Намушкаха млад мъж в Ловеч, двама души са задържани

Намушкаха млад мъж в Ловеч, двама души са задържани

13 Октомври, 2025 14:48 606 3

  • намушкан-
  • ловеч

Трети мъж се издирва

Намушкаха млад мъж в Ловеч, двама души са задържани - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са задържани, а трети се издирва за нанасена телесна повреда на 25-годишен от Ловеч, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 12 октомври около 02.40 ч. полицаи от Районното управление в Ловеч са реагирали на сигнал, че на ул. "Тодор Каблешков" в града, 25-годишен, криминално проявен и осъждан е бил намушкан в областта на гърба.

Мястото е посетено незабавно от полицейски екип и е извършен оглед, а пострадалият след преглед в ловешката болница е откаран за операция и лечение в болница в Плевен.

В хода на последвалите издирвателни и процесуално-следствени действия като съпричастни към случая са задържани двама мъже от село Дренов на 20 и 25 години, а местонахождението на 50-годишен мъж, криминално проявен и осъждан, е в процес на установяване.

Работа по случая продължават служителите на Районното управление в Ловеч и под ръководството на Районната прокуратура.


