Мечки нападат домашни животни в Смолянско, хората живеят в постоянен страх

Вече повече от месец жители на смолянското село Триград, живеят в страх заради набези от мечки.

Хищните бозайници нападат домашните животни и някои от хората вече са се срещали очи в очи с тях. "Мечките влизат в дворовете. Всяка вечер в селото слизат не една, а по няколко животни. Това не се е случвало от никога, предава NOVA.

Имало е набези - но те са много редки и в покрайнините, където ядяха мед от кошери или изяждаха някое животно на местен пастир. Но да се разхождат по улиците - това е нещо ново и тревожно". Това разказа Радост Караиванова.

Тя заяви, че преди три дни за пръв път мечка изяла пуйка, когато влязла в двора на възрастен мъж от селото. "Досега животните ядяха плодове, защото има повалени дървета. Но сега, иязяждайки пуйката - тази мечка е вече стръвница", обясни тя.

По думите ѝ има издадено разрешение за отстрел на опасна стръвница. "Хората живеят в постоянен страх. Истината е, че трябва да се вземат генерални мерки. Популацията на мечките е изпусната от контрол.

Никоя институция в момента не знае колко точно от тези животни има. А те са защитен вид от повече от 30 години и няма естествени врагове. Затова и популацията ѝ нараства", посочва жената.

Според нея причината мечките да идват в селото е липсата на храна в гората. През последните години зимите са меки и мечките не заспиват. Дават се временни разрешения за отстрел, но това е само временно. Трябва реално решение и стратегия - мониторинг, ясна бройка, контролиране на популацията", категорична е Караиванова.