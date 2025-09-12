Зорница фемили естейт край Мелник е най-добрата изба за винен туризъм в България

Zornitza Family Estate Relais & Châteaux край Мелник е най-добрата изба за винен туризъм в България за 2025 г. Отличието е присъдено от списание Travel&Lifestyle, което в новия си есенен брой подрежда в специална класация топ 50 на най-добрите изби за винен туризъм в България.

Зам.-министърът на туризма г-н Павлин Петров връчи статуетката на изпълнителния директор на Zornitza Family Estate Relais & Châteaux г-жа Зорница Стойчева по време на изискано събитие на жълтите павета в София, пред кафенето The RITZ Specialty Coffee.

„Това е голямо признание за нас, защото развиваме луксозния туризъм в България и доказателство за това е, че от 8 години сме част от световната асоциация Relais & Châteaux, като посрещаме туристи във високия клас от цял свят“, отбеляза Зорница Стойчева. Зам.-министърът на туризма Павлин Петров посочи, че министерството подкрепя винения туризъм и все повече започва да го рекламира. В тази връзка България ще бъде домакин на Глобалната конференция за винен туризъм на Световната организация по туризъм към ООН, която ще се проведе на 6 и 7 октомври 2025 г. в Пловдив.

Издателят и главен редактор на списание Travel&Lifestyle Мирослав Иванов обяви, че за първи път подреждат най-добрите изби за винен туризъм в България. Класацията е подредена на базата на отзивите на самите клиенти в Booking, Google, Tripadvisor и др. платформи, както и лични посещения на журналистите на изданието. На второ място е Aya estate vineyards до Мелник, а на трето – „Бонония естейт“ в с. Кошава, Видинско. Цялата класация топ 50 на най-добрите изби за винен туризъм в България може да бъде видяна в новия брой на списанието.

Партито на Travel&Lifestyle беше организирано съвместно с домакинството на най-елитното кафене в София - The RITZ Specialty Coffee, което отбеляза своята първа година и 17-тия рожден ден на фирмата, която стои зад него. „Нашата специална селекция от домашно приготвени сладки, спешълти кафета и премиум чай са вече любими на много българи и на чуждите туристи, които посещават София. Благодаря на целия екип за любовта, с която посрещат клиентите“, каза Емил Риц, собственик на The RITZ.

На събитието присъстваха над 150 гости от сферата на бизнеса, инфлуенсъри, лайфстайла, актьори, актриси, журналисти и други гости. От дипломатическия корпус дойдоха нейно превъзходителство Листиана Оперананта, посланик на Индонезия у нас, както и представители на посолствата на САЩ, Франция, Италия, Индия и Китай. Водещ беше младият и талантлив актьор Александър Кара, който е завършил легендарния Lee Strasberg Theatre & Film Institute в Лос Анджелис.

BNK Wines представиха френското розе Whispering Angel на избата Château d'Esclans, просекото Dirupo на Andreola, което е от региона Valdobbiadene, италианското вино La Scolca от региона Gavi и испанската вода Sant Aniol, извираща от защитения вулканичен природен парк La Garrotxa.

Lexus представи най-новите си модели - самозареждащият се хибрид Lexus LBX и plug-in хибрида Lexus RX 450h. Украсата на събитието беше дело на V V Dеsign company на чаровните Венислава Владимирова, Надежда Радулова и Надя Владимирова.