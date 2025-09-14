Новини
Габриел Вълков: Богатите трябва да плащат повече данъци, а бедните - по-малко

14 Септември, 2025 09:00 552 13

  • габриел вълков-
  • данъци

Опозицията за пореден път се опитва да клати властта, без да предлага алтернатива

Габриел Вълков: Богатите трябва да плащат повече данъци, а бедните - по-малко - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Част от мотивите за вота на недоверие са свързани със стари правителства, които нямат нищо общо със сегашния кабинет и настоящите министри. Това е пореден опит на опозицията да разклати властта, без да предлага реална алтернатива.” Това заяви народният представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Габриел Вълков пред БНТ.

По неговите думи няма нищо укоримо в посещението на Атанас Зафиров и делегацията на БСП в Китай. “Световни лидери като Урсула Фон дер Лайен и Тръмп се срещат със Си Дзинпин и Путин. Диалогът между Изтока и Запада е жизнено необходим. Липсата му води до конфликти. Колкото повече се говори, толкова повече светът може да се върне към нормалността”, коментира Вълков.

Социалистът акцентира върху нуждата от социална и данъчна справедливост в България: “Богатите трябва да плащат повече, а бедните - по-малко. Предлагаме въвеждане на прогресивно и корпоративно данъчно облагане, както е в редица европейски държави. Трябва да се въведе необлагаем минимум за работещите на минимална заплата. Данъкът върху дивидента може да се увеличи от 5% на 10%, като част от средствата да се разпределят и между служителите, които създават печалбата.“

Той подчерта, че събраните допълнителни приходи следва да бъдат насочени към социални политики, като увеличени майчински обезщетения. „Не говорим за по-високи данъци върху труда на хората, а за справедливо участие на едрия капитал и големите предприятия“, обясни Габриел Вълков.

В заключение народният представител от левицата осъди проявата на насилие срещу полицейския шеф в Русе: „Хулиганските прояви са абсолютно недопустими – независимо дали са насочени срещу представители на реда или срещу обикновени граждани.“ Според Вълков инцидентът не представлява основание за оставка на вътрешния министър.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Срамота

    14 0 Отговор
    Синът на известния автокрадец Жоро Пясъка. И протеже на Кирил Добрев. Добро момче, наше момче

    09:11 14.09.2025

  • 2 Трябва

    3 0 Отговор
    Да има мир и щастие по света, а не мизерия и войни. Трябва, ама как да стане?

    Коментиран от #10, #12

    09:17 14.09.2025

  • 3 ООрана държава

    0 5 Отговор
    Ша гласувам за теб

    09:18 14.09.2025

  • 4 нннн

    8 1 Отговор
    Приспивни медени приказки. А делата???
    Правителството на БСП (Стани шеФ) въведе плоския данък.
    Сегашното БСП, пък,.се нареди на копанята на социално слабите Борисов и Пеевски.
    Изчегъркващите ИТН също се наредиха там...

    Коментиран от #8

    09:20 14.09.2025

  • 5 рр, президент по неволя

    4 2 Отговор
    всяка сутрин като стоя пред огледалото и репетирам речите си за пред българския народ и света, деса ми нашепва в едното ухо, че съм най нещастния президент
    че нищо ме мога, никой не ме познава и не знае, че съществувам, освен тя за нейно най голямо сьжаление, и че се чуди как някой някога въобще е гласувал за мене да ме прави президент, и че бойко през ден й звънял да я пита колко още щяла да ме тьрпи

    аз й отвръщам тихичко: "но котенце, не е така. българите ме обичат. нали дигнах юмрук срещу бойко и показах силата си като направих няколко лицеви опори"
    а тя ми вика: "лицевите опори ги можеш, ама освен юмруче друго отдавна не можеш да дигаш"

    09:20 14.09.2025

  • 6 препис

    4 1 Отговор
    Доналд Тръмп: Нахлуването на руски дронове в Пошла може да е било грешка.

    09:21 14.09.2025

  • 7 Красимир Петров

    6 0 Отговор
    Боклуци

    09:21 14.09.2025

  • 8 всичките са чегъртачи

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "нннн":

    и предимно чегъртат народни пари в собствените си джобове а приказките от 1001 нощ са за пред хората ужким нещо се върши за тях...

    09:23 14.09.2025

  • 9 Стари или Нови !

    3 0 Отговор
    Стари или Нови !

    След като действат или бездействат срещу държавата и народа !

    Са еднакво отговорни !

    09:25 14.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Аман !

    5 1 Отговор
    Богатите плащат повече данъци, а бедните - по-малко И сега ! Преминаването към прогресивен данък само ще хвърли фирмите в сивата икономика . Изобщо - откакто след Нинова БСП минаха към Пеевски и Боко ,само предизборни глупости за пред ромски избиратели !

    09:27 14.09.2025

  • 12 евтаназия

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трябва":

    за алчните индивиди и нещата ще се случат от самосебеси!!!

    09:28 14.09.2025

  • 13 от кое комунделско

    3 1 Отговор
    котило се излюпи тоз юноша бледен на хранилката?

    09:31 14.09.2025

