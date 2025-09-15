Мечка и по улиците на Ловеч (ВИДЕО)

Мечка се е появила по улиците на град Ловеч, предизвиквайки безпокойство сред местното население. Животното е било забелязано късно снощи и заснето на видео от граждани. Свидетели съобщават, че мечката се е движела по улица „Стара планина“, а по-рано е била видяна и на околовръстния път на града.
Към настоящия момент няма повече информация за местонахождението на мечката. Призоваваме жителите на Ловеч да проявяват изключително внимание и да не се доближават до животното. При евентуално забелязване на мечката, е важно незабавно да се подаде сигнал на спешния телефон 112. Очаква се разпространяването на повече подробности от съответните служби.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жадна е мечката
Коментиран от #4
01:29 15.09.2025
2 таксиджия 🚖
01:31 15.09.2025
3 Ловец
01:36 15.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Герге ,
01:42 15.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гергина , любимая
01:53 15.09.2025
8 Кpeтeнизмът в България
01:56 15.09.2025
9 Читател
01:59 15.09.2025
10 Ясно се вижда
02:00 15.09.2025
11 Асан Ромеят
02:05 15.09.2025
12 Кpeтeнизмът
Коментиран от #14
02:16 15.09.2025
13 АМАH OT ИДИOTИ
😖
ТОВА Е ГОСПОДИН ПЕЕВСКИ. ИЗЛЯЗЪЛ Е НА РАЗХОДКА СЛЕД ДЪЛГИЯ И ТЕЖЪК РАБОТЕН ДЕН.
И ДОКАТО ПОЧИВА ДА ОГЛЕДА ТЕРЕНА ЗА МАГАЗИН ЗА ХОРАТА 😆
Коментиран от #15
02:18 15.09.2025
14 Да бе ,
До коментар #12 от "Кpeтeнизмът":Филосов , като кретен , като тебе чий го дири в 00: 2 о, като кретени , като нас ? Абе къде го другия кретен ?!
02:23 15.09.2025
15 Аман , бе
До коментар #13 от "АМАH OT ИДИOTИ":Именно ... Намали буквите бе .. че изглеждаш като глопак с мисия ... 🤭
02:26 15.09.2025
16 ЧикаКуре
02:33 15.09.2025