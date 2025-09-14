Откриха АМ "Европа". Желязков: Стабилността на правителството е гаранция за завършването на ключови проекти като този

Днес даваме началото на активната експлоатация на автомагистрала Европа. След години безвремие, благодарение на коалиционната мъдрост, съумяваме да довършим забавеното. Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и с председателя на най-голямата парламентарна група ГЕРБ-СДС Бойко Борисов откриха последния участък от автомагистрала „Европа“. С пускането му в експлоатация по цялото трасе от Граничния контролно-пропускателен пункт „Калотина“ до София ще се пътува по магистрален път. Наред с това АМ „Европа“ поема огромния трафик, което носи допълнително спокойствие и облекчение за близките населени места, през които преди минаваше движението.

Това е нещо хубаво за тази част на България, хубаво за международния трафик, за ТОЛ системата - ще се генерират повече пари. Но трябваше да е готово преди три години, резултатът е 50% по-скъпо и три години по-късно, заяви Бойко Борисов и добави, че вятърът на „промяната“ струва 50% повече на българските граждани. Борисов беше категоричен, че ще бъде направено необходимото, за да бъде поправено забавянето в реализирането на важните за България проекти.

За осем месеца това правителство направи нещо, което беше пропиляно четири години, изтъкна министър Иван Иванов. Той отбеляза, че всички важни инфраструктурни проекти, които българските граждани очакват, са в ход, като се планира в рамките на мандата те да бъдат завършени. Редовното стабилно управление води след себе си резултати, а политическото безвремие води до затъване, напомни Иванов. Министър-председателят Желязков също акцентира върху активната работа по инфраструктурните проекти. Скоро предстои да бъде завършена и нова отсечка по АМ „Хемус“. Това е смисълът да има редовни правителства, защото дълги, служебни и кратки редовни кабинети създават усещането, че процесите се случват хаотично, а ние имаме нужда от предвидимост и изпълняемост на всички проекти - за инфраструктура, за по-бързо придвижване, за пътна безопасност, за по-добро качество на живот на гражданите, добави премиерът Росен Желязков.

В отговор на въпрос от представителите на медиите министър-председателят посочи, че правителството се отнася сериозно към внесения вот на недоверие. Същевременно считаме, че парламентарната демокрация е базирана на това дали един кабинет има мнозинство или няма, заяви Желязков и добави - колкото повече ни атакуват по наследени теми или в опит да се отклони България от нейния естествен път на развитие, те правят правителството по-мотивирано. Премиерът Желязков изрази надежда късогледството при опозицията да бъде преодоляно, така че да видят какви са тъжните перспективи за България, ако страната няма европейско правителство. Техният план е да разрушат, нямат никакъв план какво да съградят, добави Бойко Борисов.

По отношение на случаите с руски дронове от последните дни премиерът Росен Желязков беше категоирчен, че независимо от това, че те нямат нападателен характер, всяка провокация трябва да бъде отразена по подходящ начин. Внимателно наблюдаваме картината, има общ протокол, който се следва, има взети мерки за защита на въздушното ни пространство, особено в североизточната част на страната, като това е част от подсилването на югоизточния фланг на НАТО, заяви още премиерът Росен Желязков.