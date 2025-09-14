Георги Бърдаров: Затварянето на училища е от най-тъжните факти на демографската криза

България се намира в сериозна демографска криза – ниска раждаемост, застаряващо население и обезлюдяване на цели региони. Това заяви писателят и демограф Георги Бърдаров в ефира на „Събуди се“ по Нова тв. Според него тази тенденция не е уникална само за страната ни – подобен спад се наблюдава в много части на света, но въпреки че е „нормален процес“, той остава „наистина тъжен“.
Бърдаров акцентира върху един от най-болезнените аспекти на тази криза – закриването на училища.
„Ако няма социална инфраструктура – детска градина, училище – няма как млади семейства да се заселват в по-малките населени места“, отбеляза той.
Писателят говори и за децата, които според него израстват в напълно различна среда от това, което познава неговото поколение.
„Те не са по-лоши. Просто са различни – и това е нормално “, сподели той с усмивка.
Бърдаров разказа и за вълнуваща среща на „Алея на книгата” – млада двойка му споделила, че се е влюбила благодарение на един от неговите романи, а следващия месец им предстои сватба.
По повод новата си книга – „Адажио за Мария“, която е сред най-продаваните заглавия за месец август, Бърдаров разкри, че сюжетът е силно личен и вдъхновен от историята на собствения му род.
„Това е история, която ме докосва силно емоционално. Отдавна живее в мен и дойде времето да я разкажа“, призна той.
На финала той подчерта, че най-трудното в писането остава любовта – особено онази, която е невъзможна или преминава през сериозни изпитания.
1 Ахаа
10:18 14.09.2025
2 си дзън
10:18 14.09.2025
3 Ганя Путинофила
Хиляди заводи затвориха врати, защото стоките ни ставаха само за СССР! Българите тръгнаха по цял свят да се спасяват!
Като резултат 3 милиона българи по малко БЕЗ ВОЙНА!
Коментиран от #7
10:30 14.09.2025
4 бгполитик
10:33 14.09.2025
5 Всичкото селяндур в Софето
Коментиран от #8
10:34 14.09.2025
6 Някой
10:36 14.09.2025
7 Моше укрофила
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":А сега защо не се връщат в България, нали е много хубаво и уредено, по приказките на укрошорошките нагляри?!
10:41 14.09.2025
8 и ИЗВАДИХА
До коментар #5 от "Всичкото селяндур в Софето":ПАВЕТАТА и СЪБОРИХА ПАМЕТНИЦИТЕ
10:46 14.09.2025
9 хининков
10:54 14.09.2025
10 В София
10:56 14.09.2025
11 Възмутен
11:11 14.09.2025