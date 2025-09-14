Lamborghini настигна и помете две коли на магистрала "Хемус" край Варна

Тежка катастрофа затрудни движението на автомагистрала "Хемус" в следобедните часове, предаде БНТ. Няма жертви след инцидента.

На километър след изхода от Варна посока София, лек автомобил Lamborghini настига и блъска други две коли.

Вследствие на удара са пострадали петима души, които се преглеждат в болница. 4-годишно дете е с фрактура на дясната подбедрица, а майка му - с фрактура на дясната ръка.

Прегледите на останалите трима души не са приключили. Водачът, предизвикал катастрофата, е на 56 години. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни.