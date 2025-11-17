Засякоха над 20 мечки в Балкана между Сопот и Калофер

Мечка отново бе видяна в Карлово преди няколко дни. Този път бе засечена да бяга по улиците в жилищния район в северната част на града под местен хотел. Защо все по-често животните слизат до къщите, съществува ли риск за здравето на хората и какви мерки предприемат отговорните институции?
Ина Дамянова: "След като видях мечката, повече не сме я виждали, но населението е уплашено. Патрулират автомобилите на Държавното горско стопанство, което до някаква степен ни успокоява. Може би около 8.30-9.00 чуваме всяка вечер лая на кучетата."
Инж. Златю Кличев, директор на ДГС-Карлово: "Популацията е вече твърде голяма. Няма място за всички мечки в гората. Вторият голям проблем е, че доста от хората хранят мечките. На места намираме оставена храна от плодове, зеленчуци, дори и сладко от вкъщи. Към момента само се молим на хората да ни ги хранят. Няма такива рестриктивни мерки за поставяне на храна точно, специално на мечките. Затова ги умолявам, не социализирайте мечките. Това е голям проблем и за мечката, и за хората, както виждаме."
"На ловните камери, на ловните дружинки, от Сопот до Калофер, на всички населени места, над 20 мечки към момента са засечени."
1 Абе
09:36 17.11.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Тукашните Мецанки го приветстват !
09:37 17.11.2025
3 007 лиценз ту кил
09:38 17.11.2025
4 Абе
09:39 17.11.2025
5 Какво,
09:41 17.11.2025
6 Занимават се с всякакви глупости
09:41 17.11.2025
7 обективен
Коментиран от #8
09:43 17.11.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #7 от "обективен":Вълкът е умно животно !
Тези в НС са само банални ПАРА ЗИТИ.
09:51 17.11.2025
9 Може
09:53 17.11.2025
10 Мечките
09:54 17.11.2025
11 Опа
Коментиран от #17
10:01 17.11.2025
12 Мецанатка
10:05 17.11.2025
13 Двоен стандарт
10:20 17.11.2025
14 Мечката няма
10:28 17.11.2025
15 черния леопардо-пантер
10:34 17.11.2025
16 Никси
10:48 17.11.2025
17 Никси
До коментар #11 от "Опа":Пенчо Рибу не яде
пардон
Мечка Тикву не яде !!!.
10:52 17.11.2025
18 то там има и 40 планински кози
11:00 17.11.2025