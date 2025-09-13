Новини
Вицепремиерът Караджов: Студентите сте тези, които градят утрешна България

13 Септември, 2025 17:55 320 4

  • гроздан караджов-
  • студенти-
  • висше училище по телекомуникации и пощи

Вие ще градите утрешна България, обърна се той към студентите

Вицепремиерът Караджов: Студентите сте тези, които градят утрешна България - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Студентите сте строителите, съзидателите на бъдеща България! Днес влизате в аудиториите с мечти, но утре ще излезете от тях като инженери, експерти, професионалисти и лидери“. С тези думи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов се обърна към студентите при откриването на академичната година във Висшето училище по телекомуникации и пощи.

Вие ще градите утрешна България, някога тръгнала от първите телеграфни импулси и първата пощенска станция и днес достигнала водещите позиции в дигитализацията и информационните технологии. И благодарение на Вас, сигурен съм ще заеме челно място в развитието и внедряването на изкуствения интелект, каза Гроздан Караджов.

“Уважаеми преподаватели, Вие сте пазителите на духа на тази институция. Вие изграждате характери, вдъхвате ценности, предавате примери. За това Ви дължим уважение и признателност!”, подчерта той.

Вицепремиерът пожела на възпитаниците смелост, упоритост и вдъхновение и добави, че традицията има смисъл, само когато ражда бъдеще.

По време на церемонията Гроздан Караджов награди тримата пълни отличници на випуск 2025.

Ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. Миглена Темелкова връчи на вицепремиера почетния знак на учебното заведение.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бръмбар

    1 0 Отговор
    чекмеджарите са тези, които градят утрешна България
    за своите поколения

    18:00 13.09.2025

  • 2 Брокера на НТИ

    1 0 Отговор
    ТОЗИ е завършил право. Работил е във фондация Отворено общество и след това в политиката в няколко партии. Мултифункционален е! 2021 г е Министър на Регионалното развитие и благоустройството. Сега е министър на Транспорта и съобщенията! В следващото правителство Този мултикукър ще е Министър по друго.

    18:06 13.09.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Студентите са тези които си мислят,
    че всичко което хвърчи се яде!
    Те са тези които ДД най-лесно манипулира❗

    18:06 13.09.2025

  • 4 дядото

    1 0 Отговор
    така е,но дано се обучават по-добре от вас,че вие само разграждате и рушите

    18:07 13.09.2025

