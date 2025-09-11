Пускането в действие на АЕЦ „Аккую“ ще вкара 50 милиарда долара в турската хазна

С въвеждането в експлоатация на атомната електроцентрала „Аккую“ БВП на страната ще се увеличи с 50 млрд. USD.

„Тази централа, която ще произвежда 35 милиарда киловатчаса електроенергия годишно, ще спести на страната ни вноса на 7 милиарда кубически метра природен газ годишно. Тя също така ще намали въглеродните емисии с 35 милиона тона годишно. Приносът на „Аккую“ към БВП ни ще възлиза на общо 50 млрд. USD“, каза турският президент Реджеп Тайип Ердоган

Турция трябва да включи ядрената енергия в енергийното си портфолио. „А съпротивата срещу изграждането на атомната електроцентрала от някои кръгове може да се обясни само със злоба, ако не и с невежество. Такова повърхностно мислене няма да е от полза за страната“, каза той. добави той, припомняйки, че властите планират да построят поне още две големи атомни електроцентрали.