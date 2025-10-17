Новини
България »
Мечки нападат домашни животни в Смолянско, хората живеят в постоянен страх

17 Октомври, 2025 11:26 604 10

  • мечки-
  • села-
  • смолянско

Мечките влизат в дворовете. Всяка вечер в селото слизат не една, а по няколко животни. Това не се е случвало от никога

Мечки нападат домашни животни в Смолянско, хората живеят в постоянен страх - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вече повече от месец жители на смолянското село Триград, живеят в страх заради набези от мечки.

Хищните бозайници нападат домашните животни и някои от хората вече са се срещали очи в очи с тях. "Мечките влизат в дворовете. Всяка вечер в селото слизат не една, а по няколко животни. Това не се е случвало от никога, предава NOVA.

Имало е набези - но те са много редки и в покрайнините, където ядяха мед от кошери или изяждаха някое животно на местен пастир. Но да се разхождат по улиците - това е нещо ново и тревожно". Това разказа Радост Караиванова.

Тя заяви, че преди три дни за пръв път мечка изяла пуйка, когато влязла в двора на възрастен мъж от селото. "Досега животните ядяха плодове, защото има повалени дървета. Но сега, иязяждайки пуйката - тази мечка е вече стръвница", обясни тя.

По думите ѝ има издадено разрешение за отстрел на опасна стръвница. "Хората живеят в постоянен страх. Истината е, че трябва да се вземат генерални мерки. Популацията на мечките е изпусната от контрол.

Никоя институция в момента не знае колко точно от тези животни има. А те са защитен вид от повече от 30 години и няма естествени врагове. Затова и популацията ѝ нараства", посочва жената.

Според нея причината мечките да идват в селото е липсата на храна в гората. През последните години зимите са меки и мечките не заспиват. Дават се временни разрешения за отстрел, но това е само временно. Трябва реално решение и стратегия - мониторинг, ясна бройка, контролиране на популацията", категорична е Караиванова.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 2 Отговор
    Тов.Друмев пратил Мецан да страхува евроатлантиците в смолянско.

    11:28 17.10.2025

  • 2 Граничар

    3 0 Отговор
    Едно време слизахме ние за ракия. Откак ни няма животните нямат никакъв респект от хората.

    11:29 17.10.2025

  • 3 Един

    3 0 Отговор
    Те едни свине са нападнали и изяждат държавата, вие за мечките се кахърите...

    Коментиран от #5

    11:32 17.10.2025

  • 4 А така къде е леопарда изчезна

    3 0 Отговор
    Обаче властта има мечка страница за отвличане на вниманието на хората. Щот тя може да стигне дори и до шуменското плато. И до северозапада и или до черно море.

    Коментиран от #6

    11:33 17.10.2025

  • 5 Те пускат таз новина

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    За отвличане на вниманието на хората.

    11:34 17.10.2025

  • 6 Мечката

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "А така къде е леопарда изчезна":

    По Шуменско не ходим, черен звяр там броди.

    11:35 17.10.2025

  • 7 Бриджитката съм

    2 0 Отговор
    Докат не изаде некой никакъв отстрел, па ако е мазен охранен политик ше черпите

    11:36 17.10.2025

  • 8 Пешев

    1 0 Отговор
    "от никога"... Стига ве

    11:44 17.10.2025

  • 9 Перо

    0 0 Отговор
    Помашките неволи са безкрайни

    11:51 17.10.2025

  • 10 Ама не така

    0 0 Отговор
    Ами и аз ям пуешко. И сега какво и мен ли ще ме застрелят? Ама направо не е човешко. Ами то верно, тази година нямаше джанки и животното гладно бе хора. Сипете му поне една гроздова. Стиснати хора брей. За една мисирка цяла мечка искат да бастисат. Вече звъня на Бриджит Бардо.

    11:59 17.10.2025

Новини по градове:
