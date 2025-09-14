Lamborghini настигна и помете две коли на магистрала "Хемус" край Варна

Тежка катастрофа затрудни движението на автомагистрала "Хемус" в следобедните часове, предаде БНТ. Няма жертви след инцидента.
На километър след изхода от Варна посока София, лек автомобил Lamborghini настига и блъска други две коли.
Вследствие на удара са пострадали петима души, които се преглеждат в болница. 4-годишно дете е с фрактура на дясната подбедрица, а майка му - с фрактура на дясната ръка.
Прегледите на останалите трима души не са приключили. Водачът, предизвикал катастрофата, е на 56 години. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни.
1 Ами да, те
Коментиран от #25
18:18 14.09.2025
2 ПТП
18:21 14.09.2025
3 1488
шофьора е депутат от герб
Коментиран от #6, #20
18:21 14.09.2025
4 водачът
18:22 14.09.2025
5 Някъв си
18:22 14.09.2025
6 Е че то...
До коментар #3 от "1488":кой друг ще извади пари за такава кола?!!
18:22 14.09.2025
7 Сляпо правосъдие
Те тея с мерцедесите не могат да ги осъдят, та тоя с Ламбото ли...??
18:23 14.09.2025
8 Оня с рикията
Коментиран от #12
18:23 14.09.2025
9 Хорхе
Коментиран от #28, #36
18:24 14.09.2025
10 Селянин с колело
18:24 14.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Боруна Лом
До коментар #8 от "Оня с рикията":ОТПАДЪЦИ ДОЛНИ, СЪР!
18:25 14.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гост
18:25 14.09.2025
15 123456
18:26 14.09.2025
16 До 56 обикновено идва или още не свършва
18:28 14.09.2025
17 Майна
18:29 14.09.2025
18 УдоМача
18:32 14.09.2025
19 Тома
18:32 14.09.2025
20 1488
До коментар #3 от "1488":стягаш ли за газовата камера?
18:33 14.09.2025
21 Зле
18:37 14.09.2025
22 Циганин на социална помощ
18:39 14.09.2025
23 що не дойде този
Коментиран от #30
18:41 14.09.2025
24 Селянина с Пежото
Коментиран от #29
18:41 14.09.2025
25 праведен
До коментар #1 от "Ами да, те":Так правят Ламбургинетата когато млад милионер на 56 се мисли че като е прекарал държавата с две-три измами и е недосегаем,да ама не,Ламборгинето мисли по друг начин и му е разказало играта.
18:42 14.09.2025
26 камери, камери, сложете камери
Коментиран от #31
18:43 14.09.2025
27 понеже
18:44 14.09.2025
28 Абе пишльо
До коментар #9 от "Хорхе":Тоя че не е стока - ясно, но ти няма да видеш такава кола на по- малко от 5 метра никога. Та на тоя макар и 1970 набор не можеш да му стъпиш на малкия пръст.
18:44 14.09.2025
29 Много точен никнейм
До коментар #24 от "Селянина с Пежото":Ти и на 20 не си можел.
18:47 14.09.2025
30 А пишката
До коментар #23 от "що не дойде този":А големите джипове са за тези с малките пишки- доказано.
18:49 14.09.2025
31 Циганин на социална помощ
До коментар #26 от "камери, камери, сложете камери":Бате , ти ма скъса тая вече,и аз съм евреин ама от циганските.Да ти са намира някоя джанта да му дадеш на мене да връщам на вторичните?
18:52 14.09.2025
32 кре-тени
18:52 14.09.2025
33 Айше
18:53 14.09.2025
34 батВесо
18:55 14.09.2025
35 хъм
18:55 14.09.2025
36 мда
До коментар #9 от "Хорхе":Мъжки климакс.
18:55 14.09.2025