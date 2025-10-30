Съдебните изпълнители отново са в училищата

За втора поредна година, с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Камарата на частните съдебни изпълнители провежда Националната кампания „Управление на лични финанси и кредити – основни правила и информирани решения “.

"Инициативата се фокусира върху финансовата грамотност на младите хора, като целта е профилактика – да ги научим да управляват парите си разумно, за да не се озовават в ролята на длъжници", заяви съдебният изпълнител Мариана Обретенова при откриването на кампанията. Тази година домакин на събитието беше СУ „Христо Проданов “– Карлово, с което КЧСИ дава знак, че училищата извън областните центрове ще продължат да бъдат във фокуса на кампанията. "Освен с присъствени лекции в училища, ще надградим, като използваме и дигитални канали, за да достигнем до повече млади хора там, където са те – в социалните мрежи", обяви Обретенова. Тя разказа, че онлайн кампанията ще включва и кратки образователни клипчета в платформи като TikTok и Instagram.

Инициативата представлява структурирано обучение с практически примери от реалния живот. Насочена е към ученици от 11. и 12. клас.

„Младите хора възприемат пълнолетието повече като права и не осъзнават, че те вървят ръка за ръка с много по-голяма отговорност. Средата е пренаситена от всякакви материални изкушения, които са на една ръка разстояние, заради лесния достъп до пари от кредити. Но ако нямате финансова грамотност, това е риск, който може да ви навреди в началото на кариерата “, с тези думи се обърна Лука Мачев, директор на СУ „Христо Проданов“ – Карлово, към присъстващите ученици. Той подчерта, че кампанията на КЧСИ подпомага учителите в усилията им учениците да придобият базова функционална финансова грамотност, която да ги предпази от грешни решения.

Мариана Обретенова сподели, че още на старта в КЧСИ са получени заявки от училища от различни краища на страната. „Това е атестация за добре свършена работа миналата учебна година и че обществото има потребност да се говори повече за финансовата грамотност. Ангажирани сме да покрием всички училища, изявили желание да се включат “, подчерта тя.

През учебната 2024/2025 г. над 7 500 ученици от 103 училища в страната преминаха обучението, което е най-мащабното досега. Инициативата получи висока оценка от институции и експерти на конференция, организирана от Икономическия и социален съвет. В резултат на това КЧСИ беше окуражена да продължи и развие кампанията.