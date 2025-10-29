Увеличават броя на психолозите в училищата

За да се бори по-ефективно с агресията в училище образователното министерство увеличава броя на психолозите. Това съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев, който днес беше в дупнишкото село Крайници.
"Имаме много случаи на насилие в училище. Не само в училища. Училището не генерира насилие. То е място, където се проявява насилие за съжаление. Основната функция на учителите и на училището е да възпитават. Те не могат да бъдат охранители. Не могат да охраняват, така че да не допуснат насилие, особено извън училище. Но те трябва да възпитават и няма образователна система, която да няма възпитателна функция. Затова и сега с промените в учебните програми, и с този допълнителен час, който предлагаме по "Добродетели и религии", ние искаме да усилим възпитателната функция. Особено възпитанието в добро", коментира образователният министър Красимир Вълчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
