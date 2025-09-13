От утре: От ГКПП „Калотина“ до София ще се пътува по магистрала

Утре, 14 септември, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, премиерът Росен Желязков, лидерът на партията - мандатоносителят Бойко Борисов и председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков ще открият последния участък от автомагистрала „Европа“.
С пускането ѝ в експлоатация по цялото трасе от Граничния контролно-пропускателен пункт „Калотина“ до София ще се пътува по магистрален път.
1 УРААААА
15:06 13.09.2025
2 Загрижен
15:07 13.09.2025
3 Смешници
15:09 13.09.2025
4 То хубаво, но
15:10 13.09.2025
5 влък
Коментиран от #14
15:11 13.09.2025
6 Жоро
Коментиран от #16
15:12 13.09.2025
7 665
Коментиран от #15, #18, #23
15:19 13.09.2025
8 И задължително
15:19 13.09.2025
9 Най после
И пак ГЕРБ свършиха работата.
Коментиран от #19
15:20 13.09.2025
10 Луд
15:22 13.09.2025
11 демократ
15:25 13.09.2025
12 ГРОБ
15:28 13.09.2025
13 Питане
15:40 13.09.2025
14 Али Гатор
До коментар #5 от "влък":Чукча чети ! Партията мандатоносител , тоест ГЕРБ но вече май мисирките се срамуват да изписват тази абревиатура .
Коментиран от #21
15:40 13.09.2025
15 Коко
До коментар #7 от "665":Дължината да е в сантиметри, че да е по-гръмко.
:))))
15:41 13.09.2025
16 Али Гатор
До коментар #6 от "Жоро":Е кой ти пречи и ти да станеш гастарбайтер ?
15:42 13.09.2025
17 Боко Престъпникът
15:44 13.09.2025
18 Баце Бистришкият Тигър
До коментар #7 от "665":Половин милиард.
15:46 13.09.2025
19 И ти скоро
До коментар #9 от "Най после":ще свършиш курса....
15:53 13.09.2025
20 КОЛЬО ПАРЪМА
15:59 13.09.2025
21 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #14 от "Али Гатор":ГЕРБ-СДС -66 ДЕПУТАТА КАТО ГИ РАЗДЕЛЯТ ПО РАВНО ТА ГЕРБ И НА СДС СТАВАТ ПО 33 ДЕПУТАТА ТОЛКОВА ИМАТ И ТРЕТИТЕ ВЪВ ПАРЛАМЕНТА ВЪЗРАЖДАНЕ 33.
16:02 13.09.2025
23 Циник
До коментар #7 от "665":30-тина, най-много 40. Изнизването по ужасния бул. Сливница и последващите ограничения около Божурище и Хераково отнемат повече време от пътуването по цялата магистрала.
16:08 13.09.2025
24 Даа...
За 14 г. успяха да построят 63 км. магистрала ....
Коментиран от #29
16:10 13.09.2025
25 37.51т
16:10 13.09.2025
26 Десет години Дострояват 49км ПЪТЯ ОТ
Коментиран от #28
16:21 13.09.2025
27 Тошо построи магистрали
16:22 13.09.2025
28 Тошо построи магистрали
До коментар #26 от "Десет години Дострояват 49км ПЪТЯ ОТ":За 35 години до Правец и Пловдив.....
16:23 13.09.2025
29 Циник
До коментар #24 от "Даа...":Няма и толкова. От Околовръстното до границата е точно 48 км по Гугъл. А магистралата започва много по-натам, чак след Хераково. Максимум 40 км да е преко сили.
16:26 13.09.2025