Новини
България »
Как да не загубим пари преди приемането на еврото

Как да не загубим пари преди приемането на еврото

14 Септември, 2025 09:30 503 9

  • пари-
  • инвестиции-
  • евро

По думите на финансовия експерт Георги Захариев сега не е моментът да се инвестира в имоти

Как да не загубим пари преди приемането на еврото - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Остават приблизително три месеца до влизането на България в еврозоната и официалната смяна на валутата. Финансовия експерт Георги Захариев даде ценни съвети в „Тази събота и неделя“ по бТВ как да действаме с личните си финанси в този период. По думите му – най-важното е хората да не бързат да обменят евро и да се тълпят пред чейндж бюрата, защото това е гаранция за парична загуба.

Той обясни, че в момента за тази услуга ще платим комисионна, докато от 1 януари 2026 г., ако сумата е в банкова сметка – тя ще се превалутира автоматично без такси. „Хубаво е да започнем да заделяме от сега пари, защото покрай Коледа харчим повече“ допълни експертът.

Той коментира, че вече наблюдава тенденция българите да инвестират в различни финансови инструменти:

„Първо е важно да решим какъв риск сме склонни да поемем. Колкото по-голяма доходност иска един човек, толкова по-голям риск трябва да поеме. Ако искаме бързо да забогатеем, трябва да сме готови да загубим пари. Всички българи се обръщат вече към това. В миналото спестяването беше достатъчен метод, за се постигат финансовите цели. Последните 4-5 години обаче инфлацията е лавинообразна и това вдига разходите за живот многократно. Инвестирането е новата форма на спестяване“.

Според него на пазара на имоти има сериозна активност, именно заради предстоящото приемане на еврото. „Аз виждам рискове, цените вървят стремглаво нагоре, без да има фундаментална причина за това. Страхуваме се да не изпуснем нещо (FOMO синдром), страхуваме се, че след 1 година имотите ще са двойно по-скъпи. Има много надценени имоти, дали е балон не знам, защото доходите се увеличават, но е важно човек да пристъпи към сделка, ако разбира математиката зад нея и си е направил добре сметката“.

Финансовият анализатор коментира, че пари в България има и това го показва ръстът на банковите депозити и повишаването на заплатите. По думите му средната класа в столицата е около 20%.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа80

    7 2 Отговор
    Каквото и да направим, то вече сме на загуба от еврото....

    09:34 14.09.2025

  • 2 Жеков

    8 1 Отговор
    Защо няма референдуми в "свободните" страни? Защо никой не пита матряла за нищо?

    09:35 14.09.2025

  • 3 в кратце

    2 0 Отговор
    средната класа в столицата е около 20%,низшата сласа е около 50%,а висшата класа е 30%.

    09:36 14.09.2025

  • 4 Пич

    5 1 Отговор
    Аа , кретените се скъсват да ви кажат как !!! Аз ще ви кажа , че вече сте загубили , и ще губите още !!! Светлото бъдеще на европейския социализъм ще дойде с 350 евро минимална пенсия и 550 евро минимална заплата при разходи за храна и сметки по големи от средноевропейските !!!

    09:37 14.09.2025

  • 5 Фен

    3 0 Отговор
    Няма да ги загубим от превалутирането, а и цените вече се вдигнаха, ще ги загубим, плащайки солидарно дълговете на фалиращата Франция и на другите, които ще я последват. Влезнахме в клуба на свръх задлъжнелите.

    09:38 14.09.2025

  • 6 гръндж

    1 0 Отговор
    Доходите не трябва да се изчисляват по курса на еврото,а да са със сегашните цифри в евро. Иначе българите ще обеднеят със 100%.Тези ,дето са в кривителството не знаят ли това?!?!

    09:38 14.09.2025

  • 7 хахаха

    0 1 Отговор
    Докато и руснаците си държат спестяванията в Евро,а нашите копейки получили рубли за да саботират,реват, че не трябва да приемаме Еврото...... Както се казва в приказката...В казана в ада където държали българите нямало пазач, защото като тръгнел един да бяга, всички останали го дърпали обратно в казана. И на копейките работата им е да дърпат България обратно в казана

    09:39 14.09.2025

  • 8 незнайко

    1 0 Отговор
    ( Как да не загубим пари преди приемането на еврото )
    Статията сама по себеси ни подготва, че ще ГУБИМ ПАРИ !
    Единствения начин е да не приемаме ЕВРОТО !

    09:40 14.09.2025

  • 9 За да не загубим пари

    0 0 Отговор
    Не трябва да приемем еврото!

    09:44 14.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове