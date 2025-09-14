Новини
Откриха АМ "Европа". Желязков: Стабилността на правителството е гаранция за завършването на ключови проекти като този

Откриха АМ "Европа". Желязков: Стабилността на правителството е гаранция за завършването на ключови проекти като този

14 Септември, 2025 12:44 951 64

  • ам европа-
  • росен желязков

За осем месеца това правителство направи нещо, което беше пропиляно четири години, изтъкна министър Иван Иванов

Откриха АМ "Европа". Желязков: Стабилността на правителството е гаранция за завършването на ключови проекти като този - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес даваме началото на активната експлоатация на автомагистрала Европа. След години безвремие, благодарение на коалиционната мъдрост, съумяваме да довършим забавеното. Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и с председателя на най-голямата парламентарна група ГЕРБ-СДС Бойко Борисов откриха последния участък от автомагистрала „Европа“. С пускането му в експлоатация по цялото трасе от Граничния контролно-пропускателен пункт „Калотина“ до София ще се пътува по магистрален път. Наред с това АМ „Европа“ поема огромния трафик, което носи допълнително спокойствие и облекчение за близките населени места, през които преди минаваше движението.

Това е нещо хубаво за тази част на България, хубаво за международния трафик, за ТОЛ системата - ще се генерират повече пари. Но трябваше да е готово преди три години, резултатът е 50% по-скъпо и три години по-късно, заяви Бойко Борисов и добави, че вятърът на „промяната“ струва 50% повече на българските граждани. Борисов беше категоричен, че ще бъде направено необходимото, за да бъде поправено забавянето в реализирането на важните за България проекти.

За осем месеца това правителство направи нещо, което беше пропиляно четири години, изтъкна министър Иван Иванов. Той отбеляза, че всички важни инфраструктурни проекти, които българските граждани очакват, са в ход, като се планира в рамките на мандата те да бъдат завършени. Редовното стабилно управление води след себе си резултати, а политическото безвремие води до затъване, напомни Иванов. Министър-председателят Желязков също акцентира върху активната работа по инфраструктурните проекти. Скоро предстои да бъде завършена и нова отсечка по АМ „Хемус“. Това е смисълът да има редовни правителства, защото дълги, служебни и кратки редовни кабинети създават усещането, че процесите се случват хаотично, а ние имаме нужда от предвидимост и изпълняемост на всички проекти - за инфраструктура, за по-бързо придвижване, за пътна безопасност, за по-добро качество на живот на гражданите, добави премиерът Росен Желязков.

В отговор на въпрос от представителите на медиите министър-председателят посочи, че правителството се отнася сериозно към внесения вот на недоверие. Същевременно считаме, че парламентарната демокрация е базирана на това дали един кабинет има мнозинство или няма, заяви Желязков и добави - колкото повече ни атакуват по наследени теми или в опит да се отклони България от нейния естествен път на развитие, те правят правителството по-мотивирано. Премиерът Желязков изрази надежда късогледството при опозицията да бъде преодоляно, така че да видят какви са тъжните перспективи за България, ако страната няма европейско правителство. Техният план е да разрушат, нямат никакъв план какво да съградят, добави Бойко Борисов.

По отношение на случаите с руски дронове от последните дни премиерът Росен Желязков беше категоирчен, че независимо от това, че те нямат нападателен характер, всяка провокация трябва да бъде отразена по подходящ начин. Внимателно наблюдаваме картината, има общ протокол, който се следва, има взети мерки за защита на въздушното ни пространство, особено в североизточната част на страната, като това е част от подсилването на югоизточния фланг на НАТО, заяви още премиерът Росен Желязков.

България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 иван костов

    29 3 Отговор
    Утре започват ремонтите!😂

    Коментиран от #4

    12:48 14.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дай им поне

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "иван костов":

    2-3 месеца.

    Коментиран от #34

    12:50 14.09.2025

  • 5 джиляско

    23 3 Отговор
    коалицията е стабилна почвам втория хотел с водопада

    Коментиран от #56

    12:50 14.09.2025

  • 6 ББ от Банкя

    18 3 Отговор
    Ново старо правителство нема значение, важното е че тлъстите комисиони са у мойто чекмедже

    12:51 14.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Грабене , грабене , грабене.

    20 2 Отговор
    Проекти измислени специално за източване. Оставка бандити.

    12:52 14.09.2025

  • 9 БРАВО

    2 17 Отговор
    САМО ГЕРБ!!!!!!!!

    Коментиран от #35

    12:53 14.09.2025

  • 10 Мьмьфл

    19 2 Отговор
    Да ви видим магистралата колко ще издържи без кръпки и ремонт на ремонта

    12:53 14.09.2025

  • 11 Хасковски каунь

    6 1 Отговор
    Пръв премина ТОЙ.

    12:54 14.09.2025

  • 12 пешо

    15 1 Отговор
    кой е премиера на тая снимка

    12:54 14.09.2025

  • 13 Гост

    21 2 Отговор
    Много е нагъл тоя обикновен крадец

    12:55 14.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БеГемот

    9 1 Отговор
    Ужаси някакви ...китайците такива участъци ги строят за ден и половина......а политбюро даже не научава за успеха....камо ли великият кормчия да ходи да реже ленти...

    12:58 14.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Роки

    13 2 Отговор
    Браво! А построения с откраднатите народни пари хотел с водопада на Джилязко Росков, дето струва колкото НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА, кога ще го откривате престъпници?

    13:00 14.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Червената шапчица

    15 2 Отговор
    Стабилността на правителството е гаранция за завършването на ключови проекти като този и хотел Хаяши. 🤗

    13:03 14.09.2025

  • 24 бай Митко

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Оня хипопотам в средата какво прави там?":

    Той Роско водопадчето не пада по долу! С държавна заплата толкова - хотел Хаяши /30 млн. €/!

    Коментиран от #47

    13:03 14.09.2025

  • 25 ТИКВУН И ШИШИ 18 ГОДИНИ

    5 2 Отговор
    Я сториха смях

    13:03 14.09.2025

  • 26 Попето

    12 1 Отговор
    Уж обявиха режима преди 89 г. за престъпен, а режат лентички както се правеше тогава. Много са жалки, пък Желязков тия дни много рекламни акции проведе, но никой не го попита за хотела.

    Коментиран от #61

    13:04 14.09.2025

  • 27 Ганя Путинофила

    1 4 Отговор
    Защо тази магистрала се казва " Европа" ?
    Трябва да се казва " Мацква"!

    13:04 14.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 И тази пасмина там

    8 2 Отговор
    Какво точно прави?

    13:05 14.09.2025

  • 30 Промяна

    2 6 Отговор
    САМО ГЕРБ УСХЕХ ЗА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ А БОРИСОВ ОЩЕ 50 ГОДИНИ ДА Е ВИДЕН ДЪРЖАВНИК

    13:06 14.09.2025

  • 31 Цветанов

    4 2 Отговор
    Саратника Борисов като какъв се явява там като редови депутат като големия Бос или има да получава едни пари от някой лот!

    13:07 14.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Да има да взема дЖилезку

    3 2 Отговор
    дали един кабинет има мнозинство или няма в парламента не го прави нито легитимен, нито пък демократичен. Особенно пък когато мандатоносителят е малцинство

    13:08 14.09.2025

  • 34 иван костов

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дай им поне":

    Изхождам единствено от житейски опит, а и практиката го е доказала.

    13:09 14.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 омерзен

    7 1 Отговор
    Абе мундари на снимката, с какво лице заставяте пред всички нас, които с повече от десетилетие вече очаквахме завършването на този участък от пътя в съответствие с поетите международни ангажименти и обещания. Срам и позор! Мястото Ви е при бай Ставри!

    13:10 14.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Много ли дрони

    4 0 Отговор
    Летят към България дЖилезку? Да ги ловите ей щото много пари ни струвате!

    13:11 14.09.2025

  • 40 Стабилността на правителството е

    6 1 Отговор
    гаранция за завършването на ключови проекти и ОТКРАДВАНЕ НА ПАРИТЕ ЗА ХОТЕЛИ С ВОДОПАДИ .

    13:12 14.09.2025

  • 41 Асен

    5 0 Отговор
    Света живее във високите технологии а ние се учим пътища да правим римляните са имали такива 750 г. пр.н.ера а ние даже с нови техники не се справяме.

    13:12 14.09.2025

  • 42 Колко струва на километър

    8 0 Отговор
    АМ "Европа" ? Това да кажат? И колко струва в Сърбия примерно

    13:13 14.09.2025

  • 43 Фен

    1 6 Отговор
    Ако Радев не беше докарал шмекерите, всички магистрали щяха да са готови.

    Коментиран от #52

    13:13 14.09.2025

  • 44 Нели Василева

    8 0 Отговор
    На снимката само крадци и разбойнизи ограбили държавата!

    13:13 14.09.2025

  • 45 Шпек Салам Народен

    7 0 Отговор
    Фамооозно!
    А "Хемус" кога? Там на всеки 10 км. режат лентички,че за всеки министер да има снимка ,доказваща качествата му.

    13:13 14.09.2025

  • 46 ЖЕЛЯЗКООО И ТИ СИ ЕДНО РЯДКО

    7 0 Отговор
    И МИРИЗЛИВООООО - КАТО МУТРАТА И ДЕБЕЛЯН !

    13:13 14.09.2025

  • 47 Хотел "Хаяши" само за БОГАТАШИ

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "бай Митко":

    60 МИЛИОНА лева от АМ Тракия изтеглени в чували от каса във банка в Червен бряг се трансформирали и трансфигурирали в ЛУКСозен 5 звезден СПА хотел МАКСИ Велинград с 3 огромни басейна с гореща минерална вода.
    Хотела е на БОЙКО
    Преди 10 месеца БОЙКО откри още един свой хотел 4 звездния СПА хотел МОДАР във Девин отново сж4 големи басейна с гореща мин.вода.
    Така след всяка Обществена Поръчка от строеж на Магистрала,Спортна зала,Воден цикъл БОЙКО и шайката ОПХ ГРОБ си вдигат поредния СПАхотел с минерална вода или ВОФОПАД
    За БОЙКО и Желязков
    Водата и ПАРАТА
    за плеенчани и половин България НЕЗводие мизерия и ла@ната
    ДПА МАКСИ Велинград е НАЙ-скъпия хотел във Велинград по Коледа и ЧНГ нощувка в апартамент достига 3400-5500 лева на вечер

    13:14 14.09.2025

  • 48 ФИНАНСИСТ

    5 0 Отговор
    НЕКА ДА РАЗБЕРЕМ КОЛКО Е ИЗЛЯЗАЛ ЕДИН КМ ОТ МАГИСТРАЛАТА

    13:14 14.09.2025

  • 49 Ти кажи

    9 0 Отговор
    За хотела на Жана си, от къде 9 милиона бе Пич!!! Таз отсечка от 5 км. не е твоя а Наша. И не е от 4 а от 30 години.

    13:14 14.09.2025

  • 50 Ядки от асфалта

    4 0 Отговор
    Тея мушмули там дали ще вземат ? Или след година ще ги вземат?

    13:14 14.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 АКО РАДЕВ ДА БЕЩЕ ДОКАРАЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Фен":

    КАЛАШНИЦИТЕ ВЕРНО МАГИСТРАЛИТЕ ДА СА ГОТОВИ И ТО ИСТИНСКИТЕ !

    13:16 14.09.2025

  • 53 зашката

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "оня с коня":

    не е лесно кон да те е яаал

    13:19 14.09.2025

  • 54 редник

    3 0 Отговор
    Защо поне тази магистрала не я направиха с 3 ленти + аварийна?!

    13:19 14.09.2025

  • 55 Пасмина от "лидери"

    5 1 Отговор
    Отишли естествено с държавна пара в почивен ден снимка да си направят на асфалта и да хапнат и пийнат после. И даже не осъзнават че само хората дразнят допълнително

    13:36 14.09.2025

  • 56 мда

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "джиляско":

    И без това не старваш за друго, освен за директор на водопад...

    13:54 14.09.2025

  • 57 Казуар

    2 0 Отговор
    Бойко някопко правителства събори и сега обвинява други. А защо обикаляйки из страната не се отбие в Плевен да видиме какво ще каже, или пак Асен Василев е виновен.

    Коментиран от #60, #64

    13:54 14.09.2025

  • 58 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    А где е кмета на Варна?

    13:56 14.09.2025

  • 59 Хихи

    2 0 Отговор
    20 години,20 километра,на цената на 200 километра! Голям успех...

    13:58 14.09.2025

  • 60 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Казуар":

    Ами Кирчо като построи завода за автомобили в Ловеч,пет тунела под Балкана и четири моста на Дунав сега се разхожда спокойно сред хората.За Плевен само да кажа че от последните 4 мандата 3-ма кмета са от ДБ- два мандата на Спартански и един на Зеленогорски.

    14:01 14.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Неизвестен

    1 0 Отговор
    Гербераст до гербераст мила моя майно льо.

    14:04 14.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Да ге

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Казуар":

    От 1999 година три мандата на Найден Зеленогорски/ДБ/,един мандат Стойков/ГЕРБ/,два мандата Спартански/ДБ/ и сега половин мандат на ГЕРБ.За 26 години Плевен е управляван 20 ГОДИНИ ОТ "ДЕМОКРАТИЧНИТЕ" СИЛИ.

    14:08 14.09.2025

