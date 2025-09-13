Новини
От утре: От ГКПП „Калотина“ до София ще се пътува по магистрала

13 Септември, 2025 15:00 1 454 29

Утре се пуска за движение последният участък от АМ „Европа“

От утре: От ГКПП „Калотина“ до София ще се пътува по магистрала - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Утре, 14 септември, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, премиерът Росен Желязков, лидерът на партията - мандатоносителят Бойко Борисов и председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков ще открият последния участък от автомагистрала „Европа“.

С пускането ѝ в експлоатация по цялото трасе от Граничния контролно-пропускателен пункт „Калотина“ до София ще се пътува по магистрален път.


  • 1 УРААААА

    6 13 Отговор
    Бравос

    15:06 13.09.2025

  • 2 Загрижен

    42 5 Отговор
    А в други ден я затварят за ремонт... И се почва ремонт, на ремонта, на ремонта. Мафията Гроб не прощава. Бъдеще няма при шайката.

    15:07 13.09.2025

  • 3 Смешници

    31 3 Отговор
    Северна България няма и една магистрала, Боко е направил и на помашките села по чукарите по-хубави пътища.

    15:09 13.09.2025

  • 4 То хубаво, но

    14 4 Отговор
    да видим колко катастрофи ще станат само за първата седмица...

    15:10 13.09.2025

  • 5 влък

    18 2 Отговор
    лидерът на партията ......НА КОЯ ПАРТИЯ?

    Коментиран от #14

    15:11 13.09.2025

  • 6 Жоро

    16 10 Отговор
    Ще патуват гастарбайтерите за Турция ние не патуваме що намаме пари!

    Коментиран от #16

    15:12 13.09.2025

  • 7 665

    19 1 Отговор
    Поне да бяхте написали колко км е тая магистрала.

    Коментиран от #15, #18, #23

    15:19 13.09.2025

  • 8 И задължително

    9 2 Отговор
    Ще се отбиваме в Банкя, на баня.

    15:19 13.09.2025

  • 9 Най после

    6 18 Отговор
    Мала Азия е свързана с Европа изцяло с магистрали?

    И пак ГЕРБ свършиха работата.

    Коментиран от #19

    15:20 13.09.2025

  • 10 Луд

    10 6 Отговор
    По добре късно отколкото никога.Добра новина .

    15:22 13.09.2025

  • 11 демократ

    4 7 Отговор
    Тия кръгови колко бавят трафика не е реално.

    15:25 13.09.2025

  • 12 ГРОБ

    13 2 Отговор
    Все повече ПОЧЕРНЯВА това Лице и започва да конкурира това на Иван Костов. Трудно ми е да преценя кой е причинил и причинява повече щети на родината ми. В първите си години това Лице много обичаше да прерязва лентички, аплодирано от любимите се "мисирки".

    15:28 13.09.2025

  • 13 Питане

    9 0 Отговор
    Това хубаво, ама камери за скоростта на турчолята ?

    15:40 13.09.2025

  • 14 Али Гатор

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "влък":

    Чукча чети ! Партията мандатоносител , тоест ГЕРБ но вече май мисирките се срамуват да изписват тази абревиатура .

    Коментиран от #21

    15:40 13.09.2025

  • 15 Коко

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "665":

    Дължината да е в сантиметри, че да е по-гръмко.
    :))))

    15:41 13.09.2025

  • 16 Али Гатор

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Жоро":

    Е кой ти пречи и ти да станеш гастарбайтер ?

    15:42 13.09.2025

  • 17 Боко Престъпникът

    5 3 Отговор
    Казах ви да пишете "АУТОБАН"! Ще се наказваме!!!

    15:44 13.09.2025

  • 18 Баце Бистришкият Тигър

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "665":

    Половин милиард.

    15:46 13.09.2025

  • 19 И ти скоро

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Най после":

    ще свършиш курса....

    15:53 13.09.2025

  • 20 КОЛЬО ПАРЪМА

    6 1 Отговор
    Аууу след два месеца дупки и ремонт

    15:59 13.09.2025

  • 21 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Али Гатор":

    ГЕРБ-СДС -66 ДЕПУТАТА КАТО ГИ РАЗДЕЛЯТ ПО РАВНО ТА ГЕРБ И НА СДС СТАВАТ ПО 33 ДЕПУТАТА ТОЛКОВА ИМАТ И ТРЕТИТЕ ВЪВ ПАРЛАМЕНТА ВЪЗРАЖДАНЕ 33.

    16:02 13.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Циник

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "665":

    30-тина, най-много 40. Изнизването по ужасния бул. Сливница и последващите ограничения около Божурище и Хераково отнемат повече време от пътуването по цялата магистрала.

    16:08 13.09.2025

  • 24 Даа...

    6 0 Отговор
    Решено е за строителството от ЕК през 2011 г.
    За 14 г. успяха да построят 63 км. магистрала ....

    Коментиран от #29

    16:10 13.09.2025

  • 25 37.51т

    4 1 Отговор
    Утре... е почивен ден и Б.Б. пак на работа...."немате" жал за него....

    16:10 13.09.2025

  • 26 Десет години Дострояват 49км ПЪТЯ ОТ

    1 0 Отговор
    от София до Калотина! Сърбите тяхната отсечка е направиха преди 5 - 6 години, хем е в Планински терен!! Колко милиарда струва това Дострояване???

    Коментиран от #28

    16:21 13.09.2025

  • 27 Тошо построи магистрали

    0 0 Отговор
    До Чирпан и Правец......нататък за него България не съществуваше.

    16:22 13.09.2025

  • 28 Тошо построи магистрали

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Десет години Дострояват 49км ПЪТЯ ОТ":

    За 35 години до Правец и Пловдив.....

    16:23 13.09.2025

  • 29 Циник

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Даа...":

    Няма и толкова. От Околовръстното до границата е точно 48 км по Гугъл. А магистралата започва много по-натам, чак след Хераково. Максимум 40 км да е преко сили.

    16:26 13.09.2025

