Мечка и по улиците на Ловеч (ВИДЕО)

Мечка се е появила по улиците на град Ловеч, предизвиквайки безпокойство сред местното население. Животното е било забелязано късно снощи и заснето на видео от граждани. Свидетели съобщават, че мечката се е движела по улица „Стара планина“, а по-рано е била видяна и на околовръстния път на града.

Към настоящия момент няма повече информация за местонахождението на мечката. Призоваваме жителите на Ловеч да проявяват изключително внимание и да не се доближават до животното. При евентуално забелязване на мечката, е важно незабавно да се подаде сигнал на спешния телефон 112. Очаква се разпространяването на повече подробности от съответните служби.