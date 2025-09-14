Новини
Lamborghini настигна и помете две коли на магистрала "Хемус" край Варна
  Тема: Войната на пътя

14 Септември, 2025 18:12, обновена 14 Септември, 2025 18:16

Пострадали са петима души

Lamborghini настигна и помете две коли на магистрала "Хемус" край Варна - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тежка катастрофа затрудни движението на автомагистрала "Хемус" в следобедните часове, предаде БНТ. Няма жертви след инцидента.

На километър след изхода от Варна посока София, лек автомобил Lamborghini настига и блъска други две коли.

Вследствие на удара са пострадали петима души, които се преглеждат в болница. 4-годишно дете е с фрактура на дясната подбедрица, а майка му - с фрактура на дясната ръка.

Прегледите на останалите трима души не са приключили. Водачът, предизвикал катастрофата, е на 56 години. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни.


Варна / България
  • 1 Ами да, те

    43 0 Отговор
    така правят ламбургинитата...

    Коментиран от #25

    18:18 14.09.2025

  • 2 ПТП

    35 0 Отговор
    Добре, че няма жертви. Ех, да имаше камера за средна скорост.

    18:21 14.09.2025

  • 3 1488

    39 8 Отговор
    там съм
    шофьора е депутат от герб

    Коментиран от #6, #20

    18:21 14.09.2025

  • 4 водачът

    42 8 Отговор
    слупайно да не е свързан с мафията дпс-гроб ?

    18:22 14.09.2025

  • 5 Някъв си

    29 7 Отговор
    Е друго си е с камерите за средна скорост. "Някак си по няма катастрофи"

    18:22 14.09.2025

  • 6 Е че то...

    36 3 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    кой друг ще извади пари за такава кола?!!

    18:22 14.09.2025

  • 7 Сляпо правосъдие

    39 0 Отговор
    То пак ще се окаже, че спирачките са отказали и пак ще вкарат спирачки в килията, а не шофьора!
    Те тея с мерцедесите не могат да ги осъдят, та тоя с Ламбото ли...??

    18:23 14.09.2025

  • 8 Оня с рикията

    40 1 Отговор
    Поредния мутро-чалгар, собственик на 3 хотела 2 звезди, със загубите от хотела си е купил ламбургини и понеже досега е карал само някоя дърта бангия около 120 коня, не е могъл да я удържи...

    Коментиран от #12

    18:23 14.09.2025

  • 9 Хорхе

    26 3 Отговор
    Чичка се е превъзбудил прекалено. Тия коли не са като ония от времето на набор 1970.

    Коментиран от #28, #36

    18:24 14.09.2025

  • 10 Селянин с колело

    31 0 Отговор
    Мноо са зле тъпите мутри

    18:24 14.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Боруна Лом

    21 0 Отговор

    До коментар #8 от "Оня с рикията":

    ОТПАДЪЦИ ДОЛНИ, СЪР!

    18:25 14.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гост

    15 0 Отговор
    Ганя много про"з, няма по-про"з

    18:25 14.09.2025

  • 15 123456

    19 0 Отговор
    бас ловя , че и на тоя му е залепнал педала на газта ....

    18:26 14.09.2025

  • 16 До 56 обикновено идва или още не свършва

    14 0 Отговор
    IQ тест да му правят на този "водач" и после до по мощно от една животинска единица да няма право да кара, а ако иска табун да си купи!

    18:28 14.09.2025

  • 17 Майна

    9 2 Отговор
    На величавите дилъри е

    18:29 14.09.2025

  • 18 УдоМача

    18 0 Отговор
    На земята едва ли ще получи правосъдие. Силно скептичен съм за "чистотата" на пробите. Когато дойде денят да отиде пред правдивия Божий съд обаче не му завиждам!

    18:32 14.09.2025

  • 19 Тома

    11 3 Отговор
    Папардака няма рефлекси за такава спортна кола иначе пилотите във формула 1 ще карат и те до 60 години

    18:32 14.09.2025

  • 20 1488

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    стягаш ли за газовата камера?

    18:33 14.09.2025

  • 21 Зле

    6 0 Отговор
    Още по лошо не е пиян, не е дрогиран, а трепе хора. Значи е за дълъг затвор .

    18:37 14.09.2025

  • 22 Циганин на социална помощ

    2 0 Отговор
    Бате,остана ли джелязо на пътя да пратя Мемеда с круцата да го убере или има само найлон?

    18:39 14.09.2025

  • 23 що не дойде този

    3 2 Отговор
    Да блъсна мен. 3тонен джип с Ейййййй такъв теглич. Щеше да му влезе отпред, а да му излезе отзад. Размера има значение. Бързината е за левациии.

    Коментиран от #30

    18:41 14.09.2025

  • 24 Селянина с Пежото

    2 0 Отговор
    Не е виновна колата. Виновен е този който не познава възможностите на автомобила, а се е напънал да го кара. Възрастта също е от значение за реакциите на човека. Аз съм на подобна възраст и знам за какво става въпрос. Желанието го има, но моженето е друго.

    Коментиран от #29

    18:41 14.09.2025

  • 25 праведен

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те":

    Так правят Ламбургинетата когато млад милионер на 56 се мисли че като е прекарал държавата с две-три измами и е недосегаем,да ама не,Ламборгинето мисли по друг начин и му е разказало играта.

    18:42 14.09.2025

  • 26 камери, камери, сложете камери

    3 0 Отговор
    И вътре евреи

    Коментиран от #31

    18:43 14.09.2025

  • 27 понеже

    2 0 Отговор
    Водача на ламбургинито няма спирачки, а ламбургинито си има, подобно на джигита с АТВ в Слънчев бряг.

    18:44 14.09.2025

  • 28 Абе пишльо

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хорхе":

    Тоя че не е стока - ясно, но ти няма да видеш такава кола на по- малко от 5 метра никога. Та на тоя макар и 1970 набор не можеш да му стъпиш на малкия пръст.

    18:44 14.09.2025

  • 29 Много точен никнейм

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Селянина с Пежото":

    Ти и на 20 не си можел.

    18:47 14.09.2025

  • 30 А пишката

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "що не дойде този":

    А големите джипове са за тези с малките пишки- доказано.

    18:49 14.09.2025

  • 31 Циганин на социална помощ

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "камери, камери, сложете камери":

    Бате , ти ма скъса тая вече,и аз съм евреин ама от циганските.Да ти са намира някоя джанта да му дадеш на мене да връщам на вторичните?

    18:52 14.09.2025

  • 32 кре-тени

    1 0 Отговор
    МВР засече ли го с камерите за междинна скорост или не?

    18:52 14.09.2025

  • 33 Айше

    0 0 Отговор
    Това Мюмюн пезивенка от Шикера

    18:53 14.09.2025

  • 34 батВесо

    0 0 Отговор
    Той добре че е карал на първа, ако беше включил на втора, не ми се мисли...

    18:55 14.09.2025

  • 35 хъм

    0 0 Отговор
    "Ламборджини" или ненормалник с "Ламборджини" е сторил белята?

    18:55 14.09.2025

  • 36 мда

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хорхе":

    Мъжки климакс.

    18:55 14.09.2025

