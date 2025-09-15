Новини
България »
Ловеч »
Мечка и по улиците на Ловеч (ВИДЕО)

Мечка и по улиците на Ловеч (ВИДЕО)

15 Септември, 2025 01:25 577 16

  • мечка-
  • ловеч-
  • мечки

Животното е забелязано от жители на града

Мечка и по улиците на Ловеч (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Мечка се е появила по улиците на град Ловеч, предизвиквайки безпокойство сред местното население. Животното е било забелязано късно снощи и заснето на видео от граждани. Свидетели съобщават, че мечката се е движела по улица „Стара планина“, а по-рано е била видяна и на околовръстния път на града.

Към настоящия момент няма повече информация за местонахождението на мечката. Призоваваме жителите на Ловеч да проявяват изключително внимание и да не се доближават до животното. При евентуално забелязване на мечката, е важно незабавно да се подаде сигнал на спешния телефон 112. Очаква се разпространяването на повече подробности от съответните служби.


Ловеч / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жадна е мечката

    4 0 Отговор
    Вода няма.

    Коментиран от #4

    01:29 15.09.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    3 2 Отговор
    И какво ви пречи мечето!? Слезло е от гората да търси храна. Рови в кофите за буклук през нощта. Няма никой на улицата. Какво ви пречи!? Ако някой излезне и мечето чуе шум ще избяга.

    01:31 15.09.2025

  • 3 Ловец

    0 0 Отговор
    "И ме изяде, бате!"😂

    01:36 15.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Герге ,

    0 0 Отговор
    Що бе алкаш , що тръкаш бе ?! ТИСАЙРЯФОСТАТЪГН ИЛИ ?

    01:42 15.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гергина , любимая

    0 0 Отговор
    Ще идваш ли да го вземеш , че ми се спи ?! 💔

    01:53 15.09.2025

  • 8 Кpeтeнизмът в България

    1 0 Отговор
    не знае граници.

    01:56 15.09.2025

  • 9 Читател

    0 0 Отговор
    Сега се сетих какво стана с черната пантера 😁

    01:59 15.09.2025

  • 10 Ясно се вижда

    0 0 Отговор
    Че не е мечка а пиян кукер

    02:00 15.09.2025

  • 11 Асан Ромеят

    2 0 Отговор
    Малей, туй Ловеч няква жунгла е станало!

    02:05 15.09.2025

  • 12 Кpeтeнизмът

    0 0 Отговор
    е опасна заразна болест, предаваща се в коментарите по интернет.

    Коментиран от #14

    02:16 15.09.2025

  • 13 АМАH OT ИДИOTИ

    1 0 Отговор
    СТИГА ГЛУПОСТИ !!!
    😖
    ТОВА Е ГОСПОДИН ПЕЕВСКИ. ИЗЛЯЗЪЛ Е НА РАЗХОДКА СЛЕД ДЪЛГИЯ И ТЕЖЪК РАБОТЕН ДЕН.
    И ДОКАТО ПОЧИВА ДА ОГЛЕДА ТЕРЕНА ЗА МАГАЗИН ЗА ХОРАТА 😆

    Коментиран от #15

    02:18 15.09.2025

  • 14 Да бе ,

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кpeтeнизмът":

    Филосов , като кретен , като тебе чий го дири в 00: 2 о, като кретени , като нас ? Абе къде го другия кретен ?!

    02:23 15.09.2025

  • 15 Аман , бе

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    Именно ... Намали буквите бе .. че изглеждаш като глопак с мисия ... 🤭

    02:26 15.09.2025

  • 16 ЧикаКуре

    0 0 Отговор
    Много ви моля да ми позволите официално - МОСАЙРЯЛФОСТАТЪ ... На Герге Ако са дръпна , ехолота на Курск е неин .. 😁

    02:33 15.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове