Засякоха над 20 мечки в Балкана между Сопот и Калофер

17 Ноември, 2025 09:31 932 18

  • мечки-
  • сопот-
  • карлово

Популацията е вече твърде голяма, каза инж. Кличев

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мечка отново бе видяна в Карлово преди няколко дни. Този път бе засечена да бяга по улиците в жилищния район в северната част на града под местен хотел. Защо все по-често животните слизат до къщите, съществува ли риск за здравето на хората и какви мерки предприемат отговорните институции?

Ина Дамянова: "След като видях мечката, повече не сме я виждали, но населението е уплашено. Патрулират автомобилите на Държавното горско стопанство, което до някаква степен ни успокоява. Може би около 8.30-9.00 чуваме всяка вечер лая на кучетата."

Инж. Златю Кличев, директор на ДГС-Карлово: "Популацията е вече твърде голяма. Няма място за всички мечки в гората. Вторият голям проблем е, че доста от хората хранят мечките. На места намираме оставена храна от плодове, зеленчуци, дори и сладко от вкъщи. Към момента само се молим на хората да ни ги хранят. Няма такива рестриктивни мерки за поставяне на храна точно, специално на мечките. Затова ги умолявам, не социализирайте мечките. Това е голям проблем и за мечката, и за хората, както виждаме."

"На ловните камери, на ловните дружинки, от Сопот до Калофер, на всички населени места, над 20 мечки към момента са засечени."


  • 1 Абе

    9 2 Отговор
    Тиа пустиняци нема ли да спът зимен сън бе, ДГЕ.

    09:36 17.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 2 Отговор
    Мецан идва от север.

    Тукашните Мецанки го приветстват !

    09:37 17.11.2025

  • 3 007 лиценз ту кил

    16 1 Отговор
    Значи барута на Райнметал не ви пречи, а мецаните ви пречат?

    09:38 17.11.2025

  • 4 Абе

    6 0 Отговор
    Да викат Боримечката.

    09:39 17.11.2025

  • 5 Какво,

    15 0 Отговор
    става с черната пантера? И тя ловуваше някъде там?

    09:41 17.11.2025

  • 6 Занимават се с всякакви глупости

    13 0 Отговор
    Но не и с фалиращата държава

    09:41 17.11.2025

  • 7 обективен

    15 0 Отговор
    Проблема ни не са мечките а вълците в НС. , защото те убиват народа .Ловците да го имат предвид .

    Коментиран от #8

    09:43 17.11.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "обективен":

    Вълкът е умно животно !

    Тези в НС са само банални ПАРА ЗИТИ.

    09:51 17.11.2025

  • 9 Може

    5 0 Отговор
    Храната да е за котките както при нас

    09:53 17.11.2025

  • 10 Мечките

    5 1 Отговор
    излизат по най-българския край в родината ни. Дали в това явление няма някаква символика.

    09:54 17.11.2025

  • 11 Опа

    7 0 Отговор
    Дано да изядат Прасето и Тиквата!!!!

    Коментиран от #17

    10:01 17.11.2025

  • 12 Мецанатка

    3 0 Отговор
    "... Не социализирайте мечките..."

    10:05 17.11.2025

  • 13 Двоен стандарт

    3 1 Отговор
    Тези от инспекциите защо не протестират срещу храненето.на улични песове ? Харесва им , че хапят хора и деца ли ?

    10:20 17.11.2025

  • 14 Мечката няма

    3 0 Отговор
    естествени врагове реално у нас, най-много от глад да умре. Доколкото съм чувал бракониерите също са внимателни с отстрел на мечки. Та сигурно няма много храна в Балкана, и напълно нормално мечките да се местят, където има. Хранилки в ловните стопанства, после към градове, села. Наистина или ще се отиде на сценария от Карпатите и мечки постоянно в градовете, обръщащи кофи, или ще им се намали популацията. Ако пускат толкова от ЕС - даваме им ги, климатът е сравнително сходен навсякъде, да си гледат - кеф им в Германия, във Франция, в Скандинавия.

    10:28 17.11.2025

  • 15 черния леопардо-пантер

    3 0 Отговор
    е по малък и е от шуменско . а бегейската мечка е 250-300 кила . по надебелелите стигат 400 кг . мъжки мечок убиец от сопот . лъготеха за пожари и как нямало гори на 1 място в европа . то все са частни или държавен фонд . не пали огън , не поставяй палатка или кемпер . не лови риба . не се къпи . ня яж гъби може да са отровни . може да поливат с кугъра около сопот . да ги поразхладят малко .

    10:34 17.11.2025

  • 16 Никси

    2 1 Отговор
    Мале ако влезне у пчелина и започне да обръща кошарите с задимените пчели и пити с мед , собственика ще се види в приключение , а може и към Лукойл да се е запътила да тражи един Румен Спецов , тая е Руска Мечка Гризли и гледайте много много да не и бъркате под опашката да не ви гризне месечинката , щото с Руски Медвед шега не бива , Урсула и Макарон нещо се опитваха ама дадоше заден май !!!.

    10:48 17.11.2025

  • 17 Никси

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Опа":

    Пенчо Рибу не яде
    пардон
    Мечка Тикву не яде !!!.

    10:52 17.11.2025

  • 18 то там има и 40 планински кози

    0 0 Отговор
    200 катерици и 110 диви свини . общо взето пълно е с животни . има и сърни около 60 .

    11:00 17.11.2025

