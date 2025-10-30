Новини
България »
Съдебните изпълнители отново са в училищата

Съдебните изпълнители отново са в училищата

30 Октомври, 2025 09:23 738 10

  • съдебни изпълнители-
  • чси-
  • училища

Започна националната кампания за управление на личните финанси за младежи

Съдебните изпълнители отново са в училищата - 1
Снимка: КЧСИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За втора поредна година, с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Камарата на частните съдебни изпълнители провежда Националната кампания „Управление на лични финанси и кредити – основни правила и информирани решения “.

"Инициативата се фокусира върху финансовата грамотност на младите хора, като целта е профилактика – да ги научим да управляват парите си разумно, за да не се озовават в ролята на длъжници", заяви съдебният изпълнител Мариана Обретенова при откриването на кампанията. Тази година домакин на събитието беше СУ „Христо Проданов “– Карлово, с което КЧСИ дава знак, че училищата извън областните центрове ще продължат да бъдат във фокуса на кампанията. "Освен с присъствени лекции в училища, ще надградим, като използваме и дигитални канали, за да достигнем до повече млади хора там, където са те – в социалните мрежи", обяви Обретенова. Тя разказа, че онлайн кампанията ще включва и кратки образователни клипчета в платформи като TikTok и Instagram.

Инициативата представлява структурирано обучение с практически примери от реалния живот. Насочена е към ученици от 11. и 12. клас.

„Младите хора възприемат пълнолетието повече като права и не осъзнават, че те вървят ръка за ръка с много по-голяма отговорност. Средата е пренаситена от всякакви материални изкушения, които са на една ръка разстояние, заради лесния достъп до пари от кредити. Но ако нямате финансова грамотност, това е риск, който може да ви навреди в началото на кариерата “, с тези думи се обърна Лука Мачев, директор на СУ „Христо Проданов“ – Карлово, към присъстващите ученици. Той подчерта, че кампанията на КЧСИ подпомага учителите в усилията им учениците да придобият базова функционална финансова грамотност, която да ги предпази от грешни решения.

Мариана Обретенова сподели, че още на старта в КЧСИ са получени заявки от училища от различни краища на страната. „Това е атестация за добре свършена работа миналата учебна година и че обществото има потребност да се говори повече за финансовата грамотност. Ангажирани сме да покрием всички училища, изявили желание да се включат “, подчерта тя.

През учебната 2024/2025 г. над 7 500 ученици от 103 училища в страната преминаха обучението, което е най-мащабното досега. Инициативата получи висока оценка от институции и експерти на конференция, организирана от Икономическия и социален съвет. В резултат на това КЧСИ беше окуражена да продължи и развие кампанията.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    8 0 Отговор
    Измамниците от "Кредисимо" и те ли са там??? Пфу...

    09:25 30.10.2025

  • 2 честен ционист

    3 0 Отговор
    70% от пацаните са с по повече от 2 кредита, било то за телефон, или автомобил, за жилище не отговарят на критериите. Ганчо тегли заем дори да иде до Турция със самолет и после не го обслужва.

    09:28 30.10.2025

  • 3 ЧСИ

    6 0 Отговор
    имат за цел да ни лишат от доходите ни и да вземат голям хонорар, това е абсурд, по тази логика да пуснат пияници, наркомани и др.п. ..змет!

    09:31 30.10.2025

  • 4 Бай Ху (By Who)

    3 0 Отговор
    Долу ръцете от училищата! Дечицата са несеквестируеми.

    09:39 30.10.2025

  • 5 Скъпо

    3 0 Отговор
    облечени гледам !

    09:41 30.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Децата

    2 0 Отговор
    като социално слаби в сравнение с бирниците .

    09:45 30.10.2025

  • 8 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    Влязъл вълчо в кошарата.Да обучава шилетата,бъдещи оф ф се,как да вземат " информирани решения" ,преди да се превърнат в негови донори.Пред тази" камара" набедените у нас за " Олигарси" и милионери,са бедни братовчеди.За 20 г,през сметките им са преминали над 17 милиарда лева! Някой контролира ли,дори този сегмент,лихвите който получават през ежмесечните запори върху пенсии или заплати.Само от там,всеки чси си избива заплатите за целия персонал.Няма по силно лоби от тяхното и на фармацевтите в Парламента,без значение кой управлява.

    09:52 30.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    И ТИЯ СА ОТ ГРАФАТА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ СЛЕДОВАТЕЛИ ПРОКУРОРИ И СЪДИЙ.ВЗИМАЛИ СРЕДНО ОКОЛО 9 000 ЛВ.ЗАПЛАТА ВСЕКИ МЕСЕЦ.
    СПЕШНО ТРЯБВА ЗАКОН ПРИ КОРУПЦИЯ ЛОША РАБОТА УВОЛНЯВАНЕ БЕЗ ПРАВО ПОВЕЧЕ ДА ЗАЕМАТ ПОДОБНИ ДЛЪЖНОСТИ.
    ТИЯ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ И ПОСЛЕДНИ ПРАВИТЕЛСТВА УПРАВНИЦИ ВОДЯТ БЪЛГАРИЯ КЪМ ФАЛИТ И ХОРАТА НАПУСКАТ БЪЛГАРИЯ. ГОЛЕМИ РАЗЛИКИ В ЗАПЛАТИ И ПЕНСИЙ В БЪЛГАРИЯ!??????

    10:09 30.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове