда кубически метра природен газ годишно. Тя също така ще намали въглеродните емисии с 35 милиона тона годишно. Приносът на „Аккую“ към БВП ни ще възлиза на общо 50 млрд. USD“, каза турският президент Реджеп Тайип Ердоган

Турция трябва да включи ядрената енергия в енергийното си портфолио. „А съпротивата срещу изграждането на атомната електроцентрала от някои кръгове може да се обясни само със злоба, ако не и с невежество. Такова повърхностно мислене няма да е от полза за страната“, каза той. добави той, припомняйки, че властите планират да построят поне още две големи атомни електроцентрали.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аккую

    0 3 Отговор
    на аххую

    12:27 11.09.2025

  • 2 Историк

    7 2 Отговор
    А ние колко ли щяхме да спестим, ако бяхме направили Белене?

    12:31 11.09.2025

  • 3 Не разбирам как в

    9 2 Отговор
    Република Турция една атомна централа ще спечели 50 милиарда долара А пък нашите Велики политици не само че спряха два от реакторите на старата а и заявиха че строежът на новата ни атомна централа няма да е рентабилно и да донесе печалба на България само разходи.

    Коментиран от #8

    12:33 11.09.2025

  • 4 ЧИЧИ

    4 2 Отговор
    А НЕ ПУСКАНЕ НА БЕЛЯНЕ КОЛКО ЩЕ ВКАРА БЕ ЩУРЧОВЦИ

    12:38 11.09.2025

  • 5 ПРЕСА

    10 2 Отговор
    Бойко заяви 2012 че Беляне ако се построй с шест милиарда няма да ги върне никога Е ЗА ТОВА Е ЗА ЗАТВОРА!

    12:41 11.09.2025

  • 6 Наблюдател

    3 2 Отговор
    Турци и руснаци си строят Аккую
    Наще марионетки се държат за....

    12:43 11.09.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    2 5 Отговор
    Четирите блока на АЕЦ Акую ще произвеждат 35 милиарда киловатчаса електроенергия годишно, ако боковете не спират за зареждане с гориво и профилактика. Падишаха говори с парапета си. Но на Падишах не се противоречи.
    Освен това от четирите блока е построен само един, при това не довършен. Тази централа е гробище за пари, но Султана или не го знае, или не иска да го знае.

    12:43 11.09.2025

  • 8 Опорка

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Не разбирам как в":

    После изведнъж се оказа, че ако е построена от уестингхаус, ще е на голяма печалба.

    Коментиран от #11

    12:58 11.09.2025

  • 9 ддддд

    1 2 Отговор
    От 2018-ТА чета. че тази централа ще е завършена "тази година", обаче още не е.

    13:09 11.09.2025

  • 10 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Тази новина има и добра страна -няма да останем без ток след като станахме без АЕЦ Белене!? Но че турците ще ни мачкат заради този ток -в това не бива да им съмнение!?

    13:13 11.09.2025

  • 11 Да но

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Опорка":

    за много повече пари.

    13:32 11.09.2025