Велислава Делчева: Омбудсманът няма място в домовата книга на служебните премиери

14 Септември, 2025 16:15 491 14

  • велислава делчева-
  • омбудсман-
  • домова книга

Ще съдя за качествата на Мария Филипова като мой заместник, заяви новият обществен защитник

Велислава Делчева: Омбудсманът няма място в домовата книга на служебните премиери - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На институцията на омбудсмана въобще не ѝ е мястото в домовата книга на служебните премиери, защото той е призван да защитава гражданите от нарушения на държавата и няма място като неин ръководител. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ новоизбраният обществен защитник Велислава Делчева.

Тя коментира и избора на своя заместник - Мария Филипова:

"Мария Филипова даде своите отговори по време на изслушванията и по-късно в парламентарната комисия. Позицията на омбудсмана е абсолютно независима, затова който и да е заместник, той не е политически обвързан по никакъв начин. Аз ще съдя за нейните качества като заместник-омбудсман. Вече имаме разпределяне на задачите, предстоят ни приемни, пътувания по малките градове, свързани с еврото, вече имаме общи идеи за законодателни предложения. Не мога да съдя за хора, които все още не познавам".

Делчева е категорично против предложението на ПП-ДБ омбудсманът да може да сваля главния прокурор.

"Това не е консултирано с мен - не мисля, че позицията на омбудсмана трябва да бъде зацапана и за пореден път вкарана в политиката. Той не може да разследва и не трябва да го прави".

По повод работата си като обществен защитник заяви, че я подкрепя "един много сплотен колектив, който в последната година и половина, докато е нямало обществен защитник, си е вършил работата много добре" и няма нито една забавена жалба.

Срокът да се отговори на жалба на граждани е 3 месеца, поясни Велислава Делчева и даде примери за някои разрешени казуси: отменен фиш, пенсионер, който е чакал пенсията си повече от 7 месеца заради забавен ТЕЛК, сдружение, което е осъдило КЕВР и след намесата на омбудсмана е успяло да си вземе съдебните разноски.

"Други процедури изискват повече време - тези, които засягат законодателни инициативи", каза Делчева.

Приоритет за нея ще са измененията в Закона за движение по пътищата - обмисля дали да не атакува пред Конституционния съд промяната, че автомобилите няма да могат да минат през технически преглед, ако шофьорите не са платили всички глоби.

"Ако имате глоба, би трябвало да ви откажат технически преглед, което не е много редно, защото това са две различни неща. Налагането на глоба е административно наказание и не би трябвало да се свързва с техническия преглед".


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ристьо хешерезадата съм

    5 0 Отговор
    Може и да няма, ама на мен ша благодарите за домовата книга и вечните служебни кабинети на боко и шишо. Както и за това, че месец преди избори и поне два след избори народните хрантутници не работят, ама лапат заплати и осигуровки и представителни разходи.

    Коментиран от #5

    16:18 14.09.2025

  • 2 Оффф ,

    4 1 Отговор
    клишета и наизустени фрази ! Никакво лично мнение , говори за себе си в трето лице ?! И поучително даже , а ла Кисельова ! Трагедия .

    Коментиран от #6

    16:33 14.09.2025

  • 3 Майна

    5 1 Отговор
    Тя е в " креватната книга"

    Коментиран от #7

    16:42 14.09.2025

  • 4 Аве

    4 0 Отговор
    да се чуди човек кой ги е писал тези закони хаха

    16:43 14.09.2025

  • 5 Да де, ама

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "ристьо хешерезадата съм":

    нейната джукеста и силиконова заместничка е готова за министър председател на бъдещо служебно правителство. С малко мозък и малко вълна в междукрачието и е готова за всякакъв пост.

    Коментиран от #12

    16:44 14.09.2025

  • 6 Така е!

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Оффф ,":

    Назначена е от пеевско-герберската глутница и е пълно подобие на двамата Мазни екземпляра.

    16:47 14.09.2025

  • 7 Помак

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Майна":

    Вярно е ..юОх котио ...ох велисва..:)

    16:49 14.09.2025

  • 8 От де

    4 0 Отговор
    я намериха тая селянка , със свещ ли я търсиха ?

    Коментиран от #11

    16:56 14.09.2025

  • 9 Големанов по Ст.Л. Костов

    2 0 Отговор
    Изклчително посредствена, невзрачна и елементарна личност! Какви хора ни управляват, всички подчинени на Дебелия!

    Коментиран от #10, #14

    17:05 14.09.2025

  • 10 Срам

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Големанов по Ст.Л. Костов":

    да те хване ! И гняв !

    17:10 14.09.2025

  • 11 павликенска гъмза

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "От де":

    Селянка, мястото и е на пазара в Павликени да продава лук, тикви и туршия.

    17:12 14.09.2025

  • 12 Дънов

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да де, ама":

    Заместничката и е професионалстка от кв. Санкт Паули в Хамбург.На Репербанщрасе има такива много като нея, но не са зам.омбудсман.КАТО ДЪРЖАВА ОТДАВНА СТИГНАХМЕ ДЪНОТО.!

    17:15 14.09.2025

  • 13 Защо

    1 0 Отговор
    си покрива биографията тази "ценност" ? Тя така всичко ще покрива щом не е в полза на изтипосалите я на този пост ! С нулеви качества за него !

    17:15 14.09.2025

  • 14 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Големанов по Ст.Л. Костов":

    Имаш право по Конституция дали е назначена от "Дебелия","Тънкия" или от Филанкишията но понеже нищо не можеш да направиш,стоиш мирно в Ъгъла с присвити назад уши.И Желателно е да гледаш "Виновно",за да не те връхлетят Нещастия- Анадън му?

    17:21 14.09.2025

