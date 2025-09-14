Новини
Георги Бърдаров: Затварянето на училища е от най-тъжните факти на демографската криза

14 Септември, 2025 10:15

Писателят разказа повече и за новата си книга "Адажио за Мария“

България се намира в сериозна демографска криза – ниска раждаемост, застаряващо население и обезлюдяване на цели региони. Това заяви писателят и демограф Георги Бърдаров в ефира на „Събуди се“ по Нова тв. Според него тази тенденция не е уникална само за страната ни – подобен спад се наблюдава в много части на света, но въпреки че е „нормален процес“, той остава „наистина тъжен“.

Бърдаров акцентира върху един от най-болезнените аспекти на тази криза – закриването на училища.
„Ако няма социална инфраструктура – детска градина, училище – няма как млади семейства да се заселват в по-малките населени места“, отбеляза той.

Писателят говори и за децата, които според него израстват в напълно различна среда от това, което познава неговото поколение.
„Те не са по-лоши. Просто са различни – и това е нормално “, сподели той с усмивка.

Бърдаров разказа и за вълнуваща среща на „Алея на книгата” – млада двойка му споделила, че се е влюбила благодарение на един от неговите романи, а следващия месец им предстои сватба.
По повод новата си книга – „Адажио за Мария“, която е сред най-продаваните заглавия за месец август, Бърдаров разкри, че сюжетът е силно личен и вдъхновен от историята на собствения му род.

„Това е история, която ме докосва силно емоционално. Отдавна живее в мен и дойде времето да я разкажа“, призна той.

На финала той подчерта, че най-трудното в писането остава любовта – особено онази, която е невъзможна или преминава през сериозни изпитания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ахаа

    9 0 Отговор
    Мутрите не разбират от демографска криза. Те не са хора.

    10:18 14.09.2025

  • 2 си дзън

    5 2 Отговор
    Българите си отиват, руснаците и индо-българите идват.

    10:18 14.09.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    4 6 Отговор
    1991г. маскалите ни казаха: " Чао братушки, СССР больше нет, оправяйте се както можете"!
    Хиляди заводи затвориха врати, защото стоките ни ставаха само за СССР! Българите тръгнаха по цял свят да се спасяват!
    Като резултат 3 милиона българи по малко БЕЗ ВОЙНА!

    Коментиран от #7

    10:30 14.09.2025

  • 4 бгполитик

    5 0 Отговор
    кво ми дреме нали си лапам кинти!!!

    10:33 14.09.2025

  • 5 Всичкото селяндур в Софето

    8 0 Отговор
    Стана уникална сигания!

    Коментиран от #8

    10:34 14.09.2025

  • 6 Някой

    6 0 Отговор
    Демографската криза е съотношението млади стари, над 2 млн пенсионери и под 0,8 млн деца. Пирамидата е обърната. Друата криза е промяната на етническия състав.

    10:36 14.09.2025

  • 7 Моше укрофила

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    А сега защо не се връщат в България, нали е много хубаво и уредено, по приказките на укрошорошките нагляри?!

    10:41 14.09.2025

  • 8 и ИЗВАДИХА

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Всичкото селяндур в Софето":

    ПАВЕТАТА и СЪБОРИХА ПАМЕТНИЦИТЕ

    10:46 14.09.2025

  • 9 хининков

    3 2 Отговор
    вважното че има банани що ви е демография

    10:54 14.09.2025

  • 10 В София

    3 0 Отговор
    има нужда от още 150 училища (статия от оня ден) за да не се налагат две смени. Това че в провинцията затварят училища не значи че в София няма недостиг. Просто откакто не се изисква жителство, всичко живо се мести в големия град.

    10:56 14.09.2025

  • 11 Възмутен

    1 0 Отговор
    Каква демографска криза бе? В детските градини местата не достигат с хиляди години наред, при положение, че се строят нови. Вчера писахте статия, че българките редовно раждали и 3-то. Пак вчера писахте, че резервациите за Нова година в Банско вървят с пълна сила. Кое по-точно наричате "криза", че май не се досещам? Повече от половината пенсионери живеят под линията на бедността, защото държавата умишлено не им обръща внимание, останалите живеят от далавери и всяка седмица са на "дълъг уикенд" в Гърция или Турция. Искате да имаме по 5-6 деца на семейство, за да мирясате ли?

    11:11 14.09.2025

