Новини
България »
Увеличават броя на психолозите в училищата

29 Октомври, 2025 20:04 679 25

  • психолози-
  • училища-
  • красимир вълчев

Основната функция на учителите и на училището е да възпитават, каза образователният министър Красимир Вълчев

Увеличават броя на психолозите в училищата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За да се бори по-ефективно с агресията в училище образователното министерство увеличава броя на психолозите. Това съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев, който днес беше в дупнишкото село Крайници.

"Имаме много случаи на насилие в училище. Не само в училища. Училището не генерира насилие. То е място, където се проявява насилие за съжаление. Основната функция на учителите и на училището е да възпитават. Те не могат да бъдат охранители. Не могат да охраняват, така че да не допуснат насилие, особено извън училище. Но те трябва да възпитават и няма образователна система, която да няма възпитателна функция. Затова и сега с промените в учебните програми, и с този допълнителен час, който предлагаме по "Добродетели и религии", ние искаме да усилим възпитателната функция. Особено възпитанието в добро", коментира образователният министър Красимир Вълчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    9 2 Отговор
    Спокойно, руските ще ви освестят всички психопати в правителството!
    И ще започне връщането към нормалността!
    Ясно!

    20:07 29.10.2025

  • 2 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Още заплатки да има за раздаване, после гласче за герб да пуснат, а народа плаща ли плаща..

    20:12 29.10.2025

  • 3 Увеличават броя на бръмбарите и ганчовци

    3 0 Отговор
    Проблемът с поведението на някои българи в Кавала, особено по отношение на незаконното паркиране и просене, придоби политически характер след въпрос, зададен в парламента от депутата Константинос Хитас към министъра на вътрешните работи Михаил Хрисохоидис, съобщи Kavala Post.

    Според Хитас, в квартал Панагия и на улица Теодору Павлиду в морския град, български „туристи“ използват фалшиви карти за инвалидност и заемат паркоместа, предназначени за хора с увреждания.



    Проблемът става още по-остър, тъй като се съобщава, че шофьорите предизвикателно отказват да преместят автомобилите си.



    Депутатът се оплаква от пълната липса на реакция от страна на държавната и общинската полиция.



    Второто оплакване на депутата се отнася до наводняването на центъра на Кавала от десетки българи, професионални просяци, които са разположени едва ли не на всеки ъгъл.



    Това според него влошава имиджа и качеството на живот в града.



    Депутатът отбелязва, че просията е забранена в центровете на българските градове, което кара просяците да практикуват дейността си в градовете в Северна Гърция.



    Депутатът призовава министъра на вътрешните работи да предприеме незабавни мерки за справяне с неприемливото поведение на посетителите.



    По-конкретно той иска да се дадат инструкции на полицията в Кавала да се сложи край на провокативното заемане на чувствителни места за паркиране от хора с увреждания и справяне с професионалните вносни просяци

    20:14 29.10.2025

  • 4 Коня Солтуклиева

    7 0 Отговор
    От психолог, най-паче от психиатър има нужда министъра на снимката!
    ... Децата имат ежедневна нужда от лекар или поне медицинска сестра/фелдшер и зъболекар!

    20:17 29.10.2025

  • 5 бай Иван

    8 0 Отговор
    Едно време във всяко училище имаше лекар и зъболекар, въобще нямаше психолози?

    20:20 29.10.2025

  • 6 И Киев е Руски

    6 0 Отговор
    А в парламента кога?

    20:20 29.10.2025

  • 7 Психиатър

    6 0 Отговор
    Племето е тежко болно!

    20:20 29.10.2025

  • 8 Новак

    1 0 Отговор
    Мрънкачи/психолози не са необходими, а един добре обучен професионален въдворител на ред/бияч.

    20:24 29.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Русофилията също е тежко

    2 6 Отговор
    психическо заболяване!

    Коментиран от #18

    20:29 29.10.2025

  • 11 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    Трябва броя на пръчките да увеличат 🙄

    20:34 29.10.2025

  • 12 Байчо

    4 0 Отговор
    Основната функция на образователната система е да ОБРАЗОВА. Възпитанието е грижа на семейството.

    20:34 29.10.2025

  • 13 Ха-ха-ха

    9 0 Отговор
    Чудя се едно време като нямаше психолози как се справяха с "агресията"? Такова нещо като стрелби в училище, ръгане с ножове нямаше. Психолозите са тези които побързва децата и ги дрогират от най-ранна възраст. Днес има две изключително вредни за обществото професии , психолози и адвокати.

    Коментиран от #17

    20:34 29.10.2025

  • 14 Означава че се увеличават децата

    5 0 Отговор
    С психически разстройства ,иначе според управляващите държавата и живота на хората са се подобрили значително

    20:37 29.10.2025

  • 15 ежко

    6 0 Отговор
    Какви психолози,какви 5 лева?Изобщо трябва да се преосмисли целия подход с наказанията и правомощията на учителите и тогава разни тунеядци като психолозите стават автоматически излишни!Финансирането сищо трябва да претърпи корена промяна."Парите следват ученика" е най-глупавия подход!

    20:38 29.10.2025

  • 16 007

    3 0 Отговор
    Проблемът с агресията в едно общество е комплесен и това е всеизвестно не от вчера. Психолозите са една част от решението за една част от случаите. Вероятно много не са чували за факта, че Америка училищата в началото са били за да не скитът децата по улицата. Нещо което в тази възраст е много важно е храненето. Проблемите с агресията също зависи и от недостик или твърде много на минерали, витамини, протеини и т.н. Нещата зависят от родителите, родителите, родителите, улището, държавата.

    20:46 29.10.2025

  • 17 Едно време имаше ТВУ

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ха-ха-ха":

    Бой до посиняване и всичко беше ок!

    20:48 29.10.2025

  • 18 Исторически парк

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Русофилията също е тежко":

    Аз русофили да се гъзат по гейпаради не съм виждал, но американофили бол..

    20:49 29.10.2025

  • 19 Д р Ох

    0 0 Отговор
    А в парламента -депутат-психиатър.И две дежурни линейки.

    Коментиран от #21

    20:53 29.10.2025

  • 20 404

    1 0 Отговор
    Време е санитарите да отидат на жълтите павета

    21:00 29.10.2025

  • 21 Д-р Хаос

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Д р Ох":

    За парламента трябва квалифициран лекар--нарколог и десет яки санитари с много усмирителни ризи!

    21:06 29.10.2025

  • 22 Малко е

    0 0 Отговор
    Трябва да увеличат психиатрите по министерствата и НД

    21:16 29.10.2025

  • 23 Сзо

    0 0 Отговор
    Още чантаджии....

    21:16 29.10.2025

  • 24 Силиций

    0 0 Отговор
    Не броя на психолозите , а броя на шамарите .
    Но вече е късно.До всяко психомутантче да сложат по един психолог,все тая,най-много първо психолога да бъде демократично наръган с нож преди идиотчето да започне да си "пробива път в живота" според днешните европейски и интернет "ценности"

    21:28 29.10.2025

  • 25 Какъв пропуск!

    0 0 Отговор
    А трябваше да назначат такива в Народното събрание!

    21:32 29.10.2025

