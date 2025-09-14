Габриел Вълков: Богатите трябва да плащат повече данъци, а бедните - по-малко

“Част от мотивите за вота на недоверие са свързани със стари правителства, които нямат нищо общо със сегашния кабинет и настоящите министри. Това е пореден опит на опозицията да разклати властта, без да предлага реална алтернатива.” Това заяви народният представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Габриел Вълков пред БНТ.
По неговите думи няма нищо укоримо в посещението на Атанас Зафиров и делегацията на БСП в Китай. “Световни лидери като Урсула Фон дер Лайен и Тръмп се срещат със Си Дзинпин и Путин. Диалогът между Изтока и Запада е жизнено необходим. Липсата му води до конфликти. Колкото повече се говори, толкова повече светът може да се върне към нормалността”, коментира Вълков.
Социалистът акцентира върху нуждата от социална и данъчна справедливост в България: “Богатите трябва да плащат повече, а бедните - по-малко. Предлагаме въвеждане на прогресивно и корпоративно данъчно облагане, както е в редица европейски държави. Трябва да се въведе необлагаем минимум за работещите на минимална заплата. Данъкът върху дивидента може да се увеличи от 5% на 10%, като част от средствата да се разпределят и между служителите, които създават печалбата.“
Той подчерта, че събраните допълнителни приходи следва да бъдат насочени към социални политики, като увеличени майчински обезщетения. „Не говорим за по-високи данъци върху труда на хората, а за справедливо участие на едрия капитал и големите предприятия“, обясни Габриел Вълков.
В заключение народният представител от левицата осъди проявата на насилие срещу полицейския шеф в Русе: „Хулиганските прояви са абсолютно недопустими – независимо дали са насочени срещу представители на реда или срещу обикновени граждани.“ Според Вълков инцидентът не представлява основание за оставка на вътрешния министър.
1 Срамота
09:11 14.09.2025
2 Трябва
Коментиран от #10, #12
09:17 14.09.2025
3 ООрана държава
09:18 14.09.2025
4 нннн
Правителството на БСП (Стани шеФ) въведе плоския данък.
Сегашното БСП, пък,.се нареди на копанята на социално слабите Борисов и Пеевски.
Изчегъркващите ИТН също се наредиха там...
Коментиран от #8
09:20 14.09.2025
5 рр, президент по неволя
че нищо ме мога, никой не ме познава и не знае, че съществувам, освен тя за нейно най голямо сьжаление, и че се чуди как някой някога въобще е гласувал за мене да ме прави президент, и че бойко през ден й звънял да я пита колко още щяла да ме тьрпи
аз й отвръщам тихичко: "но котенце, не е така. българите ме обичат. нали дигнах юмрук срещу бойко и показах силата си като направих няколко лицеви опори"
а тя ми вика: "лицевите опори ги можеш, ама освен юмруче друго отдавна не можеш да дигаш"
09:20 14.09.2025
6 препис
09:21 14.09.2025
7 Красимир Петров
09:21 14.09.2025
8 всичките са чегъртачи
До коментар #4 от "нннн":и предимно чегъртат народни пари в собствените си джобове а приказките от 1001 нощ са за пред хората ужким нещо се върши за тях...
09:23 14.09.2025
9 Стари или Нови !
След като действат или бездействат срещу държавата и народа !
Са еднакво отговорни !
09:25 14.09.2025
11 Аман !
09:27 14.09.2025
12 евтаназия
До коментар #2 от "Трябва":за алчните индивиди и нещата ще се случат от самосебеси!!!
09:28 14.09.2025
13 от кое комунделско
09:31 14.09.2025