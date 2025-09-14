Габриел Вълков: Богатите трябва да плащат повече данъци, а бедните - по-малко

“Част от мотивите за вота на недоверие са свързани със стари правителства, които нямат нищо общо със сегашния кабинет и настоящите министри. Това е пореден опит на опозицията да разклати властта, без да предлага реална алтернатива.” Това заяви народният представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Габриел Вълков пред БНТ.

По неговите думи няма нищо укоримо в посещението на Атанас Зафиров и делегацията на БСП в Китай. “Световни лидери като Урсула Фон дер Лайен и Тръмп се срещат със Си Дзинпин и Путин. Диалогът между Изтока и Запада е жизнено необходим. Липсата му води до конфликти. Колкото повече се говори, толкова повече светът може да се върне към нормалността”, коментира Вълков.

Социалистът акцентира върху нуждата от социална и данъчна справедливост в България: “Богатите трябва да плащат повече, а бедните - по-малко. Предлагаме въвеждане на прогресивно и корпоративно данъчно облагане, както е в редица европейски държави. Трябва да се въведе необлагаем минимум за работещите на минимална заплата. Данъкът върху дивидента може да се увеличи от 5% на 10%, като част от средствата да се разпределят и между служителите, които създават печалбата.“

Той подчерта, че събраните допълнителни приходи следва да бъдат насочени към социални политики, като увеличени майчински обезщетения. „Не говорим за по-високи данъци върху труда на хората, а за справедливо участие на едрия капитал и големите предприятия“, обясни Габриел Вълков.

В заключение народният представител от левицата осъди проявата на насилие срещу полицейския шеф в Русе: „Хулиганските прояви са абсолютно недопустими – независимо дали са насочени срещу представители на реда или срещу обикновени граждани.“ Според Вълков инцидентът не представлява основание за оставка на вътрешния министър.