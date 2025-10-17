Мечки нападат домашни животни в Смолянско, хората живеят в постоянен страх

Вече повече от месец жители на смолянското село Триград, живеят в страх заради набези от мечки.
Хищните бозайници нападат домашните животни и някои от хората вече са се срещали очи в очи с тях. "Мечките влизат в дворовете. Всяка вечер в селото слизат не една, а по няколко животни. Това не се е случвало от никога, предава NOVA.
Имало е набези - но те са много редки и в покрайнините, където ядяха мед от кошери или изяждаха някое животно на местен пастир. Но да се разхождат по улиците - това е нещо ново и тревожно". Това разказа Радост Караиванова.
Тя заяви, че преди три дни за пръв път мечка изяла пуйка, когато влязла в двора на възрастен мъж от селото. "Досега животните ядяха плодове, защото има повалени дървета. Но сега, иязяждайки пуйката - тази мечка е вече стръвница", обясни тя.
По думите ѝ има издадено разрешение за отстрел на опасна стръвница. "Хората живеят в постоянен страх. Истината е, че трябва да се вземат генерални мерки. Популацията на мечките е изпусната от контрол.
Никоя институция в момента не знае колко точно от тези животни има. А те са защитен вид от повече от 30 години и няма естествени врагове. Затова и популацията ѝ нараства", посочва жената.
Според нея причината мечките да идват в селото е липсата на храна в гората. През последните години зимите са меки и мечките не заспиват. Дават се временни разрешения за отстрел, но това е само временно. Трябва реално решение и стратегия - мониторинг, ясна бройка, контролиране на популацията", категорична е Караиванова.
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
11:28 17.10.2025
2 Граничар
11:29 17.10.2025
3 Един
Коментиран от #5
11:32 17.10.2025
4 А така къде е леопарда изчезна
Коментиран от #6
11:33 17.10.2025
5 Те пускат таз новина
До коментар #3 от "Един":За отвличане на вниманието на хората.
11:34 17.10.2025
6 Мечката
До коментар #4 от "А така къде е леопарда изчезна":По Шуменско не ходим, черен звяр там броди.
11:35 17.10.2025
7 Бриджитката съм
11:36 17.10.2025
8 Пешев
11:44 17.10.2025
9 Перо
11:51 17.10.2025
10 Ама не така
11:59 17.10.2025